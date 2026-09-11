La Semana de Extremadura

"Lo que más me gusta es que ese momento me pille en la calle, me pille en el campo, es un instante mágico, dura poco, un par de horas, es mejor que un eclipse largo". / Diego Algaba Mansilla

Salgo de casa, es temprano, no hace calor, es el mejor momento del día para salir. Luego, cuando llevo un par de horas en la calle, sale el sol y me entra una desgana que me obliga a detener la caminata, el calor me produce una falta de energía que me lleva otra vez a casa. En casa me reanima una generosa porción de sandía, me da frescor y a la vez alegría la visión del color rojo de la fruta partida a la mitad. La sandía es el mejor refrescante matinal después de que el reloj digital de mi muñeca haya marcado más de 10.000 pasos.

Salí cuando era de noche, minutos antes del amanecer, cuando la noche empieza a clarear y descubro, como si mi vista fuera el telón de un teatro que se levanta lentamente, las formas y el color de las cosas, y lo que más me gusta es que ese momento me pille en la calle, me pille en el campo, es un instante mágico, dura poco, un par de horas, es mejor que un eclipse largo, un momento que permanece hasta que la luz del sol se hace cada vez más poderosa provocando el encogimiento de mis ojos por su potencia, el sol empieza a calentar mi cuerpo cada vez con más fuerza. En ese par de horas se produce el cambio de sombra a sol, de bienestar a malestar. El sol y sombra, al que nombro igual que la bebida consumida años atrás por algunos trabajadores del campo a primera hora de la mañana, un pelotazo para ir a trabajar con energía y que se utilizaba como ahora utilizamos el café, a mí también ese sol y sombra natural, tomado en el ejercicio físico al aire libre y no en copa, me da el pistoletazo de salida para afrontar el día. Un día que en estos momentos de descanso laboral siempre es una sorpresa. Un día sin guión, sin horarios, un día en el que puedo hacer lo que quiera, aunque casi siempre termino haciendo lo mismo. Es igual que cuando tienes una hoja en blanco para escribir sobre cualquier tema y no se te ocurre nada como no tengas una idea de inicio. Un día en blanco de un ocioso, es igual que una página en blanco de un escritor. No sabes por dónde empezar.

Esta semana pasada ha sido rara, como todas las semanas que tienen un festivo en medio. El martes fue el día de la Comunidad, se celebraron actos en muchos pueblos y por la noche fue la entrega de las medallas de Extremadura en el Teatro Romano de Mérida. Vi la gala por televisión, vi como cada uno de los premiados terminó su discurso con una frase a modo de eslogan: Guillermo Gracia dijo: “que su capacidad es superior a su discapacidad”; Pedro Porro: vista larga, paso corto y mala leche; José María Nuñez: “no daremos ni un solo paso atrás”. frases que sonaron con rotundidad en el Teatro Romano y que quedaron grabadas en muchos de los corazones de las personas del público.

El sábado pasado también se celebró en Badajoz la noche en blanco de la que no voy escribir porque necesitaría un artículo entero debido al número de actividades celebradas en el caso de que hubiera ido a visitarla todas, pero como no me gustan los bullicios al final me quedé en casa y no fui a ninguna.

Uno de los acontecimientos más importantes de la semana ha sido la vuelta a las clases. Le da alegría y colorido a las calles de la ciudad volver a ver y escuchar el murmullo de niños con las mochilas en la espalda camino del colegio. Una vuelta al cole unos días después de conocer el negativo Informe PISA, sobre todo en lo referente a la capacidad de comprensión lectora en textos largos, dicen que por el uso continuado de los móviles muchos niños no son capaces de leer concentrados más de 400 palabras, ¿será cierto?, no tengo por qué dudarlo, pero me llama la atención, y lo he escrito en esta página alguna vez, cuando voy con mi hija a la Casa del Libro, como en la librería siempre hay gente joven viendo y comprando libros.

En casa tenemos dos librerías de cabecera, la librería Colón en la avenida Santa Marina para libros en español y la Casa del Libro, que es el lugar donde hay libros escritos en inglés que son los que suele leer mi hija. En Madrid, en la calle Moratín, en el barrio de Lavapiés, hay una preciosa librería que solo tiene libros escritos en inglés: The Secret Kingdoms. Cuando fuimos nosotros la librería estaba llena y la mayoría de clientes eran jóvenes. Los jóvenes no sólo leen, también escriben. El discurso del ciudadano en el día de la entrega de las medallas de Extremadura de la que hemos hablado antes, lo realizó con mucha soltura Inma Rubiales, una autora de 24 años de Almendralejo. Inma Rubiales vende libros por todo el mundo.

El informe PISA habla de que ha disminuido la comprensión lectora entre los alumnos, aunque yo cada vez veo más jóvenes comprando y leyendo, incluso un día se lo pregunté a Julia, una de las vendedores de la Casa del Libro, que me confirmó que había muchos jóvenes interesados en la lectura. Ahora mismo, encima de la mesa de lectura de casa tenemos : 'Once upon a broken heart' y 'Fake Skating', junto con un libro de Muñoz Molina, 'El verano de Cervantes', también 'El Quijote', porque el verano de Cervantes de Muñoz Molina trata de la lectura del Quijote en verano, que es la estación del año donde se producen las desventuras del Quijote. El autor hace paralelismos entre los campos de la Mancha donde se desarrollan las aventuras y desventuras de Don Quijote con sus veranos en la Sierra de Mágina de Jaén, y también en otros escenarios y otros momentos de su vida. Los otros dos libros, los que compramos en la librería de Madrid, son los que está leyendo mi hija. Yo no sé inglés.

Para terminar y minutos antes de enviar este artículo al periódico, no quiero dejar de escribir sobre un cartel en un bar que me ha llamado la atención. Antes de enviar los artículo, le doy un poco de descanso, lo dejo que repose, antes de darle una última lectura. Mientras tanto, voy a tomar un café al bar Dos Palomas, que aunque está cerca de casa no voy mucho a pesar que siempre he dicho que el mejor bar es el que está más próximo a casa, seguramente porque si se alarga la cosa, nunca sabe uno con quién puedes encontrarte en el bar, puedes volver sin tener que hacerlo en taxi.

Lo que hoy me ha llamado la atención de este bar es un cartel escrito a mano en un folio y pegado en la pared del interior de la barra, con renglones ligeramente inclinados al final, con el siguiente texto: “Los trabajadores no deben consumir bebidas alcohólicas durante el horario laboral”. Es la primera vez que veo un cartel con ese texto. No sé si a algún camarero se le ha ido la mano o solo es preventivo. Me gusta leer los carteles de los bares, algunos son curiosos e ingeniosos. En el Corazón de Jesús, en el bar El Cortijo, había otro cartel que decía “El que tenga el periódico de la casa más de 15 minutos tiene que empezar a leerlo en voz alta para que nos enteremos todos”.

Me despido de esta semana repleta de acontecimientos y es que en Badajoz cada vez hay más cosas.