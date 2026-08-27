Biometano. Algo huele a podrido en Badajoz

Hace un par de semanas, en pleno agosto, con media ciudad pensando más en desconectar que en buscarse más preocupaciones, se anunció el proyecto de instalación de una planta de biometano en la carretera de Campomayor, junto a Badajoz.

No puedo demostrar que agosto se eligiera para que el asunto pasara de puntillas. Tampoco hace falta. Abrir treinta días hábiles de información pública en estas fechas no es una invitación a participar. Y, a fuerza de chocarse con la realidad, uno desarrolla cierto olfato: la cosa no empieza oliendo bien. Y eso que todavía no se ha puesto en marcha.

Necesitamos energía y Badajoz necesita industria. Producir nuestra propia energía no suena mal. Tampoco podemos pretender que estas cosas siempre las pongan en otros sitios.

Ahora bien, me he tragado más de quinientos folios del proyecto y voy a ser cristalino: no estoy en contra del biometano. Estoy en contra de que nos vendan como incuestionablemente verde cualquier cosa que lleve “bio” delante.

Hablamos de una instalación que pretende tratar 100.000 toneladas de alperujo y hojas de olivo al año, funcionar 24 horas e inyectar el gas en la red general. El propio estudio reconoce como posibles focos de malos olores el almacenamiento del alperujo y las fugas, y cita metano, amoniaco, compuestos orgánicos volátiles o sulfuro de hidrógeno, el clásico olor a huevos podridos. Prometen evitar las molestias. Pero dedican páginas a explicar cómo evitarlo, comprenderás que preguntemos qué pasa cuando algo falle.

La documentación ofrece datos que no encajan. ¿De dónde llegan esas 100.000 toneladas? ¿Cuántos empleos estables generará? ¿Cuántos camiones entrarán y saldrán? ¿Afectará ese tráfico a la ciudad? ¿Por qué una instalación así tan cerca de Badajoz? ¿Dónde terminará el residuo? ¿Qué consumo real de agua tendrá? ¿Cómo afectará a las urbanizaciones cercanas y a nuestros vecinos portugueses? En unas partes aparecen tres grandes balsas; en otras, cuatro y con capacidades distintas. Con las aguas subterráneas ocurre algo curioso: una parte del proyecto plantea un único punto de vigilancia de ocho metros, mientras el estudio hidrogeológico sitúa el agua a unos 21 y recomienda tres puntos de control de 30. No hace falta ser geólogo para preguntarse qué se vigila con un pozo que termina mucho antes de llegar al agua.

Hay otra contradicción. La planta funcionará 24 horas al día, 365 días al año. Sin embargo, el estudio acústico calcula el ruido solo para el periodo diurno porque, literalmente, “no se prevé uso nocturno”. O funciona 24 horas o no funciona por la noche. Las dos cosas a la vez son complicadas.

El proyecto reconoce que el terreno es suelo no urbanizable de especial protección natural por interés faunístico. ¿Es el mejor sitio? La respuesta es NO. Ni siquiera es la alternativa que obtiene mejor puntuación en el análisis ambiental: las otras se descartan porque no se logró disponer de los terrenos.

Nos hablan de economía circular, energía renovable y aprovechamiento de residuos. Supongamos que todo eso es cierto. Supongamos que la planta funciona como un reloj, no huele, no contamina y genera energía a espuertas. Entonces, si es tan buen negocio para Badajoz, ¿por qué el negocio no es de Badajoz?

¿Por qué el Ayuntamiento no estudia una planta pública o participada, con criterios ambientales exigentes, utilizando residuos municipales y del entorno, para que la energía y los ingresos abaraten la factura de las familias, reducir costes municipales o combatir la pobreza energética?

Porque ahí está el truco de demasiados proyectos que nos presentan como progreso: el territorio pone el suelo, soporta los camiones, asume el riesgo y convive con las molestias. La energía entra en la red y el beneficio sale por otra carretera.

No digo “no” al biometano. Quiero saber quién gana, quién arriesga y quién paga si algo sale mal. Mientras esas respuestas no estén claras, a mí esta planta no me huele a economía circular. Me huele a podrido.

¿Os acordáis del basurazo? Estuvimos avisando durante un año. No levantó pasiones hasta que llegaron los recibos y nos tocaron el bolsillo.

Con esto podemos hacer lo mismo: esperar a los camiones, la contaminación y los olores. O preguntar ahora. Exigir respuestas y organizarnos.

Porque esto puede empezar tocándonos las narices en sentido figurado y terminar haciéndolo literalmente.