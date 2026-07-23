Escribir a la hora de la siesta en Badayork esperando que las musas se acerquen a susurrarte alguna idea para comenzar es tarea ardua, ardiente, casi imposible. El calor azota, lo que me hace suponer que mis hadas inspiradoras deben estar dándose chapuzones en el Guadiana. Les gusta la zona del Charco de los Pollos, poco transitada y lejos de Casco Antiguo, por lo que por mucho que las invoque, ellas van a seguir tomando el sol con protección 100, especial para pieles que se deben a la eternidad y que no tienen hora para regresar.

Doy fe de que esa zona está lejitos, que un año nos apuntó mi prima Macarena a los Martínez Family, a la Marcha de la Asociación contra el Cáncer, y la acabamos, pero creí que no llegaba nunca. 16 kilómetros de recorrido, pasito a pasito. Sin prisa, pero sin pausa. No he vuelto a llegar tan lejos, pero recomiendo que alguna vez realicéis el recorrido. Se descubre un río diferente, con especies de aves sorprendentes como una garza real, un cernícalo primilla, un morito común, que para algo somos Zepa.

Como sigue siendo hora prohibida para salir a la calle, me hago un cafelito en casa, Delta, que para algo somos transfronterizos. Mi fichita color morado, así llama mi amiga Maribel Ruiz a las cápsulas del café, fichitas de los coches chocantes. Me lo tomo sin azúcar ni nada, como buena alentejana. Lo del azúcar y la leche es de este lado de la raya. Es en ese momento cuando uno de mis vecinos, muy joven, esa edad en la que la siesta es cosa de señoras de mi edad, pone a todo volumen la cancioncita de la Casita más popular del año… Si te quieres divertir…con encanto y con primor… Me doy cuenta que ya tengo el título…Un Verano en Badayork. Porque Badajoz, en cuantito que pasa la Feria se transforma para ser BadaHot de día y BadaYork de noche. Se acabó el Tardeo. Nada de cañas o vinitos al mediodía. Lo de salir los viernes del trabajo y liarte con tus compis o con tus amigas, las de siempre o las que han ido llegando, NO.

Ahora, cuando sales del trabajo vas buscando las sombras, si vuelves a casa a pie. Si lo haces en coche, no quieres ni pensar en la temperatura a la que te lo vas a encontrar. Ojalá en vez de tanta IA hubieran inventado ya la Teletransportación. Un moderno dispositivo que nos llevara rápidas y veloces por la ciudad, sin frío ni calor. Que te quieres ir a casa, ni taxi, ni uber, ni tu amiga que no se quiere ir todavía… Teletransportación please. Espero que alguna mente brillante que padezca de insomnio tenga bien a leerme y hacer de mi petición una realidad y no deje de ser una fantasía de StarTrek.

Como se me está yendo un poquito de las manos el texto acudo a mi pasada semana en la que ha vuelto a reinar la música en nuestra ciudad. El jueves pasado descubrí una de las terrazas que se está poniendo de moda en Badajoz. La Fundación CB en su sede de Montesinos 22 los jueves de verano ha inventado una fórmula que les está dando grandes éxitos: LIVE SOUND (SET). Evento al atardecer, gratis hasta completar aforo, botellita de agua y paipai de regalo con música en directo, más unas vistas increíbles de la ciudad y un vientecito gustoso de noche veraniega. Formato íntimo, con sonido excelente y gente maravillosa. Las tarjetas que Mercedes nos entrega en la puerta, religiosamente por orden de llegada, son muy apreciadas, y se agradece que abran así mientras espera tu turno puedas ver las exposiciones que en la sede se muestran.

En la del jueves 16, Estanco 72, fue la banda que nos sedujo desde el primer tema, ‘El Dorado’, que además fue el elegido para el bis por el público que desde una hora antes hacíamos cola en la calle Montesinos. Tener un nombre tan castizo para un grupo de sonidos muy actuales les hace originales y únicos. Estanco 72, banda emergente de nuestra ciudad, desplegó los temas de su nuevo disco. Puedo presumir y presumo que ha sido una de las cinco bandas seleccionadas en el concurso BADAFEST 2025, festival que hacemos desde el año 2020 en la Concejalía de Juventud de Badajoz, y que está dando frutos musicales maravillosos. El grupo formado por Carlos Martín, Felipe Cabezas y Marina García nos mostraron su disco. Se conocieron en Madrid, haciendo un curso de producción musical y decidieron unirse para formar una banda con residencia en Badajoz. Conocerles desde casi sus inicios y verles crecer, no sólo musicalmente hablando, me reconforta. Hicieron una presentación de cada tema contando su proceso creativo, repartiéndose equitativamente el micro, con sus pausas en las que se colaban pedacitos de historia del rock en español, que Loquillo interpretaba en el Alcazaba Festival. Que se fundieran con el soul-trap-hiphop y un poquito de pop de nuestros Estanco 72 fue original, como ellos.

Mezcla de sonidos que también la había en el público. Jóvenes como ‘Somos Pingoneo’, medio en las redes que cuenta todas esas cosas que suceden en nuestra comunidad y que tienen que ver con la música y la cultura más alternativa. A los mandos de esa nave, Patricia Berinaldde la que soy muy fan me hacía hueco en su mesa.

Algo que me encanta que ocurra últimamente en nuestra ciudad, es ver otros grupos que acuden a conciertos de bandas que no son las suyas. Esa noche, Luis Poblador, KMKR, J. Vega con su bajista Dani del Puerto, Nacho Integral Bread daban el contrapunto musical. Gente de toda la vida y la nueva hornada que viene dándolo todo y con muchas ganas. Es de agradecer que en el evento Iván Manzano, nuevo director de la Fundación y Cristina, se acercaran a darnos las gracias por acudir.

Con Juanma Holguera, director del teatro Nuevo Calderón de Montijo. / La Crónica

A Montijo

El viernes se hizo para descansar porque el sábado me esperaba la capital de las Vegas Bajas del Guadiana, Montijo, para presentar la segunda edición del Jaleo Fest. Desde bien jovencita acudía con mi pandilla moderna a los conciertos de la Feria más popular de la época. Eso sí, como éramos pequeñas y niñas buenas, esperábamos el tren que salía a las siete de la mañana para Badajoz. Era la premisa de nuestras madres, volver en tren. Desde entonces el tren ha evolucionado poco, pero Montijo se ha convertido en un pueblo referente en el mundo de la cultura. Su programación teatral no tiene nada que envidiar a poblaciones con muchos más habitantes.

El sábado nos esperaba el Parque Municipal con Jaleo Fest, y su versión Jaleo Kids, para la gente más pequeña. Mi invitación, realizada por Juanma Holguera, director del teatro para ser la maestra de ceremonias, en la MUM, me encantó y como no sé decir que no, dos meses después estaba sobre el escenario por el que pasaron Dr. Sapo, Pedro Pastor, La Cabra Mecánica, Bambinikina, Del Surf y Divini Fino.

Jaleo Fest, con Pedro Pastor y su banda. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Gracias a la concejala de Cultura y a todas las personas del teatro y de la productora del concierto por hacerme la labor más fácil. A Ecilda Vivas por hacerme sentir siempre en familia y por regalarme una pandilla muy dominguera.

Si tienes un pueblo, entenderás que mis palabras, regalo de Susana Merino, para mi speech, discursito de presentación, hicieran referencia a todas las tardes de verano que pasamos en esa infancia y adolescencia común en la que siempre ha habido un parque con bancos en los que dar nuestros primeros besos, esos que nunca volverán, pero que hemos ido reemplazando con otros nuevos.

Habrá una piscina con trampolines imposibles, en los que saltabas para impresionar al público expectante, pero tenías un miedo terrible a no llegar a casa con vida. Una casa de abuela en la que el pan con chocolate era obligatorio antes de salir a jugar a la goma o al fútbol con los de la calle que desde la puerta gritaban tu mote y tirar goles entre dos latas era tu meta infantil. Comer pipas contando tus aventuras del curso que habías aprobado, siempre con buenas notas en lengua, literatura y francés, por las mates no me preguntes. ¿Para qué las mates? Conservarás una plaza de juegos compartidos en los que role, los cromos y rescatar eran habituales hasta que llegaba la hora de la cena. Tu pandilla de verano, de semana santa, de quienes se quedaron y ya son parte de tu vida para siempre. Aquellos lugares, aquellos rituales y aquella forma de vivir cada uno de nuestros pueblos, nuestros barrios, ya forman parte de la memoria y es a ella a la que recurrimos cuando la tristeza de crecer nos invade.

Creemos nuevos recuerdos, hagamos una nueva Badajoz, la de cada una, de cada uno, en la que demos importancia a las músicas, al arte en todas sus disciplinas, al teatro, al cine, a la cultura y sus diversas manifestaciones. Creemos entre todas y todos una ciudad en la que nos guste vivir. Aprendamos a respetar, a amar mucho, a pasearnos cerquita del río, y si os encontráis con mis musas, me las mandáis a casa, que vamos, ni mijita de caso me han hecho en todo el día.

¡Feliz Verano!