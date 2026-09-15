El origen de la actual ermita de la Soledad

Hoy, 15 de septiembre, Badajoz celebra la festividad de la Virgen de la Soledad, su patrona y alcaldesa perpetua. Es una ocasión propicia para recorrer la historia de su emblemática ermita, auténtico centro devocional de la ciudad. Debido al estado de ruina de la antigua ermita, situada en la esquina de la plaza con Francisco Pizarro, se realizó un informe por el arquitecto Rodolfo Martínez para evaluar su posible reparación en julio de 1925. Manuel Cancho Moreno, el promotor de los futuros ‘Almacenes la Giralda’, ofreció en 1926 permutar el terreno de la antigua ermita por otro suyo contiguo, pues los daños que presentaba la ermita fueron causados, en parte, por las obras que estaba realizando en un solar adyacente.

El entonces mayordomo de la cofradía, Fulgencio Trujillo Campos, citaba que «dado el estado declarado ruinoso de la iglesia, por lo que esta fue clausurada para el culto, se pensó y así se solicitó en la reedificación de la misma; pero es el caso que, al intentar efectuar referidas reformas, el estado ruinoso de las paredes y la composición terrosa de estas, no lo ha conseguido, habiendo sido preciso proceder a su derribo para evitar desgracias personales. Derribada, pues, la iglesia, solo queda el solar». Manuel Cancho había realizado a su costa el derribo y traslado a un local de los altares, la portada y materiales aprovechables de la antigua ermita y «podrá llegarse en breve plazo a la construcción de un nuevo templo, hermoso y con amplitud para el culto, decorado con lujo y con 17,47 metros [cuadrados] más grande que el que existía».

Este solar primitivo tenía 288,80 metros cuadrados, incluido un patio interior. El primer proyecto que se realizó en este antiguo solar está fechado el 20 de julio de 1928 desde Barcelona. Fue obra del arquitecto Xavier Turull Ventosa (1896-1934). La licencia de construcción fue aprobada por el ayuntamiento el 3 de noviembre de ese año. La subasta de las obras del templo se realizó el 25 de octubre de 1929, por 11.461,85 pesetas, importe del 5% del presupuesto. Por diversos motivos, no se llegó a un acuerdo para construir la nueva ermita en ese solar primitivo y se descartó el proyecto.

Fueron numerosos los donativos anónimos y de personas conocidas de la capital y provincia para construir ese nuevo templo. Incluso hubo personas que se ofrecían a trabajar en la obra en días festivos. Por ejemplo: las señoras Justa y Leonor Olleros donaron 100.000 pesetas; Manuel Cancho más de 50.000; Joaquina Acosta y Luis Ramallo Figueredo, 5.000 pesetas. El cabildo catedralicio autorizó la permuta y derribo de la vieja ermita y donó 500 pesetas. La imagen de la Virgen de la Soledad había sido trasladada a la catedral.

En 1932, durante la II República, se planteó expropiar el solar de la antigua ermita para construir el Juzgado Municipal. Así aparece en la sesión municipal del 16 de septiembre: «Expropiación del solar sito en la esquina de la calle Aduana [hoy Francisco Pizarro] y plaza de la Soledad. Suscrita por los mismos señores concejales la moción en que solicitan se instruya el oportuno expediente de expropiación del terreno que quedó sobrante como consecuencia de las obras de derribo de la antigua iglesia de la Soledad y en los que su excelencia podrán construir local adecuado para el Juzgado Municipal y otras dependencias de notoria utilidad para los intereses municipales (…) en el sentido de que el dicho solar, una vez expropiado, puede ofrecerse a particulares para adjudicarlo a aquel que presente plano de construcción que dé un mayor ornato y embellecimiento al lugar donde está enclavado (…) que con ellas se trata de fijar nuevos rumbos a seguir en nuestra población, y que en ambos tienen gran trascendencia, porque se trata de embellecer a nuestra capital, y con relación a la primera, no puede perderse de vista de que al estar frente a un grupo escolar, será adecuado lugar de esparcimiento para la infancia y espléndido balcón para el fomento del turismo».

Donación del solar actual

La escritura de donación dice lo siguiente: «De una parte, doña Joaquina Acosta Méndez, mayor de edad, viuda, dedicada a sus labores y de esta vecindad y de la otra, don Gabriel Rodríguez Barrientos, mayor de edad, casado, abogado, vecino de esta ciudad, como mayordomo de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad (…) exponen: Que doña Joaquina Acosta Méndez es dueña de la siguiente finca: una casa en esta ciudad, sita en la plazuela de la Soledad, número 3 y Río, 2, hoy Joaquín Sama, para la que hace esquina, la cual consta de cuatro plantas o pisos, o sea: bajo, principal, segundo y desván, teniendo el piso bajo un sótano, distribuidas aquellas en diferentes habitaciones para viviendas y comercio. Linda por la derecha, a su entrada, o sea, por la plaza de la Soledad, con la porción de solar de la Lapilla, que don Roque Acosta cedió a don Lorenzo Alcobendas y en que en la actualidad está construida una casa señalada con el número 4, [que fue] propiedad de los herederos de la viuda de Fabregat, hoy de don Luis Ramallo». Este era el edificio Las 3 Campanas. Después se cita «que por la izquierda forma esquina con la calle del Río o Joaquín Sama [hoy Duque de San Germán], para la que tiene puerta accesoria como queda dicho, señalada con el número 2, lindando, asimismo, con casa de la expresada calle del Río, número 4 de esta interesada. Y por la espalda con casa, calle del Río número 14, propia de los herederos de don Tomás Vacas, que en lo antiguo perteneció al señor marqués de la Lapilla. Ocupa una superficie de 248 metros y 4 centímetros cuadrados, con inclusión de los gruesos de medianerías y se halla libre de cargas, siendo su valor el de 60.000 pesetas. Adquirió la casa descrita doña Joaquina Acosta Méndez, la mitad por herencia de su padre don Roque Acosta Rastrollo, el 25 de octubre de 1893 (…). Y la otra mitad por herencia de su hermana doña Luisa Acosta Méndez, según escritura con fecha 17 de diciembre de 1925».

Condiciones de la donación

Joaquina Acosta Méndez la donaba con estas condiciones: «hasta el fallecimiento de la donante, la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad no entrará en posesión de la casa donada, que quedará cerrada en cuanto desaloje la hermandad [a] sus inquilinos, sin que pueda serle objeto de utilidad alguna. Se ha de empezar el derribo y construcción del templo de la Soledad en el solar de la casa objeto de la donación al año, o dentro del año de la muerte de la donante. Su edificación, hasta quedar techada inclusive, ha de terminarse dentro de los cuatro años siguientes al comienzo de las obras. Si una ni otra condición a plazo no se cumpliere, se restituirá la casa o el solar y la edificación a los herederos testamentarios de la donante. Los gastos de esta donación son a cargo de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad. Don Gabriel Rodríguez Barrientos, como mayordomo y en representación de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, que acepta la donación de la casa descrita para la construcción del templo de Nuestra Señora de la Soledad y las condiciones que impone la donante, quedando obligada la hermandad a la construcción del templo en los plazos marcados por doña Joaquina Acosta Méndez».

Ese solar, desde la esquina de la calle Duque de San Germán hasta José Lanot, perteneció desde hacía siglos a los Fonseca, luego marqueses de la Lapilla, pues el rey Felipe IV dio a Pedro Rodríguez Fonseca el título de marqués de la Lapilla, que ya lo era de Orellana, por concesión de Felipe III, «era la casa o palacio una suntuosa morada de gran magnificencia, al mismo tiempo que de mucha extensión, existente desde la esquina frente a lo que fue ermita de la Soledad hasta cerca de lo que hoy es Banco de España, frente al convento de las Trinitarias. Tal edificio fue morada regia por haber habitado en él Felipe II y por haber muerto en él su cuarta mujer. Hasta que el palacio, que el Gobierno tenía dedicadas sus dependencias a oficinas, se obtuviera por medio de la política autorización para su derribo, con la idea de construir en aquel sitio oficinas del Estado, lo cual no llegó a realizarse». Se derribó y en 1870 se comenzó a vender el terreno para la edificación de casas, los almacenes Las 3 Campanas, el antiguo Hotel Madrid, Hacienda y el Banco de España. Continuará.