Matías Vallés

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Español apellidado Sánchez asegura que no es familia del presidente del Gobierno, por si acaso

El periodista Matías Vallés, adjunto a la dirección de Diario de Mallorca, realiza cada semana un análisis irónico de la actualidad. En esta entrega centra su videoanálisis en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, y la situación jurídica de su entorno familiar.

Un español apellidado Sánchez Sánchez ha decidido manifestar públicamente que no es familiar de Pedro Sánchez, por si acaso algún juez tiene previsto imputarle. Tras los procesamientos del hermano y la esposa del presidente del Gobierno, apellidarse Sánchez equivale a un señalamiento, y este linaje se vive con angustia según sus portadores.