Hay ciudades que se despiden del verano y ciudades que, sencillamente, vuelven a empezar. Badajoz pertenece a esta segunda estirpe, la de las urbes que no conocen el punto final sino el punto y seguido. Cada septiembre, cuando el Guadiana recupera su cauce templado y las cigüeñas dejan sitio a los primeros abrigos, la ciudad se sacude el polvo de agosto y se dispone, una vez más, a la tarea de ser una misma. Como escribió Larra de Madrid, se podría decir de Badajoz que «aquí yace media España; murió de la otra media»: la boutade sirve, mutatis mutandis, para una ciudad que ha muerto y resucitado tantas veces -sitiada, saqueada, reconstruida- que ha hecho de la resurrección casi una costumbre local. Pocas ciudades españolas cargan sobre sus hombros una historia tan física inscrita en la piedra.

La Alcazaba, ese cinturón árabe que todavía ciñe el cerro, es la memoria más antigua y más terca: siglos de dominio musulmán condensados en torres que hoy sirven de mirador a los turistas, de banco a los enamorados y otras costumbres lúdicas y académicas. Badajoz fue frontera antes de que la palabra frontera tuviera el peso geopolítico que le damos ahora: frontera del islam y la cristiandad primero, frontera de España y Portugal después, y frontera, en fin, de sí misma, dividida siempre entre lo que fue y lo que se le exige ser. El asedio de 1812, cuando las tropas de Wellington tomaron la plaza a un coste humano que los cronistas británicos mismos calificaron de atroz, dejó una cicatriz que la ciudad no ha exhibido nunca con orgullo excesivo ni ha escondido tampoco. Como diría Machado, poeta de tierras vecinas y de exilios parecidos, «converso con el hombre que siempre va conmigo»: Badajoz conversa consigo misma, con su pasado, en cada esquina.

Se ha dicho muchas veces, y con razón, que el extremeño -y el badajocense en particular- posee una melancolía que no es tristeza sino conciencia: la conciencia de vivir en los márgenes de los relatos oficiales de España, de haber dado reyes, conquistadores y santos al mundo sin que el mundo, a cambio, se acuerde demasiado. Unamuno, que tanto pensó los dolores periféricos de la Península, hablaba de una intrahistoria hecha de vidas anónimas que sostienen, sin figurar en los libros, el peso real de los pueblos. Badajoz es, en ese sentido, intrahistoria pura: una ciudad que ha dado más de lo que ha recibido en reconocimiento, y que por eso mismo ha aprendido a valorarse desde dentro, con un amor propio nada exhibicionista, casi pudoroso.

Esa melancolía, sin embargo, no es resignación. Es más bien la lucidez de quien conoce sus límites y, precisamente por conocerlos, no deja de intentar superarlos. La ciudad tiene fortalezas notables: su tamaño manejable, su universidad, su vitalidad cultural extraordinariamente desproporcionada para su peso demográfico, su clima luminoso casi todo el año, su cocina de frontera: el jamón, los desayunos, la huerta, el cerdo y la ternera, los restaurantes y tabernas de bandera, etc. Y tiene debilidades igualmente notables: un aislamiento estructural que las infraestructuras del Estado nunca han terminado de corregir, un tren que sigue siendo motivo de sorna nacional y una capacidad de atraer talento que se ve constantemente erosionada por la capacidad, mayor todavía, de expulsarlo, a malas penas, hacia Madrid o hacia el extranjero. Ninguna reflexión sobre Badajoz puede omitir su condición fronteriza, que no es anecdótica sino constitutiva. A veinte minutos escasos, Elvas -Patrimonio de la Humanidad, también fortificada, también hermana de sangre histórica- recuerda que la Raya no separa tanto como comunica. Pessoa, el gran poeta luso, escribió que «o poeta é um fingidor» y que su patria era la lengua portuguesa; Badajoz, sin renunciar a la suya, ha hecho de la vecindad casi un segundo idioma emocional. El litigio histórico de Olivenza, latente, pero nunca virulento, es quizá la prueba más elocuente de que en esta Raya los agravios se administran con una cordialidad que sorprendería a cualquier otra frontera europea.

Esa vocación transfronteriza -el mercado de los sábados en Estremoz, la Feria de San Mateo en Elvas, las eurorregiones, los proyectos culturales compartidos con Alentejo- es una de las claves de futuro de la ciudad: Badajoz no debe pensarse como el final de España, la última ciudad antes de que el mapa se acabe, sino como el principio de la Península Ibérica entendida como un todo. Ahí reside una de sus mayores oportunidades estratégicas, todavía insuficientemente explotada. Badajoz ha tenido sus momentos estelares, esos que Stefan Zweig hubiera sabido narrar con su prosa de instantes decisivos: la Feria de San Juan, que cada junio convierte el Recinto en un pequeño universo autónomo y que, incluso, lleva a la vecina Elvas a cerrar buena parte de su hostelería a sabiendas de que ellos también participan en lo nuestro; las romerías; desde luego, el Carnaval o Los Palomos, el fútbol, con un Club Deportivo Badajoz que ha sido termómetro emocional de generaciones enteras; el cine y la literatura que la ciudad ha ido incorporando a su relato -Badajoz aparece, apenas esbozada, en algunas páginas de la literatura de posguerra (Cela con ‘La familia de Pascual Duarte’ o Pacheco con ‘Para curar el cáncer no sirven las libélulas’ y otras) y contemporánea (Chirbes, Isaac Rosa, Landero o, más recientemente, Lorenzo Silva o Pérez Gellida), y su callejero ha servido de escenario a rodajes (’La guerra empieza en Cuba”’, por ejemplo) que la sitúan, siquiera fugazmente, en la imaginación colectiva española-.

Cada uno de estos episodios funciona como esas “epifanías” de las que hablaba Joyce: instantes breves donde una ciudad entera se revela a sí misma. Y llegamos a septiembre, que en Badajoz es el mes de las promesas renovadas. Es el mes en que los centros educativos reabren sus puertas, en que las terrazas del centro recuperan su ritmo cotidiano tras el paréntesis playero de quienes emigran unos días al Algarve o a las costas gaditana u onubense, en que el Ayuntamiento presenta su curso cultural con la misma mezcla de ambición y prudencia con la que cada septiembre se presenta un curso escolar: cuadernos nuevos, lápices afilados, la sensación de que este año sí, de que esta vez las cosas irán mejor. Italo Calvino, en ‘Las ciudades invisibles’, imaginó ciudades que eran promesa pura, ciudades que existían sobre todo en el deseo de quienes las habitaban. Badajoz, cada septiembre, se acerca un poco a esa idea: la ciudad real y la ciudad deseada se superponen durante unas semanas, y en esa superposición cabe todo lo que la ciudad todavía puede llegar a ser. No hay ingenuidad en esta expectativa -Badajoz sabe, como sabe Unamuno, que la intrahistoria no se resuelve en un curso académico-, pero tampoco hay derrotismo. Hay, más bien, esa fe modesta y persistente de quien vuelve a empezar porque no conoce otra manera de estar en el mundo.

Badajoz eterno no es, entonces, una ciudad detenida en el pasado ni una ciudad ingenuamente lanzada hacia el futuro. Es una ciudad que ha aprendido -como pocas- a vivir en el gerundio: siempre comenzando, siempre reconstruyéndose, siempre a un paso de la frontera que la define y la libera a un tiempo. Y si alguna lección deja este nuevo curso que ahora empieza, es la misma que dejó cada uno de los anteriores: que, en esta ciudad de piedra árabe, herida de guerra y vocación ibérica, cada septiembre es, en efecto, un pequeño acto de fe.