Virgencita, que me quede como estoy

Normal que pongamos a la Virgen de la Soledad de alcaldesa perpetua. Hemos llegado al punto de creer que Badajoz solo va a solucionar sus problemas con un milagro. Y ya puestos, qué mejor que tener a la Virgen con bastón de mando.

Que se levantan otra vez las baldosas de una calle recién arreglada: virgencita de la Soledad, échales un ojo. Que un niño se hace daño en un columpio: misterios dolorosos del mantenimiento municipal. Que nos ponen una planta de biometano o un centro de datos y nos explican que poco menos que no hay alternativa: designio divino. Que el Casco Antiguo espera, que los barrios esperan y que seguimos esperando soluciones: recemos.

Visto así, la propuesta tiene su lógica. Si la gestión terrenal no llega, probemos con la celestial.

Nuestra alcaldesa perpetua no nació en Badajoz, ni siquiera en Extremadura, pero eso no importa. La Soledad no apareció junto al Guadiana, entre jaramagos. Ni la encontró un pastor bajo una encina. La encargó un señor apellidado, ironías de la vida, Del Tufo. Llegó de Nápoles en el siglo XVII, promovida por un capitán general y los caballeros de la ciudad. Fue cosa de los de arriba; después, con los siglos, parte del pueblo la hizo suya.

Y eso puede llegar a parecerme hasta hermoso. Demuestra que alguien puede venir de fuera, no tener raíces aquí y terminar siendo tan de Badajoz que tres siglos después queremos darle la vara de mando. Al final resulta que la ciudad sí cree en la integración de los inmigrantes. Solo hace falta darle tiempo y, a ser posible, que sea impuesta por los poderes, sea de madera y lleve corona.

Con los de carne y hueso somos bastante más exigentes.

A unos les pedimos papeles, arraigo, integración, utilidad y gratitud eterna. A la otra la acogimos, la coronamos, acabó siendo patrona y ahora la hacemos alcaldesa. Tenemos una manera curiosa de repartir carnés de pertenencia.

Aclaro, por si acaso, que no tengo nada contra la Virgen. Ni contra quien le reza, la acompaña o encuentra consuelo en ella. Me merece bastante más respeto la fe sincera de cualquier pacense que la tentación de algunos vivos de utilizar esa fe como arma institucional.

La cosa no es qué representa la Soledad. La cosa es qué aporta nombrarla alcaldesa. Ya es patrona. Lleva siglos vinculada a Badajoz. Creyentes y también muchos no creyentes la reconocen como parte del paisaje sentimental, cultural e histórico de la ciudad. No necesita que ningún pleno la legitime.

Pero si obligas a los concejales a votar conviertes algo que podía ser compartido de maneras muy distintas en una especie de test de pacensismo: ¿votas a favor de la Soledad o votas contra la Soledad?

La respuesta más lógica quizá esté en la sorna popular que ha provocado la ocurrencia. Hay quien pregunta si tendrá derecho a voto. Quien quiere saber si cobrará sueldo. Quien propone que, ya puestos, a la Virgen de Bótoa le demos una concejalía. Quien recuerda que los alcaldes los elige el pueblo. Y quien ha resumido el momento mejor que cualquier columnista: “Badajoz está tan mal que necesita un milagro”. Ahí está todo.

No es irreverencia. Es la coña marinera que surge cuando la institución se aleja demasiado de las preocupaciones de la calle. Y de eso en Badajoz somos especialistas. La cuestión primordial puede ser precisamente esa: llevar demasiado tiempo esperando milagros. Para que no se rompa lo recién arreglado. Para que el mantenimiento llegue antes que la foto electoral. Para que el patrimonio deje de sobrevivir por inercia. Para que los proyectos importantes se expliquen, se debatan y se decidan pensando primero en la ciudad. Para que gobernar signifique algo más que administrar la resignación.

Los milagros tienen una ventaja extraordinaria para quien gobierna: nunca tienen responsable. Si algo sale bien, bendita providencia. Si sale mal, designios inescrutables del Señor. Así que dan ganas de rezar aquello de virgencita, virgencita, que me quede como estoy.

Pero luego se me pasa porque creo que ese es precisamente el problema, que Badajoz lleva demasiado tiempo conformándose con quedarse como está. Y todavía podemos ir a peor.

Igual el milagro que necesitamos consiste en que quienes ya tienen el bastón de mando asuman que sirve para algo más que para salir en las fotos.

Para rezar ya tenemos iglesias. Para gobernar elegimos alcalde y concejales. Y si después de eso seguimos necesitando milagros, el problema no es la Virgen.