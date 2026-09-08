El Cristo de las Aguas es una imagen de autor anónimo, de madera policromada, que se puede datar a mediados del siglo XVI, quizá anterior, de escuela castellana o extremeña que imita a la castellana. La cruz es de las llamadas arbóreas. Por su ancha corona de espinas, labrada en la propia cabeza, recuerda a los modelos del escultor francés afincado en España Juan de Juni(1506-1577). En 2010 todavía estaba muy afectado por un ataque de insectos xilófagos (ha perdido varios dedos de los pies y de las manos), tiene repintes y le faltan las espinas de la corona, por lo que necesita una profunda restauración. Tenía su propia capilla, llamada del Cristo de las Aguas, en el convento más antiguo de la ciudad, el de frailes de la Santísima Trinidad, fundado en el siglo XIII. El nombre, parece ser que se le puso porque salía en procesión para pedir la lluvia, como se hacía con la Virgen de Bótoa y otras imágenes de gran devoción. Tras la invasión de los soldados franceses en 1811, fue trasladado al desaparecido convento de monjas jerónimas de San Onofre, que dio nombre a la calle Menacho, que estaba contiguo al convento de las Descalzas.

En 1812 se trasladó por la fuerza al de los Remedios de forma violenta, con la oposición de las monjas jerónimas, quienes se dirigen en una carta al capitán general de Badajoz el 19 de noviembre de ese año, que dice lo siguiente: «Que a evitar todo insulto o desacato que pudiese acontecer en los templos de esta plaza, cuando ejecutaron los franceses entrada a la fuerza de las armas en el año próximo pasado, acordó con las exponentes, el prelado o regente del convento de Trinitarios calzados de esta misma ciudad la traslación de la imagen del Santísimo Cristo de las Aguas de su iglesia a la iglesia de San Onofre, con el justo objeto de facilitar a los fieles lugar en que poder tributarle el debido culto y en donde debería subsistir, ínterin [=entretanto] que el superior o prelado de su orden no determinase otra cosa. Así ha permanecido en estos términos, colocada la sagrada imagen por espacio de dos años en su altar, adornando a expensas de las mismas religiosas y sin obstáculo alguno. Hasta que, en el día de ayer, mañana, al tiempo de concluir el sacrificio de la misa se arrojaron de pronto dos hombres con su escalera de mano y otros pertrechos al altar referido. Y sin guardar respeto ni decoro alguno a aquel lugar sagrado, con ímpetu, arrancaron el Crucifijo, llevándoselo furtivamente, no haciéndose caso de las súplicas y clamores de las mismas religiosas, que desde el coro se les hacía para que lo dejasen en su trono; antes sí atropellando por entre las mujeres que había en la iglesia. Con notable escándalo de ellas, lo efectuaron con más precipitación. Habiendo después averiguado que este atropellamiento ha sido dispuesto por fray Juan Rastrollo, del convento de San Agustín, llevándose dicha efigie al convento que era de religiosas Trinitarias, en donde no existe de su comunidad más que de una monja con una mujer seglar. Y en su iglesia cuasi ningún culto, por estar todo su edificio arruinado e incapaz de vivir en él poca ni mucha parte de las religiosas que tenía antes de ser destruido. Y no siendo justo que este individuo del convento de San Agustín se entrometa en cosa que no le pertenece y evitar para lo sucesivo unos hechos de esta naturaleza. Por tanto, suplicamos se digne tener a bien amparar esta nuestra solicitud dirigida a que la expresada efigie del Santísimo Cristo de las Aguas sea restituida a su propio altar señalado en nuestra misma iglesia, por cuanto el expresado fray Juan Rastrollo, puesto que nos consta que él mismo se estuvo a la parte de afuera de la iglesia en acción de proteger el atentado de aquellos dos hombres, siendo uno de ellos primo hermano suyo, llamado Juan Melgarez. Pues, de no corregirlo en estos términos, quedando impune de este exceso, unos y otros serán capaces de cometer otros mayores cada y cuando que se les ofrezca, siendo constante de que estos, ni la monja de aquel arruinado convento, ningún derecho tiene a esta referida imagen y menos para rasgar ni destronar las cortinas de seda y demás adorno que tenía en su altar, adornado a nuestras expensas. Gracia que esperamos dé la recta justificación».

Despojo violento

Figura una nota marginal de José Carvajal Gordillo, fechada el 20 de noviembre de 1812. Citaba que tenía conocimiento del despojo violento e impropio de la imagen del Cristo de las Aguas: «es bien público, también los es que corresponde al ilustrísimo señor arzobispo, obispo de esta diócesis, que actualmente se halla en esta ciudad y según noticias positivas concedió permiso a una religiosa del convento de los Remedios para recoger las efigies del arruinado [convento] de religiosos de la Santísima Trinidad que se hallaban extraviadas y sin culto público». A pesar de esos disturbios, se quedó definitivamente en el convento de los Remedios de la calle Mesones, hoy San Pedro de Alcántara, frente al callejón de Manuel Cancho.

En otro documento fechado el 25 de noviembre de 1812 se mencionaba que el traslado del Cristo fue por orden de sor Nicolasa, monja trinitaria del convento de los Remedios «a cuya comunidad había concedido permiso su señoría para que recogiesen los efectos, efigies y pertenecientes al convento de trinitarios calzados de esta ciudad, con inteligencia y a instancia de fray Antonio, religioso e individuo del mismo convento, encargado en la administración de sus rentas y que no hubo escándalo ni alboroto alguno». Se haría comparecer sor Nicolasa para que explicase los motivos que tuvo para sacar el Cristo. En otro documento citan las monjas que «el origen de estos disturbios son el haber privado justamente en la elección de voto y voz a doña Isabel Gómez, presidenta entonces, puesta por el intruso vicario apostólico de los franceses. Por esta razón, aunque con bastante repugnancia, fue necesario (por no haber otra con antigüedad para serlo) hacer a doña Patricia Suárez, una de las consiliarias. Esta fue, señor, la que causó a vuestra señoría el disgusto. Y a nosotras el consabido bochorno en el indebido recurso hecho al general marqués del Palacio, cuando con orden de vuestra señoría se trasladó el Santísimo Cristo de las Aguas de esta nuestra iglesia al de los Remedios. Esta misma, con aquella otra, juzgó (no sin graves fundamentos) son las que formándose partido habrán informado (…) sin temor de Dios, como se deja ver por su resultado, siendo este injuriar (con una falsa calumnia). Indirectamente, la respetable persona y sagrado carácter del señor provisor, la sana fe con que hemos procedido a la venta de una casa muy antigua y vieja, calle del Granado [hoy Meléndez Valdés], y la inocente y desinteresada conducta de nuestro mayordomo don Tomás Crespo y nuestro maestro de alarife Pedro Carrasco, de lo cual (si necesario fuere), prestaremos el testimonio y juramentos necesarios todas aquellas que por la misericordia del Señor nos vemos ahora libres de la envidia, el odio, rencor y venganza, con otras pasiones que llegando a poseer el corazón de las criaturas las hacen olvidar de su Dios, a quien todas debemos amor y temor de su misma alma y salvación eterna.Para esta venta, señor ilustrísimo, precedieron el unánime consentimiento de la comunidad, la tasación hecha por el mismo maestro del convento, con la cual se conformó la parte interesada que la compró cuando pudo muy bien no conformarse la debida licencia del señor provisor, con cuya aprobación y autoridad otorgamos la correspondiente escritura, que firmamos la priora, vicaria y consiliarias, como es de uso y costumbre. Recibimos el dinero que pusimos en el arca del convento para el justo e indispensable uso que se ha hecho y hace de él en la composición de la torre, reedificación de no pequeña parte del convento y urgencias nuestras comunes [y] necesidades, siendo esto, así como realmente lo es. Se ignora del todo según ley y el parecer de quien sabe muy bien lo que es derecho, cual sea la enormísima lesión que a vuestra señoría siniestramente faltando en todo a la verdad han escrito, que hayóse en la venta de dicha casa». Lo firmaba la priora del convento de San Onofre, Teresa Badajoz, el14 de septiembre de 1813.

El convento de los Remedios estaba en mal estado en el siglo XIX. El obispo les concedió en 1876 la ermita de la Paz, cuya capilla formó parte del primitivo Hospital de San Andrés, luego llamado de la Concepción. Estaba entre las calles Concepción Alta (hoy San Lorenzo) y Concepción Baja (hoy Concepción Arenal). Allí estuvo la imagen hasta que tuvieron que trasladarse a Fuensaldaña (Valladolid) en abril de 2001.Fue debido a la falta de vocaciones con la imposibilidad de mantener la comunidad y por estar en un entorno marginal y peligroso. En 2002 vendieron el convento a un promotor de Olivenza que, actualmente, trata de convertirlo en un hotel. El convento de Fuensaldaña fue cerrado en 2018, también por falta de vocaciones. La imagen del Cristo de las Aguas se encuentra hoy en el convento de la Inmaculada Concepción de monjas trinitarias de Andújar (Jaén). Puede que volvamos a verlo en Badajoz muy pronto.