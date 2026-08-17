Idiotas, Ceuta y guerras activas

La palabra 'idiota' es término heredado del griego antiguo que significaba en origen ('idios') algo "propio", "privado" o "personal". Aquel que vivía a su bola y que solo se ocupaba de sus asuntos privados y no participaba de la política o de su entorno recibía este apelativo. En la práctica, era todo aquel ciudadano que no tenía un cargo público o estaba interesado en las decisiones del Gobierno. El concepto griego fue evolucionando y el latín redefinió el adjetivo hasta emplearlo para designar a la persona ignorante, sin instrucción, lego o sin conocimientos especializados. Hoy define la falta de entendimiento, torpeza social o estupidez. Con la misma raíz pero significado completamente distinto están palabras como 'idiosincrasia' (rasgos propios de alguien) o 'idioma' (lengua particular de un pueblo). Son estos días de verano y de vacaciones, contexto adecuado para esconderse como avestruz ante la actualidad, pero mejor no caer en la idiotez de no ver la complejidad del mundo que nos rodea y reconocer que en lo público está la solución colectiva necesaria. Las guerras de Ucrania y de Irán siguen, mientras la frontera española del sur sufre los ataques del régimen marroquí y la entrada ilegal de personas.

Ceuta

En este contexto mejor no afrontar un apagado voluntario informativo completo y reconocer que conviene seguir al dedillo la situación del mundo para evaluar si los gobernantes son capaces de enmendar problemas que el ciudadano más sesudo no sabría solucionar sin colaboración. Solo la cohesión o la confluencia de intereses puede desembocar en remiendo de lo roto. Quizá por eso el Gobierno español prefirió los paños calientes y la prudencia diplomática ante la enjundia del asalto ceutí de legos o migrantes necesitados. Toca ahora afrontar la situación con habilidad extrema y supervisión legal exquisita. Pero el buenismo dejó de ser mandamiento ético a seguir y la empatía debe incluir con especial cariño a los ceutís más solidarios. Para los inversores, la crisis migratoria es un elemento a analizar por el impacto que puede tener en las relaciones empresariales profundas entre Marruecos y España. Escaso consuelo es que la economía vaya bien si no se solucionan con urgencia los problemas más acuciantes que aparecen.

Economía

Pero ni en una situación positiva soplan los vientos a favor para todo el mundo. Como analiza a la perfección la economista Carme Poveda, "el puente entre crecimiento y bienestar sigue debilitado por la subida acumulada de los precios y por el problema de la vivienda. La economía crece, pero una parte de la ciudadanía no percibe esa mejora. Y si el crecimiento no llega a todos, el progreso económico es incompleto".

Irán y el petróleo

Los mercados internacionales siguen a merced del resto de conflictos abiertos, con especial atención al polvorín iraní. El petróleo es el catalizador de los vaivenes bursátiles en los últimos tiempos. El periodo de 60 días establecido entre Estados Unidos e Irán para buscar una solución negociada a la guerra expira sin salida a la vista. Los inventarios estadounidenses han reducido la presión compradora de crudo minimizando la gravedad de la situación de crisis energética. La logística frena el riesgo geopolítico, al menos temporalmente, pero el presidente de EEUU, Donald Trump, parece empeñado en liarla. Volvió a enfriar las perspectivas de un acuerdo de paz con Irán. En una entrevista con la emisora Fox News, el presidente amenazó con "bombardear hasta la muerte" Omán si "se interpone en el camino". Con este telón de fondo, el Ibex 35 perdió los 20.000 puntos este lunes.

Análisis coyuntural

Sergio Cisternas, analista de mercados EBC Financial Group, augura que la volatilidad del barril de petróleo seguirá siendo elevada "hasta que aparezca un catalizador capaz de romper el equilibrio. El petróleo inicia así una nueva semana en una situación particular: la geopolítica sostiene el precio, pero la demanda está evitando que el riesgo se traduzca, por ahora, en un nuevo rali de grandes proporciones".

Abdallah Guezour, responsable de deuda de mercados emergentes y materias primas de Schroders, los riesgos de inflación están aumentando a nivel mundial, "pero el margen de maniobra en materia de tipos de interés sigue siendo considerable". Añade que en su opinión, "los mercados emergentes ya no se mueven de forma sincronizada, ni en términos de comportamiento de mercado ni en sus respuestas de política económica ante las perturbaciones del mercado o ante las nuevas presiones inflacionistas". Por ello, prevé que la inversión va a diversificarse hacia distintos mercados: "Esta divergencia entre países refuerza la importancia de una gestión activa y de la selección de países a la hora de hacer frente a los actuales retos que plantea la estanflación". Geoestrategia, geoamenazas, entorno.