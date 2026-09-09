Mariquino, un apodo familiar que atraviesa generaciones

Hay nombres que terminan formando parte de una ciudad sin que uno se pregunte demasiado de dónde vienen. Mariquino es uno de ellos. Pero detrás de ese nombre hay una historia familiar que comenzó mucho antes de que el restaurante abriera sus puertas en Badajoz.

Francisco García y Ángeles Tardío proceden de Alburquerque, y ‘Mariquino’ era el apodo con el que se conocía a la familia en el pueblo. Cuando iniciaron su aventura hostelera en Gévora decidieron llevar aquel sobrenombre consigo y bautizaron también como Mariquino su primer bar. Más tarde, en 1995, trasladaron nombre, experiencia y oficio hasta la ubicación actual. Treinta y un años después, Mariquino sigue abierto y, desde 2010, son sus hijos, Paco y Almudena, quienes llevan las riendas del negocio.

Como tantas veces estamos encontrando en este recorrido de A Mesa Puesta por la hostelería pacense, aparece aquí uno de los asuntos que más merece la pena contar: el relevo generacional. Porque heredar un restaurante no consiste solamente en recibir unas llaves, una cocina o una cartera de clientes. Significa hacerse cargo de una manera de trabajar construida durante años y decidir qué debe evolucionar y qué no conviene tocar.

En Mariquino la respuesta parece bastante clara. Su cocina sigue siendo tradicional, reconocible y sin necesidad de artificios. La carta está marcada por los embutidos ibéricos de bellota y por una buena presencia de carnes ibéricas, cordero y ternera. Del mar llegan el atún, los chipirones, la sepia a la plancha y una generosa fritura de pescado.

Los entrantes mantienen esa misma línea: ensalada de perdiz, ensalada de pulpo, revuelto de trigueros con jamón ibérico y gambas o unas espinacas al queso con almejas y gambas. Platos que no necesitan demasiadas explicaciones y que responden a una forma muy concreta de entender la restauración: buen producto, sabores conocidos y cocina pensada, sencillamente, para comer bien.

Mención especial merece su arroz de marisco. Un arroz intenso de sabor, con un fondo bien marcado y con el grano en perfecto punto de cocción. En un arroz la potencia no lo es todo. El fondo tiene que aportar profundidad sin tapar el producto y el grano debe llegar a la mesa entero, suelto y en ese instante exacto en el que todavía conserva textura. El que probamos en Mariquino cumplía sobradamente.

Pero hay algo que distingue especialmente a esta casa y que merece tanta atención como su cocina: el servicio. En Mariquino no parece entenderse como un añadido, sino como uno de sus estándares. Trato cercano, conocimiento de la clientela, agilidad y capacidad para aconsejar forman parte de una manera de trabajar que se ha transmitido también de una generación a otra.

A veces hablamos mucho de producto, técnica, proveedores o presentación y nos olvidamos de algo elemental: un restaurante es también la forma en la que te reciben y te atienden. Un buen profesional de sala no se limita a trasladar platos desde la cocina. Conoce lo que ofrece, sabe recomendar, entiende cuánto conviene pedir y consigue que la experiencia fluya. Y probablemente ahí haya una de las razones que explican tres décadas de trayectoria: conseguir que alguien entre una vez es sencillo; conseguir que vuelva durante años es bastante más difícil.

Mariquino, además, comienza mucho antes de la hora de comer. Sus desayunos merecen espacio propio. Siempre he defendido que una buena tostada empieza por un buen pan, y aquí esa base se cuida. Después llegan el tomate natural con jamón, el York con queso, el jamón ibérico o esa tostada de cachuela que continúa formando parte del paisaje gastronómico extremeño.

En invierno aparecen también las migas. Y entonces el desayuno se convierte casi en una declaración de principios. Buen pan, tomate natural, ibérico, cachuela o unas migas cuando llega el frío. No hace falta reinventar cada mañana aquello que, bien hecho, lleva generaciones funcionando.

Ese mismo respeto por la cocina cotidiana aparece en su menú diario, compuesto por tres primeros y tres segundos y construido según la temporada. Continúan defendiendo el cuchareo y los guisos. Hay una cocina que quizá tenga menos escaparate que otras, pero que sostiene buena parte de nuestra memoria gastronómica: potajes, legumbres, fondos, guisos y platos calientes que siguen teniendo sentido cuando el calendario y el clima los reclaman.

Y ahí está quizá la mejor definición de Mariquino. No es solamente un restaurante al que acudir para una comida o una cena. Es uno de esos establecimientos que empiezan el día con el café y la tostada, continúan con el menú, mantienen la barra, sirven una ración, preparan un arroz y terminan atendiendo una mesa por la noche. Una forma de hostelería muy ligada a nuestra manera de vivir los bares.

Treinta y un años después de aquella apertura de 1995, Francisco y Ángeles pueden comprobar cómo Paco y Almudena continúan lo que ellos comenzaron mucho antes, cuando aquel apodo de Alburquerque acabó convertido en el nombre de un bar en Gévora.

Después vino Badajoz. Después llegaron los años, los c-lientes, los desayunos, los menús, los arroces y miles de servicios.

El nombre permaneció.

Y quizá ahí esté la historia: Mariquino no es solamente el nombre de un restaurante. Es un apodo familiar que atravesó generaciones y lugares hasta convertirse, también, en una manera de hacer hostelería.

Hay negocios que heredan un nombre. Otros heredan un oficio.

Mariquino ha heredado las dos cosas.