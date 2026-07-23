Un político que no es normal

Algunos articulistas se valen del recurso fácil de utilizar un título que no desvela el meollo del asunto que se aborda, para lograr la lectura completa del texto. Este no es mi caso, por no ser articulista, y por estar deseando de centrar el tema al tratarse de un agradecimiento que a buen seguro se tomará como ejemplo por parte de otros políticos/as, aunque esto último no está garantizado. Me refiero a valorar como una acción muy loable el llevar a la práctica una promesa, el cumplir una palabra, el aceptar una propuesta, en concreto, el garantizar un derecho por tener muy claro que es justo y acorde con asumir una responsabilidad política.

Nuestro consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, Laureano León Rodríguez, es el político que protagoniza el artículo, con quien mantuvimos recientemente una reunión para tratar diversos temas, dos de ellos de calado económico. El primero de ellos centrado en la instalación de un ascensor en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, comprometiéndose formalmente a ello, y nos consta que están en este menester. El segundo, la problemática grave por la falta de accesibilidad del teatro López de Ayala, concretamente las plazas reservadas y la plataforma elevadora necesaria para acceder al ‘cafetín’, y ya ha presidido la reunión del Consorcio aprobándose una inversión de 19.000 euros para ambos asuntos. Ambos temas en un tiempo récord y en línea con su contundente mensaje: «garantizar que la cultura esté a disposición de todas las personas». Siendo esto más que meritorio, se suma una anécdota que le retrata como político empático y comprometido, al coincidir hace unos días en un evento y llamarme desde lejos para decirme que está con los dos asuntos y que son prioritarios. Tengo que reconocer que en cuestión de inversiones económicas, estos detalles tan positivos no suelen ser habituales, a excepción de la consejera Elena Manzano, que si me los prodiga.