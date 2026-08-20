Se alquila. Para entrar a morir

Se alquila acogedor estudio. Sin cocina, sin lavadora, 25 metros cuadrados, excelente carpintería. Para entrar a morir. Discúlpame el humor negro, del que soy declarado fan, pero es que uno ya no sabe si te están alquilando un estudio o se han confundido y te están vendiendo tu féretro. Sería para reírse si no fuera para llorar.

El anuncio ha aparecido estos días en redes sociales en Badajoz. Trescientos euros al mes por 25 metros cuadrados. Doce euros el metro. El doble, aproximadamente, de la media del alquiler por metro cuadrado que registraba la ciudad en 2024. Y con un detalle nada menor: esos 25 metros coinciden con la superficie útil mínima que, con carácter general, establece la normativa extremeña de habitabilidad para una vivienda. Y la misma normativa considera la preparación de alimentos una de las funciones elementales de una vivienda. Detallitos.

Parafraseando a un infame presidente, el acceso a la vivienda no es una cosa menor. Dicho de otra manera: es una cosa mayor. Porque sin un techo digno no hay proyecto de vida, ni emancipación, ni familia, ni estabilidad, ni demasiadas ganas de pensar en el futuro.

Los tiempos en que por 300 euros alquilabas en Badajoz un piso más o menos decente, con sus muebles de la abuela y alguna lámpara que había sobrevivido a generaciones, parecen lejanos. En 2015 la media del alquiler por metro cuadrado rondaba los 4,3 euros. En 2024 estaba ya en 5,9. Un 36 % más. Y eso con salarios que no han aprendido a correr a la misma velocidad.

Mientras tanto, se ha conseguido que buena parte del debate público sobre vivienda gire alrededor de la ocupación. Ocupaciones, haberlas, haylas, como las meigas. En 2025 el Ministerio del Interior contabilizó 161 hechos conocidos por allanamiento o usurpación en toda la provincia de Badajoz. Fueron 123 el año anterior. No son cero. Pero, desde luego, no describen ese apocalipsis inmobiliario según el cual bajas a comprar pan y, cuando vuelves, alguien ha cambiado la cerradura de tu casa.

El miedo existe y ha calado. Y mientras discutimos sobre él, el problema real sigue delante de nuestras narices: encontrar una vivienda accesible se ha convertido en algo parecido a Indiana Jones superando pruebas para llegar hasta el Santo Grial.

En Badajoz se hace vivienda pública. Sí. La Junta entregó en 2025 40 viviendas rehabilitadas en Suerte de Saavedra. El Ayuntamiento ha impulsado promociones protegidas y en noviembre pasado se sortearon 82 viviendas municipales. Pero el dato importante no son las 82 viviendas. Son las más de 5.400 personas que se presentaron al sorteo. Unas 67 personas levantando la mano por cada casa. Ahí se ve la dimensión del problema.

¿Y viviendas vacías? También las hay en nuestra querida ciudad. El censo de 2021 estimó que en Badajoz había alrededor de 4.900, un 6,6 % del parque residencial. Son casi cinco mil puertas cerradas en una ciudad donde miles de personas buscan una abierta. Es razonable preguntarnos por qué y qué instrumentos públicos pueden movilizar parte de ese parque sin convertir cada solución en un regalo al mercado.

Creo que la respuesta no puede ser facilitar que cada local comercial que queda vacío termine convertido en apartamento turístico. Badajoz no puede ser una ciudad diseñada para gente que viene dos días. Necesita ser una ciudad en la que pueda vivir quien trabaja, estudia, cría a sus hijos, cuida a sus mayores o simplemente intenta empezar de nuevo.

En 2008 la burbuja inmobiliaria acabó explotándonos en la cara. Bancos creando productos imposibles, reguladores mirando para otro lado y unos cuantos haciendo negocio mientras todo ardía. Llegó el desastre y descubrimos algo que ya deberíamos haber aprendido: que cuando la vivienda se convierte en negocio, nosotros terminamos pagando el pato. Y aquella fiesta no la pagaron los que la provocaron. La pagamos entre todos, rescatando el sistema bancario. Ahora se esfuerzan mucho en convencernos de que la culpa de que todo esto sea una tremenda mierda la tienen los pobres y los inmigrantes que quieren quitarnos la casa y el trabajo. De chiste.

Así que el anuncio de ese «acogedor estudio» no es una anécdota. Es un síntoma. Hemos llegado al punto de llamar acogedor a un espacio sin cocina, de 25 metros cuadrados, por 300 euros al mes. Y lo peor no es que alguien lo anuncie. Lo peor es que todos sabemos que alguien terminará alquilándolo.