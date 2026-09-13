Ni verde ni blanca ni negra

La localidad de Olivenza -por poner un ejemplo de los muchos que existen- celebró el 8 de septiembre el Día de Extremadura con una jornada que combinó tradición, convivencia y actividades festivas. El programa comenzó con una degustación de migas en el Paseo Chico, siguió con el acto institucional en el que intervino el alcalde y contó con la participación de Los Chaparrigos de La Encina, que portaron banderas institucionales, también con la Filarmónica de Olivenza, que interpretó los himnos de España, Extremadura, Olivenza y España.

La jornada festiva continuó al mediodía en el Paseo Grande, con las casetas de las asociaciones de la localidad, comida y bebida a precios populares y verbena durante toda la tarde. En este espacio también se entregaron los premios del concurso de camisetas y a la peña más numerosa. Además, cientos de jóvenes procedentes de localidades del entorno (muchos desde Badajoz, desplazados en autobuses) celebraron en el recinto ferial el Festival Joven hasta bien entrada la noche.

En definitiva, un no parar para festejar el día grande de la comunidad autónoma. Como también se celebró en Fregenal de la Sierra con sus Danzaores de la Virgen de la Salud, en Puebla de la Calzada con una paseo en bicicleta para aficionados de todas las edades que terminaron entonando el himno de Extremadura o en Almendralejo, con un acto institucional con homenajes a Radio Comarca de Barros y Radio Almendralejo, Festibarro y el joven futbolista del Betis Ángel Ortiz. La lista podría continuar con un sinfín de localidades extremeñas en las que el 8 de septiembre no pasó desapercibido para sus ayuntamientos ni para sus vecinos que, festejando el Día de Extremadura, muestran su orgullo de vivir en esta tierra.

El festivo cayó en martes. Lo propio para que, quien pudiese, hiciese puente y alargase el verano con cuatro días de asueto. Es lo que debieron pensar en el Ayuntamiento de Badajoz: que para qué celebrar nada, que para qué organizar nada, si no iba a acudir nadie.

Ni siquiera un acto institucional. Ni discursos ni desfiles. Ni siquiera un concierto de la Banda Municipal de Música, como se organizaba hace años, en el paseo de San Francisco o en la plaza de España. Ni siquiera una actuación de coros y danzas, para presumir de los grupos que tan bien lo hacen en esta ciudad con la recuperación de sus tradiciones y su folklore. Lo hacen en el recinto ferial el día de la inauguración de San Juan y en el atrio de la Virgen de Bótoa el primer domingo de mayo. ¿Por qué no el 8 de septiembre?

Hubo quien se quedó en Badajoz, aunque pocos salieron de casa. Ni tráfico había. Ni dónde desayunar y difícilmente se encontraba un bar abierto para tomar una cerveza o un vino extremeños. El Día de Extremadura pasó sin pena ni gloria por la capital de la provincia de Badajoz, la ciudad más poblada de la comunidad extremeña y locomotora de su desarrollo económico.

Hubo quien no quiso dejar pasar la jornada de celebración del orgullo patrio extremeño. Como la Taberna El Terrón con sus frases en castúo, el hotel Turia iluminado en verde, blanco y negro desde el atardecer del lunes y la Misa Extremeña que cantó el Coro de Mayores de San Andrés y Campomayor en la catedral. El Silencio, que tanto se esfuerza por dar contenido a su fachada en cada fiesta y en cada onomástica, esta vez faltó a su cita por problemas familiares, pero no hay año en el que no decore su rostro de arriba a abajo con los colores de la bandera regional. Iniciativa ciudadana se llama.

El ayuntamiento se limitó a compartir una imagen anodina en las redes y a anunciar que los monumentos estaban abiertos. Tan abiertos como cualquier festivo. Tal vez esta sequía de patriotismo autonómico tenga que ver con que apenas tres días antes se había celebrado La Noche en Blanco con más de 180 actividades repartidas en 66 espacios. Bien podría haberse reservado alguna para tres días después y festejar, como merece y como se espera, el Día de Extremadura en Badajoz. No hay color.