Restos (y II)

Hay, desde la estricta óptica arqueológica, dos conclusiones iniciales, sobre los hallazgos arqueológicos de la avenida de Huelva, que resultan indiscutibles. Se trata de enterramientos islámicos –de costado, mirando a La Meca-, la primera. Forman parte de una necrópolis de mucho mayor tamaño aparecida y excavada en parte hace años en el área de la Memoria de Menacho- y que parecen continuar en extensión, la segunda. No resulta de extrañar nada de esto porque, hasta la fecha, no se ha documentado en ninguna parte de nuestra ciudad otro cementerio islámico y es obvio que, entre 875 y 1230, en Batalyaws fallecía gente. Parece que la topografía de la ciudad, muy modificada ahora, obligaba a enterrar en una única dirección por la existencia en su entorno de depresiones y cárcavas periódicamente inundadas, algunas, por la acción del Guadiana, del Rivillas y de otros arroyos de curso discontinuo. Lástima que nunca se hiciese el mínimo intento de publicar los resultados de la citada excavación.

Durante siglos se inhumó allí e, incluso, aparecieron muertos seguramente moriscos en las capas superiores. Según noticias de prensa -he de suponerlas ciertas- los arqueólogos han detectado anomalías que se salen de lo habitual. Aunque lo canónico fuese depositar a los difuntos sin ataúd y sin ofrendas y en fosas individuales, no puede echarse de menos el factor humano. La aparición de pequeñas ofrendas de carácter sentimental; de tumbas dobles, etc. No son los fallecidos quienes entierran; ellos sólo disponen en vida. Son sus deudos quienes concluyen, respetando, o no, los deseos de aquellos. Nada nuevo, pero sí interesante.

Y no es de extrañar la aparición de mausoleos. Se documentaron en otros lugares de Al-Ándalus –Puerta de Elvira (Granada)- y pueden verse en los cementerios históricos de Marruecos. Esas disputas intentando encontrar ermitas u otras construcciones, propias del eruditismo aficionado, coadyuvan pero desenfocan la realidad. En la gran necrópolis de Batalyaws ya hubo mausoleos. Las dos inscripciones del cuartel de la Bomba, del Museo Arqueológico, proceden de uno o de sendos. Difícil es defender la conservación de una parte. Me daría con un canto en los dientes si se pagaran los análisis forenses de los restos humanos. Y se publicaran.