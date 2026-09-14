La salud de mi ciudad

De vuelta a la normalidad, aunque todavía haya algún rezagado disfrutando de sus merecidas vacaciones. El verano va llegando a su fin y es un disfrute ver cómo las terrazas de nuestra ciudad, de nuestro casco histórico y del centro se llenan de sus gentes. El pulso es bueno, gente en la calle y con ganas de disfrutar de lo nuestro. Otros barrios como San Roque, Valdepasillas o la Estación han estado en plena efervescencia durante este verano, sus habitantes, sus gentes, saben disfrutar del sabor de las cosas más sencillas como tomarse unas cañas compartidas con amigos, vecinos y esperar el frescor de la caída de la tarde, gozan de buena salud.

Se echa de menos la presencia en nuestras calles de agua, fuentes, microclima artificial, sombras de árboles que nos den vida … que nos permitan pasear e inviten al turista a disfrutar de nuestros rincones. No hace falta nada grandilocuente, rincones pequeños. Sirva de ejemplo la callejuela del rincón Nazarí, la plaza del Porrina (plaza de la Soledad) por cierto, un poquito más de caudal no le vendría mal … necesitamos más, más agua, más fuentes, más verde.

Badajoz casco histórico-centro presenta un cuadro de deshidratación severa, pero no queremos hidratarlo con las aguas vertidas a la calle de todas las máquinas de aire acondicionado que simulan ser las aguas imaginarias del deseado microclima artificial. Estoy siendo un poco Quijotesca. Don Quijote veía en los molinos de vientos, gigantes y yo en cada chorro de agua de esas máquinas de aire acondicionado que nos asaltan por la ciudad veo el microclima artificial y sueño que nos acompañe al menos por todo nuestro casco histórico-centro. Badajoz presenta un cuadro de deshidratación severa en verano e incontinencia urinaria con fugas que agravan el cuadro de deshidratación.

Los que somos de Badajoz de toda la vida sentimos nuestra ciudad, Badajó duele y no se quita ese dolor ni con paracetamol ni con aspirina. Alguien en la presentación a la precandidatura a la Alcaldía estos días atrás decía que era de Badajoz de toda la vida, expresión que me hizo esbozar una sonrisa porque es muy nuestra, de Badajó de toda la vida.

Sentimos, no estamos anestesiados, y es tal el hartazgo del ciudadano hacia la clase política (da igual la ideología) que cansados nos echamos a la calle reivindicando acciones y resultados, no más promesas. Muestra de ello fue el hervidero humano que días atrás congregó a muchísimas personas en nuestra plaza de España y calles adyacentes a favor de Ceuta. El pacense respondió solidariamente ante hechos graves que han alterado la vida cotidiana de los ceutíes que se sienten desamparados.

La Noche en Blanco resultó todo un éxito, el ciudadano se entrega a nuestro casco histórico, quiere disfrutar y parece que se recupera un poco. Era la presentación formal en sociedad de la vuelta de vacaciones, estaba todo el mundo -como dirían algunos-, de nuevo sus terrazas se llenaron y volvió la vida del tejido empresarial de hostelería muy mermado durante estos meses estivales causados entre otros por las altas temperaturas de nuestra ciudad que no se sabe mitigar. In extremis se le administró sueros y líquidos de forma urgente. El autónomo necesita regularidad en sus ingresos para poder hacer frente a todos sus gastos. Alteraciones estructurales tanto internas como externas -como ocurre en arterias de nuestra ciudad donde las obras se repiten una y otra vez unas veces por el levantamiento de las aceras otras por roturas de tuberías y otras por algunas ideas peregrinas de difícil justificación- hacen un flaco favor al pequeño comercio haciendo sangría y provocando hemorragias innecesarias.

Si alguien se hubiese repasado una asignatura que en arquitectura que se llama resistencia de materiales, nos hubiésemos evitado obras repetidas, caídas innecesarias provocadas por las baldosas asesinas que nos rodean por toda la ciudad, lo cual no favorece nada la recuperación del tejido empresarial. Se necesitan todos los cuidados de un paciente que se encuentra en estado crítico. El pequeño comercio solo tiene un hilo de vida, está agonizante porque un casco histórico y una ciudad no sólo viven de la hostelería, se necesita el pequeño comercio. Todos necesitamos de todos.

Me duele cuando se ven acciones sin sentido o con sentido -depende de cómo cada uno lo mire- como por ejemplo la tasa del basurazo. La tasa del basurazo ya sabemos que es una orden de Europa (cuyo lema es quien contamina paga), pero el modelo aplicado por nuestro ayuntamiento nos ha hecho a todos los pacenses más pobres, ese modelo mixto al autónomo de mi ciudad lo ha vuelto a desangrar, otra hemorragia más. Entre impuestos (IBI, IVA, tasa de basura), seguros, luz, agua, seguros sociales, bajas por enfermedad o maternidad y alguna sangría más, el autónomo de esta ciudad está en estos momentos en estado muy crítico y el ciudadano más pobre. Necesita una transfusión urgente para que el tejido empresarial del pequeño comercio del casco histórico y del resto de la ciudad no desaparezca.