Septiembre entra por la puerta grande de la rutina a buen ritmo, entra de pronto, casi como un toro cuando sale a la plaza. En septiembre aumenta el número de coches y de gente a primera hora de la mañana. Quitan los carteles en muchos bares y tiendas de 'cerrado por vacaciones'. El silencio en las calles durante el mes de agosto solo era interrumpido por los que tenían que sacar a sus perros a los parques para hacer las necesidades, también estaban fuera de casa a primera hora algunos pensionistas de los que pueden viajar en cualquier mes del año. Pensionistas embadurnados en cremas de protección solar y cubiertos por gorras de visera, preparados para dar el paseo diario antienvejecimiento. Pensionistas protegidos del sol igual que los jornaleros que van a recoger fruta en fincas como La Adelantada. Un agosto silencioso y caluroso, que da paso al murmullo callejero de un septiembre nuevo, limpio, un septiembre que se muestra en una hoja nueva del calendario con todos sus días y sus santos.

Por la mañana temprano, antes de que el día empiece a clarear, se mezclan en la calle el olor de los recién salidos de la ducha, muchos de ellos con la piel todavía brillante y tostada de las duras sesiones playeras, luciendo un poco más de barriguilla que cuando se fueron. Las barriguillas también son atractivas, no solo los abdominales de los deportistas, ( si digo esto es porque cada uno tiene que defender lo suyo).

Son días para muchos trabajadores de un reconfortante encuentro con la rutina, con los compañeros. Días donde se activan decenas de controles de entrada en las oficinas de funcionarios. Furgonetas con trabajadores de distintos oficios. Cientos de ordenadores se ponen en funcionamiento después de revisar la libreta con la chuleta para recordar las claves olvidadas. En unos días las calles se llenarán de niños con mochilas colgadas en la espalda camino de la escuela, muchos de ellos con libros prestados o del banco de libros, según dicen los libreros de Badajoz, porque cada vez se compran menos libros nuevos en librerías viejas.

Vuelve la rutina, el regreso al trabajo, y una vez en el tajo, en media hora, todo vuelve a ser como era, parece que no ha habido vacaciones mientras los compañeros se cuentan cada uno la suya. Este año las vacaciones más sonadas han sido las de Pedro Sánchez. Llega septiembre y aunque la cosa parezca nueva todo sigue igual, sueldos bajos, escasez de personal, los médicos amenazan con huelgas indefinidas. En unos días llegará el otoño y olvidaremos los días infernales de calor y fuego, olvidaremos Las Hurdes ardiendo, el mosquito de la fiebre del Nilo rondando la zona de la Serena. Volveremos a la rebequita por la noche, a quedarnos dormidos en el sofá viendo la Resistencia o el Hormiguero, a leer La Crónica de Badajoz en papel, la gente abandona los pantalones cortos, el tinto de verano en las terrazas, cambian los garbanzos en ensaladas por contundentes cocidos.

Vuelve también la rutina para elaborar esta última página de los viernes, estas Cotidianidades a la que le falta rodaje, como a los futbolistas al inicio de la liga, tendré que ir cogiendo ritmo columna a columna, a estas alturas he perdido mano y fluidez en lo escrito, no estoy fino y se me ha escapado decir algo sobre las obras en la avenida de Huelva, los enterramientos árabes y relacionarlos con Ceuta.

Estoy espeso después de un mes sin publicar y no por faltas de ganas, sobre todo cuando fui a Madrid y tuve que visitar un centro de urgencias médicas por algo de poca importancia. Fui al centro que me correspondía por proximidad al domicilio y me dijeron que era un servicio de urgencias de Atención Primaria, pero que solo había un enfermero ya que habían quitado el médico. Preguntamos por otro centro en Fuencarral y nos respondieron lo mismo, que no tenían médico, que para que nos atendiera un doctor teníamos que desplazarnos hasta San Sebastián de los Reyes, un pueblo a unos 30 kilómetros de Madrid, así que nos tuvieron que ver para una cosa menor de un niño en urgencias del hospital de la Paz. Aunque parezca surrealista en Madrid hay centros médicos sin médicos. Lo que no sé es porque los tienen abiertos y pagan dos sueldos a un administrativo y un enfermero si no pueden atender a las urgencias.

Empieza otra temporada de esta columna con el mismo objetivo del año anterior, no escribir sobre política, ni siquiera de Ceuta, ni de las multitudinarias manifestaciones. Empieza septiembre, La Crónica en papel y empiezan también estas cotidianidades de los viernes para contarles cosas y anécdotas de Badajoz con la única intención de entretener, aunque quién se las cuente sea un tipo soso en el cara a cara, como lo soy yo.

Vuelve a ser viernes, el sol continúa a su rollo, se desliza sin desplazarse ni un milímetro por su ruta dejando atrás un sin fin de días y noches de sudor e insomnios, de incendios y dolor, de campos en cenizas antes y después de que fuese eclipsado durante unos minutos por la luna un miércoles 12 de agosto. El sol ha sido protagonista del verano por el bombo que le dieron a un fenómeno que igual que en todas las situaciones actuales en España se polarizó, en pocos días surgieron dos bandos: los que estuvieron a favor de su contemplación y que vieron una oportunidad en el negocio turístico y gastronómico, instalando barras con consumiciones líquidas y sólidas en lugares donde el eclipse se podía ver con mayor nitidez. En el otro bando, el de los profesionales de la vista. Oftalmólogos advertían de lo peligroso que podría resultar mirar el sol incluso con las gafas diseñadas para tal fin.

Empieza septiembre y no quiero terminar sin mencionar y sin asociar el final del verano con la actuación del grupo Senda en el corredor verde de Badajoz. Todo el grupo merece ser destacado, pero yo quería señalar en estas páginas a mi amigo, a Isidoro Labrador, el músico que toca el bajo y al que conozco desde hace más de 40 años. Hubo una época que nos veíamos casi a diario, ahora las circunstancias geográficas hacen que estemos sin hablar durante meses. A Isi le ha llegado el reconocimiento por su dedicación a la música una vez jubilado de su profesión de maestro. Siempre tuvo dos pasiones: sus niños, como él decía de sus alumnos, y la música. Le recuerdo con su primer grupo, se llamaban Los Perchas, tocaban canciones de los Beatles y los Rollings. A los conciertos, que solían ser en bares de poco público o en alguna verbena de pueblo pequeño, solo íbamos los amigos, alguno de sus hermanos y sus hijos, por eso el otro día cuando lo vi en el escenario de Badajoz, con más de dos mil personas viéndolos y aplaudiendo su actuación, me emocioné más que él, que ya está acostumbrado. Las veces que han actuado en la sala Off Cultura de San Roque han agotado las entradas. ¿Quién le iba a decir que sería conocido en la música de mayor y en un grupo de tributo a los Héroes del Silencio? Como dijo Irene Rangel en la presentación, Senda ganó el primer premio de tributos mundiales a Héroes del Silencio.

Isidoro Labrador es un amigo, casi un hermano, un tío interesante y a la vez sencillo al que un día, tengo que dedicar está página entera.

Se acabó agosto, empezó septiembre y estás cotidianidades poco a poco irán cogiendo su tono desde este ático donde se ve Badajoz, y sin nada más que decir me despido por hoy con un cursi: Chao pescao.