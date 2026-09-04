Un verano eterno

Seguro que coincidirán conmigo en esto: los veranos de ahora difieren de los de hace unos años. Lo creo así por diferentes motivos. El primero tiene que ver con el calor. Es obvio que tiene que hacerlo de junio a septiembre en estas latitudes aunque no con una concatenación de olas de calor que hacen insufrible estar fuera de casa. Y lo que te rondaré, morena; porque quienes cortan el bacalao en decisiones que afectan al clima parecen no tomarse en serio la gravedad de este desafío global, que se traduce también en una subida inusual de temperaturas.

Durante los meses de agosto de los años noventa y principios de los 2000 las ciudades se solían vaciar, sobre todo las grandes, como Madrid; y había una bajada de la densidad informativa, que daba lugar a que salieran las típicas serpientes de verano: las noticias exageradas o de muy poca importancia que los medios de comunicación publicaban para rellenar espacio durante las vacaciones estivales, cuando descendía la actividad política y escaseaban los temas. En el verano de 2026 no ha hecho falta esto. Ha sido bastante convulso y ha habido casi de todo: temperaturas excepcionalmente elevadas muchos días; incendios furibundos que nos recuerdan que el clima está cambiando más rápidamente de lo que pensamos; guerras que no se van de vacaciones; catastróficas riadas como la de Nepal y Tíbet; ciudades colmadas de turistas que empujan a quienes viven desde siempre en el centro a las afueras o la llegada de personas a Europa, que siguen cruzando fronteras en busca de una vida mejor. Ceuta ha sido el nombre propio más repetido este verano, ha marcado la actualidad y todavía colea.

Ya no hay veranos tranquilos. ¿Se acuerdan cuando no había móviles, ni wifi, ni redes sociales, ni estábamos hiperconectados ni presenciábamos al minuto lo que acontecía en el mundo? Ha sido este un verano complejo, durante el cual hemos sido bombardeados con noticias sobre peligros y amenazas de todo tipo, sometidos a insultos y a discursos de odio que algunos sujetos escupen como si fuera veneno, incluso desde la clase política.

Ya es conocido el caso de Isabel Díaz Ayuso y su «Me gusta la fruta» dirigido al presidente del Gobierno. Ella sola se retrata, al igual que con su actuación en torno a la compra del ático que le persigue y toda la sarta de mentiras que han ido lanzando sobre este asunto. Sin olvidar tampoco el tono duro y de confrontación que emplea Óscar Puente en sus perfiles en redes sociales, cercanas a un matonismo tabernario impropio de un ministro.

Una muestra más de esta proliferación de ofensas y mensajes de odio lo presenciamos el miércoles pasado durante las concentraciones por Ceuta. Si bien fueron en su mayor parte pacíficas, se produjeron hechos que deberían alarmarnos. No sé si denominarlo miedo o vergüenza pero lo que está claro es que resulta indecente que, bajo el paraguas de la solidaridad con Ceuta, grupos radicales de extrema derecha hayan aprovechado para volver a atentar contra la democracia, las libertades y el Estado de derecho. No solo fueron los energúmenos de Núcleo Nacional, de corte neonazi, y sus acólitos lanzando sillas contra la Policía Nacional frente al Congreso de los Diputados, en Madrid. Me refiero también a los injustificados ataques que han sufrido periodistas de TVE y de La Sexta, entre otros medios, por parte de individuos con comportamientos claramente fascistas, impidiéndoles hacer su trabajo: informar. Sacar a pasear la xenofobia, el odio y los prejuicios más retrógrados no es solidaridad, ni mucho menos ayuda a resolver problemas.

Desde finales de julio la situación en Ceuta es compleja, de difícil solución y el Gobierno de España podría haber actuado con mayor diligencia y determinación ante esta grave crisis, en la que está implicado nuestro vecino del sur, Marruecos, con el que siempre parece que hay que proceder con cautela y haciendo malabarismos diplomáticos. Podemos entender y comprender el hartazgo y el cansancio del vecindario de Ceuta, cuya vida ha cambiado radicalmente este verano. Ceuta acapara titulares y no es para menos. Es una ciudad de la que, por cierto, tampoco sabíamos demasiado de ella: cómo son, cómo viven, cuáles son sus problemáticas … ¿A quién le importaba Ceuta antes del 30 de julio? Vivimos de espaldas a estas dos ciudades autónomas españolas en el Magreb llamadas Ceuta y Melilla, reconozcámoslo.

La ciudadanía de Ceuta ha sabido dar una respuesta ejemplar a pesar de que hemos visto algunas conductas poco edificantes. Recordemos cómo hubo individuos que intentaron impedir que los inmigrantes recibieran comida por parte de Cruz Roja y otras oenegés. Quienes niegan la comida a otros seres humanos no son patriotas, son miserables que han perdido toda humanidad. Ante esto, tampoco se puede mirar para otro lado. Se puede discutir de fronteras, de inmigración, defender las políticas que se quieran …, siempre y cuando esas opiniones no vulneren los derechos humanos. Hay una línea roja que jamás se debería cruzar. Emplear el hambre contra otro ser humano es odio, crueldad y deshumanización. No se puede permanecer callado. El hambre no tiene nacionalidad y la dignidad, tampoco. Quienes entraron en Ceuta no vinieron con armas, lo hicieron para mejorar sus vidas y la respuesta ha de ser, siempre, la acogida y protección. Luego se dirimirán otros asuntos.

Por tanto, ante este verano que parece no tener fin, de sofocos y noticias bastante descorazonadoras, no debemos nunca perder la perspectiva. No sé adónde vamos a llegar si vemos con buena cara que haya sujetos que saquen su artillería pesada y campen a sus anchas por las calles sin el más mínimo sonrojo, sembrando odio y rechazo al diferente. Quizá, cuando nos demos cuenta de lo que está pasando, sea demasiado tarde. Y quizá, en un futuro no muy lejano, la siguiente víctima sea ese que aplaude y da su beneplácito a saltarse a la torera los derechos humanos, sintiéndose a salvo de la lluvia de odio. Porque humanos somos todos hasta que alguien, por lo que sea, decide que dejemos de serlo y pasemos a convertirnos en una amenaza. No hay patria, ni bandera, ni frontera que pueda impedir algo tan elemental como el respeto a la dignidad de todos los seres humanos, independientemente de su nacionalidad.