Nuestro conocimiento del ácido desoxirribonucleico, más conocido como ADN, tiene solo un año más que yo, pues Francis Crick y James Watson dieron a conocer su descubrimiento en 1953, obviando entonces, como hicieron a lo largo de su afamada carrera que incluyó el Nobel, la aportación de Rosalind Franklin. Se ha avanzado muchísimo en la investigación sobre este componente tan esencial para la vida, aunque queda todavía más por investigar, lo que es normal en cualquier ciencia. Pero cualquiera diría que todos lo sabemos todo al respecto dada la ligereza con la que se habla de él. Que si ADN por aquí, que si ADN por acá, que si me he hecho un análisis de ADN y tengo antecesores entre los pueblos de las estepas, con un toquecito de tuareg y otro de cheyenne. Ahora mismo, todo tiene ADN, partidos políticos, empresas, incluso programas de televisión (Lorenzo Milá presenta su programa de divulgación científica sobre el planeta afirmando que «el rigor está en nuestro ADN»).

Pie en pared. Es momento de pararse y reflexionar un poco. Aparcar el entusiasmo y las ganas de fardar de cientificismo (el palabro está en el Diccionario de la RAE, ahí la encontrarán). Darle al magín, aunque a veces pueda doler, nunca ha hecho realmente daño a nadie.

Punto primero. Sólo los seres vivos, biológicos, tienen ADN. Punto, nada que discutir. Las empresas, los partidos políticos, los programas de televisión NO tienen ADN alguno. Se me objetará que quienes lo dicen están haciendo un uso del concepto como metáfora (¿o era símil?, nunca me aclaro). A lo que respondo, cierto, pero es una metáfora (o símil) penosa. Añado, peligrosa. Al recurrir a un mecanismo biológico están introduciendo un elemento de determinismo en su argumentación: esto no puede ser de otra manera, estamos determinados por nuestro (supuesto) ADN, y como no puede ser de otra manera lo que decimos tiene que ser verdad, tiene que ser inobjetable; por lo que nuestro partido, nuestra empresa, nuestro programa de televisión tienen que ser verdad, tienen que ser inobjetables, y quienes nieguen o se opongan a nuestro programa televisivo, partido político o empresa están equivocados, tienen que corregirse y aceptar nuestra verdad; plegarse a nuestro discurso. ¡Hombre, no nos toques las narices!. Disentir es una parte fundamental de la libertad humana, no tengo por qué comprar los productos de la empresa, ni votar a ese partido ni ver este programa en la caja tonta. Diga lo que diga su inexistente ADN. Si no me dejas disentir, malo.

Punto segundo. Aunque en sí nada tenga que ver la genética con el racismo, este último está encontrando en ella un argumento para reforzar sus abyectas pseudo-ideas. Porque uno de los fundamentos del racismo es presuponer un determinismo biológico que hace que unos seres humanos sean inherentemente superiores y otros inferiores sin contemplaciones. Este fundamento ideológico es muy antiguo, pero la genética moderna les ha venido como anillo al dedo a los racistas que sólo han tenido que transferir el marcador biológico que les hace superiores desde la sangre (que es donde tradicionalmente se ha venido haciendo residir el impulso vital y las diferencias entre personas o grupos sociales), desde la sangre, como digo, a este nuevo descubrimiento del ácido desoxirribonucleico. Ejemplo señero de esto es uno de los descubridores del invento, pues James Watson se hizo tristemente famoso por defender, con base en el ADN, la inferioridad de los negros y una curiosa relación entre la líbido y la potencia sexual con el color de la piel: cuanto más oscuro, más de la una y la otra, cuanto más blanco, menos deseo y potencia sexuales. Parece que no le preocupaba que estas estupideces se estuvieran ya diciendo desde hacía siglos, sin genética de por medio. Es decir, la estupidez se adhiere a todo, y la ciencia no es baluarte contra ella.

Lo siento, empresas, partidos y programas de televisión. Si transferís a un metafórico ADN el valor de vuestros productos, planteamientos y acciones sociales o discursos de comunicación, estáis haciéndoos de menos. Estáis menospreciando la cultura y el esfuerzo que vosotros mismos habéis invertido en ellos, vuestro trabajo y conocimientos. La carga humana, eminentemente humana, que hay en todo lo que hacemos las personas la estáis rebajando a un mero mecanismo pseudobiológico, que en vuestro caso además no existe. Lo siento, parece que queda mono eso de decir «está en nuestro ADN», pero es una tontería. Y lo siento, Lorenzo, el rigor no está en ADN alguno, está en vosotros, en vuestro equipo, en el trabajo que realizáis, en los conocimientos que tengáis y en vuestra honradez profesional; todos ellos factores de vuestra dimensión cultural, no de vuestra realidad biológica.