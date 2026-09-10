Verdes, blancos y negros

Como soy la mediana de los Torres Martínez, elijo el blanco, que al contener todos los colores nos engloba a casi todas y todos. Bonito pensar que ojalá la sociedad en la que nos encontramos dejase de ser oscura y al observarla por un prisma se convirtiera en arcoíris cromático, qué fantasía.

Blanco el sábado cinco de septiembre en el que volvía a repetirse la Noche en Blanco de Badajoz con un éxito de personas, más de cien mil, recorriendo las propuestas que, desde la concejalía de Cultura municipal de nuestro ayuntamiento, generaron una ciudad única. Este año para ir creando ambiente pasé por varias exposiciones y un nuevo espacio, Casa Alba de la Fundación CB los días previos a la misma. ‘Bosque de luz nocturna’, de Ruth Morán y comisariada por Martín Carrasco estará en el Hospital Centro Vivo hasta el 11 de octubre.

Con Ruth Morán y Martín Carrasco. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

La exposición de Ruth, pacense que ahora tiene acento sevillano, transforma la sala en una instalación tridimensional. Los cuadros de gran formato invitan a tocarlos. También hay piezas de cerámica, que ahora está posicionándose en los primeros puestos del arte contemporáneo.

Es compartido el amor a la cerámica en la exposición de la sala Vaquero Poblador con su ‘Poética de lo sensible’ de Carmen de Matos, que nos revela una nueva forma de entender los azulejos en los que puedes leer el mundo y su historia. Me siento muy orgullosa de Carmen, ya que es una de las jóvenes con talento artístico que participa en los premios de arte joven JABA de la Concejalía de Juventud de Badajoz en los que ha cosechado varios premios. Su obra está creciendo de una forma importante y desde aquí le deseo todo el éxito en el complejo mundo del arte. Vestirse de azulejo para el evento, gracias a Ecilda Vivas López, pura moda montijana. Podéis visitar la exposición hasta el 17 de octubre en la sala Vaquero Poblador de la Diputación de Badajoz.

Con Carmen de Matos. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Comencé bien tempranito el sábado, las primeras en subir, ya era hora, a la Giralda. Acompañadas por Manuel Velardo, director de Telefónica Badajoz y uno de los mejores guitarras de Extremadura, descubrimos el skyline de Badayork. De los más bonitos que he visto por ahora.

Con mi cuaderno Blanco bien documentado continuamos el recorrido que pactado previamente por mi pandi nívea, Susana Merrod, Mª José, María Merino, Paca Velardiez y Cristina M. Mediero, fuimos a la inauguración en San Juan en la que sobre la fachada del Palacio Municipal un mapping, ‘La Máquina’ daba luz Verde al evento.

En la Noche en Blanco debes ir acompañada de personas con similares gustos culturales a los tuyos, para no dispersarte y no perderte lo más interesante. Siempre recomiendo ver aquello efímero y que se realiza de forma única para el evento.

De San Juan al Silencio, en el que un mural de grandes dimensiones realizado por Adrián Rolo, decora su fachada. Su título VIH, GAME OVER, pone en valor la vida ante la muerte a causa del SIDA. Como dicen en sus redes, Freddie Mercury, Cazuza, Keith Haring, Nureyev, Pepe Espaliú, Manolo Trillo, Héctor Anabitarte, Antonio Poveda… Nombres que se fueron, nombres que resistieron. Personas que transformaron el dolor en arte, activismo, comunidad y cambio. Hoy la ciencia nos permite vivir. Ahora nos toca enterrar el estigma. Recordamos. Celebramos. Seguimos. VIVIR SIN MIEDO

Desde esta intensidad que nos tocó el corazón, ya que en la lista de nombres faltan algunos amigos queridos que perdimos en la lucha, nos dirigimos a la plaza de San José, en la que dos escenarios nos regalaban Cine en BSO por Julián Domínguez y humor, ese que tan sabiamente saben hacer dos amigos y artistazos que dominan en la escena, Simón Ferrero y Francis Lukas. Gracias chicos, pasar por vuestra ‘Peluquería canina’ nos encantó.

En el claustro de San Agustín Julien Elsie con un Negro TRANSISTOR, con las visuales de Mónica Agudo y la voz de Alejandra Estrella nos sumergió en un mundo onírico de susurros electrizantes. Fan total.

Otro patio, el de la concejalía de Cultura acogía, a mi juicio las propuestas más alternativas. ASCENSOR en el con una máquina de escribir tamaño gigante te permitía proyectar tus sentimientos en una pantalla.

Álex Pachón y su ‘DANCEWRITING MACHINE’ se estrenaba en Badajoz. ¡Qué maravillas! Con el alma llena de arte tocaba un vinito en el DADÁ con J. Vega, que será uno de los participantes en los Jardines del Meiac el próximo viernes 18.

Nos quedaba nuestra plaza de San Andrés para cerrar con Veora nuestra nocturnidad y por la que habían pasado Ulises, Estanco 72 y Comando Belushi.

Verde y Blanco son los colores que ahora se llevan muchísimo y es que no hay peor locura que dar un altavoz a quienes desde el odio intentan convencer a la sociedad con ideas que parecen sacadas del NODO. Perdonad que presuma de chicos con bolso y uñas pintadas. Cada vez son más los que se hacen la manicura y lucen manos preciosas con las que tocar a su chica o a su chico.

Es precisamente un futbolista de uñas verdiblancas, Bellerín, que me fue presentado oficialmente esta pasada Semana Santa en su recorrido procesional por nuestra ciudad. Héctor tiene en su corazón un trocito de Badajoz y a una ilustre pacense. Nos vimos varias veces durante la noche y la gente le decía cosas preciosas. Como dice Carolina Yuste: -Tita Tower, si le para más gente que a mí.

Será porque nuestra población es Verde, Blanca y Negra y no, no insultamos con esa maldad que últimamente parece repoblar nuestro país, de verdad, un poquito más de amor, un poquito.

Quizás somos más plurales por la labor de la Fundación Triángulo, presidida durante muchos años por José María Núñez, al que el lunes se le concedió la Medalla de Extremadura y al que admiro desde la época en que salir de los armarios no era fácil, viniendo de un pueblo mucho menos, pero él con esa forma suya tan pausada al hablar pero tan contundente en ideas ha conseguido que la Diversidad pueda escribirse con mayúsculas en Extremadura. Mi amor y Admiración, siempre.

Rubén Terrón en su taberna. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Cerrar mi artículo con mi 8 de septiembre en el que se puede comer en la Taberna Terrón con el cocinero más mediático del Canal Extremadura, tomar un helado de tres sabores riquísimos de Primitivus Gelato y finalizar en la Catedral. En el templo el Coro de Mayores cantaba la Misa Extremeña ante la Virgen de la Soledad Patrona y Alcaldesa perpetua ya, dirigidos como siempre por el Maestro Emilio González Barroso, fantástico.

Cerramos compuertas hasta la semana que viene en la que espero seguir contando estas historias nuestras. Felices días y noches.