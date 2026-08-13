Badajoz 1936. 90 años a la sombra de un eclipse

La masacre perpetrada por las tropas sublevadas en Badajoz cumple mañana noventa años. Y la herida que dejaron abierta los asesinatos de miles de personas a manos de las tropas fascistas sigue supurando. Así que hoy toca hablar de esto. Y no pienso disculparme por ello.

Y es que algo sigue molestando cuando hablas de esto. Sacamos pecho de nuestros hitos históricos mientras miramos de reojo uno de los acontecimientos más terribles sucedidos dentro de nuestras murallas. Como si no mirar pudiera conseguir que aquello no hubiese ocurrido. Ocurrió.

En agosto de 1936 fuimos bombardeados durante días. El 14, las tropas sublevadas del Ejército de África asaltaron la ciudad. Después, llegó la represión. Miles de personas fueron asesinadas. Las cifras varían, pero hasta las estimaciones más prudentes describen una barbaridad difícil de abarcar.

Intento imaginar lo que significa y me da vértigo. Las familias. Los amigos. Las casas a las que alguien dejó de volver. Los hijos e hijas que crecieron sabiendo que había cosas de las que no se podía hablar. Los nombres pronunciados en voz baja. El miedo transmitido de una generación a otra. Y, después, décadas de silencio.

Lo que ocurrió aquí lo vio el mundo. Mário Neves lo contó desde la propia ciudad. Jay Allen lo describió en la prensa estadounidense. René Brut filmó cadáveres, ruinas y las consecuencias de la violencia. Sus imágenes se proyectaron en noticiarios europeos. Badajoz fue noticia internacional. Después, fue olvidada.

No tuvimos la suerte de que Picasso inmortalizara nuestro horror. Gernika acabó convertida, justamente, en símbolo universal contra la guerra y el asesinato de civiles. Nuestro horror, en cambio, fue desapareciendo tras la represión, el miedo, la dictadura y esa peculiar manera española de entender la reconciliación: para cerrar una herida era mejor no tocarla. Pero las heridas no funcionan así. Una cicatriz mal curada pica. Y cuando uno se rasca, vuelve a sangrar.

Fuimos también un escarmiento. El terror ejercido aquí advertía de lo que esperaba a quienes se opusieran al avance de las tropas franquistas. Por eso, este año, al diseñar el cartel de los actos de la Plataforma Agosto Antifascista por el 90 aniversario, lo he titulado El engranaje del odio. En él, la antigua plaza de toros aparece encastrada en la muralla como una tuerca. Una pieza del engranaje del terror que los sublevados pusieron en marcha conscientemente para sembrar el miedo y anunciar lo que venía. Badajoz fue una de sus piezas más terribles.

Aquí conmemoramos hazañas militares, hacemos paradas con uniformes de época y recreamos acontecimientos de hace siglos. Pero nunca parece haber tiempo para recordar el capítulo más terrible de nuestra historia contemporánea.

Puedes recorrer nuestra ciudad, entrar por la Trinidad, caminar junto a las murallas, atravesar San Juan, acercarte al lugar donde estuvo la plaza de toros y no entender qué ocurrió en esas mismas calles en agosto de 1936. Si no conoces previamente nuestra historia, la ciudad no te la cuenta. Y eso también es una decisión.

Recordamos a las víctimas del terrorismo. Levantamos monumentos, ponemos placas y pronunciamos sus nombres. Porque una democracia digna honra a quienes fueron asesinados sin preguntar por sus ideas. Cuesta entender por qué ese principio se vuelve tan complicado cuando quienes apretaron el gatillo vestían el uniforme de quienes ganaron la Guerra Civil.

Noventa años deberían ser suficientes. Recordar a los asesinados no significa ajustar cuentas. Explicar la matanza de Badajoz no supone reabrir ninguna guerra. Reconocer a las víctimas no obliga a compartir sus ideas. Y condenar el fascismo en 2026 no debería provocar ninguna controversia.

Badajoz tiene una deuda consigo misma. Una ciudad que se estima no escoge solo los capítulos que quedan bonitos en los folletos turísticos. También mira aquellos que duelen. Los estudia, los explica, los señala y los transmite.

No podemos comportarnos como si los hechos dependieran de las simpatías o desprecios de quien gobierna. La historia no desaparece aunque cerremos los ojos.

Eso es como intentar tapar el sol con un dedo. O mirar un eclipse con los ojos cerrados y convencernos después de que, como no vimos nada, nunca ocurrió. En Badajoz llevamos noventa años a la sombra de un eclipse. Noventa años sin mirar aquel 14 de agosto.

Ya va siendo hora de abrir los ojos.