Disolución

Como ya dijimos en este rincón literario de Tusitala, a veces las mejores lecturas son las que descubrimos por azar. Así me ocurrió con el primer libro del autor que hoy nos ocupa, Nicholas Binge, que llegó a mis manos sin ninguna referencia previa y que decidí leer dejándome llevar por la sugerente portada y la breve sinopsis argumental. Se trataba de la novela ‘Ascensión’, publicada en España por la editorial Minotauro en 2023. Buena parte del verano de aquel año lo pasé absorbido por su apasionante trama, cuya premisa inicial se basa en la repentina aparición, pues no ha sido vista ni detectada previamente, de una enorme montaña, mucho más alta que el Everest, en mitad del océano Pacífico.

La acción transcurre en nuestra época, y el personaje principal es un científico que forma parte de la expedición enviada a la montaña con el objetivo de desentrañar sus misterios. Las habilidades del protagonista y su desgraciada historia personal, así como las relaciones que establece con el resto de miembros de la expedición, van marcando los primeros pasos de la novela, hasta que se imponen las singulares características de la montaña, casi un personaje en sí misma, y el efecto que produce sobre sus atemorizados exploradores.

‘Ascensión’ se presenta como una obra de terror, tanto por la atmósfera narrativa como por los recursos literarios que utiliza y los extraordinarios sucesos que describe, y su autor no esconde la influencia de clásicos del género, principalmente de la novela ‘En las montañas de la locura’, escrita por H. P. Lovecraft hace ya un siglo. No obstante, poco a poco la trama se desliza hacia la ciencia-ficción, con el añadido de un destacable componente filosófico, relativo a la eterna pregunta del ser humano sobre el sentido de la existencia y nuestro lugar en el inmenso cosmos.

Se trata del primer libro de Nicholas Binge y, sin embargo, exhibe un intenso ritmo narrativo y brilla por su capacidad para asombrar a los lectores con cada nuevo giro argumental. ‘Ascensión’ es una de esas obras que no he dejado de recomendar en Tusitala, además de comentarla con quienes se han dejado convencer para zambullirse en sus páginas.

El calendario editorial ha querido que la nueva obra de este mismo escritor se haya publicado a comienzos del presente verano, también por parte de Minotauro, dándome la oportunidad de llevarla conmigo de vacaciones. Se llama ‘Disolución’ y, aunque por su título pueda parecer emparentada con la anterior, es una novela del todo independiente y diferente en su temática a ‘Ascensión’. Las etiquetas, siempre reduccionistas, que se ven obligadas a usar las editoriales califican ‘Disolución’ como un «tecnothriller», sea eso lo que sea. Lo fundamental es que el estilo absorbente y las sorpresas argumentales propias de Binge siguen ahí, por supuesto, y que la trama gira también en torno a las peripecias vitales de un científico. En esta ocasión, el protagonista realizó en los años sesenta un hallazgo trascendental que no puede recordar debido a que padece alzhéimer.

La novela combina capítulos ambientados en el pasado, durante los cuales asistimos a su progresión como joven científico hasta poner en práctica su descubrimiento clave, con fragmentos de una entrevista realizada en la actualidad a su esposa, la cual es informada de que su marido no perdió la memoria a causa de la conocida enfermedad, sino que sus recuerdos fueron borrados a propósito, con el objetivo de eliminar todo rastro del descubrimiento en cuestión, tan importante como peligroso. La entrevista va dirigida a intentar recuperar la memoria de su marido a través de los recuerdos de ella, y no conviene contar mucho más para evitar incurrir en los temidos ‘spoilers’.

Si acaso cabe añadir que, como un eco del mundo que habitamos, en ‘Disolución’ nos encontramos con un villano megalómano, convencido de que por el hecho de ser inmensamente poderoso y estar en posesión de la más alta tecnología, puede disponer del destino de la Humanidad a su antojo, aun de la forma más despótica y cruel que pueda imaginarse. Cualquier parecido con la realidad, ya se sabe, es pura coincidencia, pero aprovecho para enviar desde aquí un afectuoso saludo al hombre más rico del planeta, conocido por levantar el brazo con sospechosa rigidez.

Al igual que sucedía con ‘Ascensión’, la estructura, el ritmo y el desarrollo de este último libro de Nicholas Binge tienen mucho de cinematográfico, de forma que resulta difícil despegarse de sus páginas y abandonarlas, siquiera para tomarse un descanso. En términos generales, ha resultado ser este un verano tranquilo y apacible, apenas eclipsado por esa supuesta invasión de personas pobres y desarmadas de las que casi nadie quiere ocuparse, pero se ha vuelto por momentos trepidante gracias a la lectura de ‘Disolución’, hasta el punto de que, una vez terminada la novela y con días de asueto todavía por delante, no he conseguido encontrar nada tan atractivo para leer. Habrá que remediarlo, pues el otoño se adivina como siempre repleto de novedades literarias, y debo mantenerme fiel a la tarea de recomendar lecturas desde este rincón de Tusitala. Mientras tanto, les aconsejo conceder una oportunidad a este singular autor nacido en Singapur y residente en Edimburgo, donde imparte clases de escritura creativa. No les dejará indiferentes.