La capilla de duelos de San Roque

La zona que actualmente ocupa el barrio se llamó ‘Ejido Ansarero’. Ejido significa campo común colindante con una localidad. No se utilizaba para el cultivo, sino que estaba reservado para el uso público, como reunión de ganados, pastoreo libre, trilla de cereales, descanso de carruajes, etc. Ansarero viene de la persona que cuida de los ánsares (gansos), por lo que pudo ser un lugar donde se criaban estas aves. Era lógico, porque los gansos y ocas necesitan un acceso constante al agua, por lo que ese terreno comunal junto al Rivillas y al Guadiana era el emplazamiento idóneo. También fue conocida por el Campo del Osario, por ser el lugar donde ocurrió la famosa batalla entre los Bejaranos y Portugaleses y se enterraron a las víctimas. A la zona de la Picuriña se la llamaba Ejido del Osario’. A la zona de la Vega Baja de Mérida se la llamaba El Tinajero o Los Tejares, por los hornos de cocer ladrillo y tejas que había en la zona. Allí se cocerían las tinajas para el vino y aceite que se obtenía en la zona. En Los Tejares tenía un horno el convento de Santa Ana. En esa vega existía una huerta llamada La Encina, que lindaba con otra del Seminario de San Atón, con la que fue de Isabel Chapín Grajera (marquesa de Dragonet) y con el sexmo que bajaba al Charco Jamaco.

El 6 de agosto de 1927 el Ayuntamiento de Badajoz concedió la licencia para construir la primera iglesia parroquial del barrio, en el llamado ‘Ejido Ansarero de San Roque’. En 1933 ya se habían comenzado los cimientos, pero debió de paralizarse por la Guerra Civil. El 31 de marzo de 1939 el ayuntamiento cedía los terrenos para construir otra iglesia en el barrio y la casa rectoral. El 26 de mayo se enajenaban 1.600 metros cuadrados que se le cedían al obispado en el lugar elegido, al precio de dos pesetas el metro cuadrado. La primera piedra de la actual parroquia de San Roque, obra del arquitecto Francisco Vaca Morales, se colocó el 14 de junio de 1947 y se inauguró provisionalmente en 1950. Estaba en la entonces plaza Comandante Castejón (antes de 1936 era la plaza del Porvenir), luego de Talavera y desde 1994 de Santiago Arolo Viñas. Originalmente, estaba proyectada en la parte que ocupa el colegio de la Soledad, entre las calles Cáceres y Luis de Zúñiga. Anteriormente, hubo una casa que se usó como parroquia provisional que, parece ser, estuvo en la calle Serrano, hoy con el número 37. Tenía una capacidad para solo 70 personas, insuficiente para una barriada con 9.000 habitantes entonces. Medía 14,80 metros de largo por 4,20 de ancho. Por eso algunas comuniones se celebraban en la capilla del desaparecido asilo de Pardaleras, inaugurado en 1943.

Debido a esta falta de espacio, se decide construir una capilla que serviría para despedir a los fallecidos del barrio. Puede que las personas más mayores la recuerden. El 19 de febrero de 1942, Antonio del Solar y Taboada, como presidente del Monte de Piedad, con sede en la calle Menacho, pedía licencia al ayuntamiento para iniciar la obra en el solar que habían adquirido. Estaba en la antigua calle Reina Victoria, número 1, también llamada Doctor Ferrán (hoy Alfonso XIII), esquina a la travesía llamada antes Rosario Acuña, hoy Juan Pablo Forner. El proyecto cita textualmente "una capilla para la despedida del duelo de los entierros de la barriada", que luego fue donada al obispado. El presupuesto era de 23.500 pesetas. Habían adquirido una vieja casa, casi en ruinas. Se haría una capilla sencilla, sin monumentalidad, de 70 metros cuadrados de superficie. El proyecto también fue obra del arquitecto Francisco Vaca Morales, fechado en junio de 1941. Se inauguró y se bendijo por el obispo José María Alcaraz y Alenda el 2 de noviembre de 1942, día de difuntos. Al inaugurarse la actual parroquia, quedó sin uso esta capilla de duelos. Fue adquirida después junto a otro solar adyacente y allí se instalaron los famosos Almacenes Garcinuño, del segoviano Juan Garcinuño Gómez (1912-1996). Todavía se conserva la pared curva de la esquina que aprovecharon de la antigua capilla.

La procesión y Cofradía de San Roque

De esta capilla de duelos, aunque no fue parroquia, salió en procesión por primera vez la imagen actual de san Roque que está en su iglesia. Quizá por la puerta tan pequeña que tenía la pequeña capilla de la calle Serrano. La imagen procede seguramente de talleres de Olot (Gerona), al igual que la del Corazón de Jesús, la de san José con el Niño y la del Cristo de Medinaceli. Esta imagen de san Roque se estrenó en la procesión del 16 de agosto de 1943, cuyas fiestas se celebraban entonces del 15 al 18. La imagen, de pasta de madera y de serie, había sido adquirida por suscripción pública y el paso donado por la Caja Rural. Representa el modelo clásico iconográfico: vestido de peregrino, con esclavina y conchas de vieira, bastón con calabaza, mostrando la llaga del muslo izquierdo y acompañado por el perro (llamado Melampo) con el pan en la boca que robaba a su amo para alimentar al santo, enfermo de peste. Por eso es patrono de los perros, peregrinos y enfermos de epidemias.

El día del santo se celebró la función religiosa en la capilla de la calle Alfonso XIII a las nueve de la mañana. A las nueve de la noche saldría en procesión esa nueva imagen sobre un artístico paso, que recorrería las calles Alfonso XIII, Fuencarral, José Macón, Cristóbal Colón (hoy calle Cáceres), plaza Comandante Castejón, avenida Ricardo Carapeto Zambrano y calle Alfonso XIII. Algunas calles lucían una iluminación especial. El 15 de agosto de 1944, durante su novena, se trasladó en procesión a la parroquia de San Andrés para celebrarle sus cultos el día de su festividad, para volver el mismo día por la tarde a San Roque.

Procesión de san Roque en 2023. / P. C.

En 1945 el recorrido partió desde la calle Serrano, lo que avala la teoría de la capilla en esta calle. Seguía por Fuencarral, Macón, Cristóbal Colón, Ricardo Carapeto, Alfonso XIII y Serrano. Durante sus fiestas se organizaban carreras ciclistas (a Talavera y a Montijo), partidos de fútbol, de baloncesto femenino, carreras de burros y de sacos, cucañas, concurso de cante flamenco, corridas de toros, sorteos de juguetes, una yincana ciclista y se tiraban fuegos artificiales. También había un concurso de adornos de terrazas y fachadas y cabalgata de gigantes y cabezudos. En la plaza se instalaban los carruseles y las verbenas, amenizadas por la Banda Municipal.

El santo tuvo su cofradía propia, que debió fundarse en 1955. En el revés de su estandarte figura: "Cofradía de S. Roque, parroquia de la Purísima Concepción. Badajoz, 1955". Su primera junta de gobierno estuvo formada por Miguel Rodríguez Benjumea, Agustín Pérez Guerra, Anselmo Rodríguez Ruano y Pedro Corrales. A pesar de ser patrón de la ciudad junto a san José, no hay datos de que existiera otra cofradía en la antigua ermita de San Roque, que quizá se construyera a partir de 1599, debido a una gran epidemia de peste que asoló España en ese año.