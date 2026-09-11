Una virgen y 400 palabras

De las cuatro grandes ciudades extremeñas, tan solo dos -Cáceres y Plasencia- han contado con alcaldesas en su historia: Carmen Heras y Elena Nevado en la capital cacereña y Elia María Blanco en la capital del Jerte. Más falta hacen en toda Extremadura, pero de carne y hueso. Ni Mérida ni Badajoz han tenido esa suerte, al menos hasta ahora, porque nuestra ciudad ya cuenta con una alcaldesa, y nada menos que perpetua (la Virgen de la Soledad), aunque no elegida democráticamente. O sí, para algunos, a tenor de lo que tuvo lugar el pasado miércoles, cuando, en un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Badajoz, todos los ediles votaron a favor de este nombramiento. De PP y Vox, de las derechas que anhelan la dictadura franquista y su nacionalcatolicismo, me lo puede esperar, algo que no lo justifica; pero llama la atención que le compre la jugada el PSOE, un partido que cada vez tiene menos de socialista y de obrero. ¿Todo vale por un puñado de votos? Y lo digo en general, para todos: ¿de verdad creen que hacer algo así les va a reportarr apoyo electoral en las próximas elecciones municipales de mayo de 2027?

No es casual que se apruebe ahora, a pocos meses de los comicios, en un pleno extraordinario después de la tramitación del correspondiente expediente administrativo casi en tiempo récord, pues la propuesta partió el pasado mes de agosto. Resulta inadmisible este uso partidista o populista de los símbolos religiosos. ¿No hay acaso asuntos más urgentes y necesarios que este? ¿Por qué nos quieren tomar el pelo, de verdad? Solo hace falta pasear por Badajoz para ver el estado de aceras, mobiliario urbano, parterres, pavimentos o descampados en casi cualquier rincón de la ciudad. Vayan, por ejemplo, a la UVA, a las Ochocientas, donde siguen esperando unas actuaciones que se demoran años y años, no solo en lo que atañe a su accesibilidad, y que dibujan un estado de dejadez y abandono sin parangón.

A la espera de los posibles milagros que pueda obrar la nueva alcaldesa de Badajoz, que lo será para siempre, in sécula seculórum, todo este teatrillo, que no es único de nuestra ciudad sino que se ha repetido en otros puntos del mapa nacional, es un claro insulto a la inteligencia y la sensatez. Es poco lógico que a estas alturas del siglo XXI tenga lugar este tipo de actos que, además, se saltan a la torera el marco constitucional español, que establece la aconfesionalidad del Estado. España, por mucho que lo vociferen las derechas, no es cristiana, ni tampoco musulmana, ni de ningún credo. Por supuesto que cada cual puede profesar la religión que desee, en su casa, en templos, pero no es de recibo aprobar medidas que atentan contra la separación entre la Iglesia y el Estado y la neutralidad de las instituciones públicas. Lo haga quien lo haga.

Lo que tengo claro es que vivimos unos tiempos extraños, donde hasta lo más inusual puede hacerse realidad, como que una virgen, desde la perspectiva católica, se convierta en alcaldesa sin pasar por las urnas. O que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante las malas perspectivas de las próximas elecciones de medio mandato, del 3 de noviembre, se atreva a prometer 5.000 dólares a todos los estadounidenses adultos si los republicanos ganan esas votaciones. Una vez más, la realidad supera a la ficción. No menos preocupante e inquietante es la noticia que saltó hace pocas jornadas: cómo desde el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, tal vez el ministro más quemado de los últimos tiempos, elaboraron un documento secreto en el que se clasificaba ideológicamente a decenas de periodistas en activo. Inaceptable en cualquier democracia, en la que la libertad de prensa es siempre sagrada, siempre que lo permita la patrona de Badajoz y ya alcaldesa perpetua.

Bromas aparte, otra cuestión alarmante nos traslada a la educación y a cómo los alumnos españoles han obtenido la peor nota en Matemáticas, Lectura y Ciencias, en el informe PISA. Un batacazo de aúpa. Las pantallas son en gran medida -¡oh, qué sorpresa!- el origen de esta debacle, pero no por su utilización dentro del aula como método de apoyo al aprendizaje sino, sobre todo, por su abuso en casa; en ese tiempo que niños y adolescentes pasan enganchados a la dopamina del ‘scroll’, término con el que, ya sabemos, asociamos la acción de mover verticalmente el dedo por la pantalla del móvil. No me gusta criminalizar a los jóvenes bajo ideas repetidas como que son adictos al ‘smartphone’, no leen y no se esfuerzan en clase. Quizá ellos son solo víctimas de lo que hemos creado a su alrededor. Si hiciesen un examen parecido al informe PISA a sus familias, ¿creen que sacaríamos mejores notas en esas competencias? ¿Cuántas veces preguntamos a ChatGPT información que podríamos obtener en otras fuentes mucho más fiables? ¿Somos capaces de hacer un viaje o tener una conversación con otros sin tener un móvil al lado? ¿Cuándo fue la última vez que, durante un trayecto, pasamos del GPS e intentamos orientarnos con la memoria visual, mapas en papel y las señales?

Solo un 2 por ciento de los alumnos de 15 y 16 años es capaz de leer textos largos y complejos, según revela el informe PISA, que nos indica además cómo si el texto tiene más de 400 palabras, que es lo que puede caber en una pantalla, empiezan a tener problemas los estudiantes. Los profesionales de la educación lo repiten: el bombardeo de estímulos con el que secuestran nuestra atención las redes sociales y el uso de la inteligencia artificial como sustituta del estudio, los esquemas y la lectura afectan a nuestro cerebro, cambian nuestro mapa sináptico y provocan problemas de concentración y atención. Y también una guerra en casa entre padres e hijos por el acceso a estos dispositivos. En la actualidad contamos con más información que nunca a nuestro alcance aunque no sabemos comprenderla, recordarla, manejarla ni utilizarla para desarrollar nuestros propios argumentos. Un desafío descomunal.

La educación nunca fue un tema baladí para el futuro de nuestras sociedades, mucho menos ahora, cuando nuestra convivencia con las nuevas tecnologías es crucial y esta no puede estar determinada por decisiones comerciales de las grandes empresas. Ahora, más que nunca, la racionalidad, el pensamiento crítico y la lectura comprensiva se erigen en antídotos eficaces contra anacrónicos delirios ultramontanos, de meapilas y capillitas, como el que se produjo en el Ayuntamiento pacense hace unos días. Ave María Purísima. Sin necesidad de alcaldesa virgen concebida para regir los destinos de Badajoz. Amén.