Sanguijuelas y amigos junto al Guadiana

En la primavera de 2024 asistí a la MUM, las Jornadas Profesionales de la Música de Extremadura, celebradas en Mérida y que cada año acogen durante varios días a profesionales de la música para encuentros, sesiones de debate, showcases y conciertos de bandas, grupos y solistas de distintas comunidades y países, poniendo siempre en valor la música que se hace en todo el territorio extremeño.

Como cada año, me uno al grupo de Mondosonoro Sur, revista especializada en música, donde Azahara, Antonio Lázaro Luengo y Arturo García realizan entrevistas visionarias. Arturo es de Badajoz, estudió en el Instituto Zurbarán en la época en la que convivíamos distintas tribus urbanas y seguimos siendo amigos, por lo que me acogen gentilmente en sus crónicas y aprendo mucho de gente tan experta.

Fue en aquel 2024 cuando comenzó a susurrarse el nombre de una de las bandas extremeñas participantes. El susurro se convirtió en rumor y la entrevista para Mondo, junto al Palacio de Diana, acabaría convirtiéndose en objeto de culto para las seguidoras y seguidores de los Sanguis, como les llaman sus fans, que ya son miles. Su concierto posterior gustó. Espontaneidad, sonido contundente, pose de grupo que sabe que lo va a conseguir, aunque con esa sencillez de quien ensaya en su local de Casas de Don Pedro. Un grupo de amigos que se fue a la capital y tuvo que volver para triunfar en su tierra, con la suerte de vivir donde nació.

Les he seguido en entrevistas, en Puebla de la Calzada hace menos de un año, y cuando, con soldout, cerraron dos conciertos en la Alcazaba, supe que había que volver a verles y comprobar el motivo por el que llevan cientos de conciertos en tan poco tiempo. No hay festival en el que no estén, y eso no es solo marketing: siempre hay algo más. Y lo tienen. Ya no hay pose; ahora hay saber estar sobre un escenario. Se notan las horas de estudio y ensayos, los temas suenan elaborados, tienen cohesión de grupo y, sobre todo, han logrado que las extremeñas y los extremeños estemos orgullosos de cantar: «Verde, blanca y negra es mi bandera».

Antes, si eras de pueblo, lo callabas al llegar a la gran ciudad; ahora pones un póster de La Siberia y sus pantanos en tu trabajo para que todo el mundo tenga envidia de tus raíces. Intentabas quitarte el acento. Perdonaaa… ¡Chacho, tío! Y Badajó, con acento en la «ó». Las verbenas, denostadas por la gente moderna, ahora lo petan y, si no sabes de qué te hablo, háztelo mirar.

Sí, han conseguido ponernos en el mapa musical y una parte de la ausencia que ha dejado ROBE, con todos mis respetos, la han retomado. No solo por versionar alguno de sus temas, sino porque han heredado parte de su fuerza, la que desplegó Robe en esa misma Alcazaba el 22 de julio de 2022 y como ellos confesaron estaban entre el público soñando alguna vez estar en ese escenario. Y lo más importante: la generosidad que han tenido al invitar a bandas extremeñas de su generación a compartir el escenario de la Alcazaba. Y eso, además de bonito, les hace grandes.

KMKR y Estanco 72 con Marisol en el backstage. / Somos Pingoneo

Genial la elección con la que comenzaron el viernes. Como telonera, La Kaíta y su banda. Digo banda porque La Kaíta transformó su flamenco en rock. Lo hizo como ella hace siempre, sin darse importancia, pero conquistando a las ocho mil quinientas personas que ya llenaban la Alcazaba. El año pasado, junto a La Tremendita y vestida de rojo, conquistó el Badasom, festival de flamenco y fado que cada año llena Badajoz de sones transfronterizos. Esta vez dejó el listón a la altura de su arte y de su grupo, en el que Juan Vargas, a la guitarra; Javi Mojave, a la percusión; y Diego Antúnez, a la flauta, pusieron el resto. Desde bambalinas musicales, los Sanguis la miraban ensimismados.

Momentazo el de La Kaíta al desvelar —ella es así— que después sorprendería con un temazo cantado junto a los Sanguijuelas de la gran Marelu, que nació cerquita de ese escenario.

De Badajoz yo me he venío

Yo me he venío de Badajoz

Con mi niño de la mano

Y es el que camelo yo

Camelo, camelo, camelo, camelo yo.

'100 amapolas' sería seguida y coreada por un público que enarbolaba nuestra bandera, llegado desde todos los rincones de esta Extremadura nuestra, y también por quienes hicieron la Revolá a la inversa, viniendo desde Madrid para asistir a sus conciertos. Porque en Badajoz se hacen las previas a los conciertos y somos muy de establecer contacto con las personas que vienen de fuera y que, con los ojos llorosos de felicidad, partirán después. Todo el mundo sabe que allí estaba parte de la corporación municipal: el concejal de Cultura, J. A. Casablanca; Cavacasillas, ahora diputado nacional; y el alcalde, Ignacio Gragera. Y lo cuento porque le acompañaba su mujer, María Morais, que, como sabéis, ha sido elogiada en medios de moda por su elegancia y sus atuendos en eventos relevantes. Y, claro, que me dijera que le encantaba mi apuesta de estilismo animal print rosa y negro de Dulce Locura hizo que me sonrojara. Nos hicimos un selfie que subo con su permiso. Gracias.

María Morais y Marisol´. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Tras los teloneros llegaron tres bandas de la nueva ola extremeña, grupos emergentes -y no tan emergentes- que forman parte de la electrónica más vanguardista del momento. Malasangre, de San Vicente de Alcántara pero afincado en la capital cacereña, fue Paradise Key, banda de rock punk con un punto de oscuridad electro que conserva como Malasangre. Productor, compositor, músico, cantante, es quizás el más conocido a nivel internacional en los circuitos de electrónica. KMKR, el alter ego de Luis Poblador, que estos días ha hecho un despliegue de música y de unos bailes que nos ha encandilado por completo en el escenario. Luis llegó en 2023 y desde entonces no ha parado. Que su gira llegase hasta Japón nos hace pensar en que su futuro será muy musical. Estanco 72, que, con disco recién salido al mercado, tienen lo que se va a convertir en un temazo: 'El Dorado'. Se conocieron Marina, Felipe y Carlos en un curso de producción musical y desde entonces son inseparables. Vídeos y conciertos les confirman como emergentes que llegaron para quedarse. Los dos últimos grupos son cosecha de la casa de la Concejalía de Juventud de Badajoz, de nuestro concurso BADAFEST, y yo, como la madre de la Pantoja, presumiendo de criaturas.

Del pueblo de los Sanguis, Casas de Don Pedro, y de Don Benito, bendita combinación, nació Bolsa de Moscas. Al principio fueron Úrsula y Juanki. Después se unieron Fanny y Christian, formando una banda que se consolida entre el pop electrónico, el punk, el worldbeat y la psicodelia cuando les apetece. Que tuvieran en el público fans eligiendo canciones es una maravilla, como ellos. De su primera actuación en Garbayuela, en el festival Interferencias, en el que destilaban inocencia a la actuación del sábado en la que demostraron que el escenario Alcazaba no les quedaba grande, en absoluto.

Cada grupo, cada banda, viene de distintas localidades y hace músicas diferentes, pero todos se profesan admiración, se visitan en sus actuaciones, colaboran y hacen territorio, y no sólo musical. Yo que lo vivo desde la experiencia y la edad de haber conocido muchos grupos y festivales creo que es la primera vez que hay cohesión y ganas de ser conocidos en todas partes, sin ningún tipo de pudor o vergüenza por ser de Cáceres o Badajoz. Porque de eso se trata: Sanguijuelas va mucho más allá de la música; representa otros muchos valores.

El esfuerzo, la ilusión, la capacidad de convertir una tristeza en una alegría, que en un pueblo de mil habitantes haya más humanidad que en una ciudad de diez mil… volver a creer en las personas… Es algo que va mucho más allá de la música, siempre.