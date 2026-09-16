Según las encuestas, el 90% de los españoles creen que la culpa de lo de Ceuta la tiene el Reino de Marruecos. En ese porcentaje, es obvio, hay ciudadanos de todo tipo, edad e ideas políticas posibles, de todas las clases sociales, de todos los niveles económicos y educativos. En este porcentaje está incluida, querámoslo o no, toda la sociedad española. Esta práctica unanimidad es rara en un país donde, según dicen, prima la polarización, en la que no somos capaces de ponernos de acuerdo sobre nada, ni siquiera sobre la inclusión o no de la cebolla en la tortilla de patatas. Es imprescindible, en mi opinión, encontrar una explicación a esta inhabitual y transversal aplastante mayoría, superior incluso a la que concita la selección nacional de fútbol (siempre que gane, claro).

Adelanto, propongo, la maurofobia (o morofobia que ambos términos se usan) como posible explicación. Una actitud muy española de rechazo a lo magrebí. Siendo como es una variante de la xenofobia racista islamófoba, en España tiene componentes adicionales enraizados en la Historia o en particulares interpretaciones de la misma: eso de la Reconquista, eso de que España sea una nación forjada en la lucha secular contra el Islam, eso de que para ser español no basta con ser cristiano sino católico, apostólico y romano de pura cepa; componentes esenciales del nacionalismo más oscuro y carcundioso. Aquello del moro como enemigo secular de España. No es esta forma de pensar exclusiva de reaccionarios, sino que permea toda la sociedad española desde hace años. No hay más que ver la propaganda de los republicanos durante la guerra incivil, tan xenófoba y racista (en general) como la de los ultras de hoy en día. O recientes manifestaciones de políticos que se consideran muy de izquierdas.

El 99% de los españoles, o más, no tenemos ni pajolera idea de quién está detrás de la avalancha migratoria (que no invasión) que sufrió Ceuta ni de cómo se fraguó y ejecutó. Es decir, quien cree en la culpabilidad de Marruecos ha elegido creerlo y a ello le ha inducido la morofobia latente en nuestra cultura, o quizá nuestra incultura. Culpar a Marruecos no resuelve nada. Puede servir para aliviar las emociones provocadas por un fenómeno como este, pero los inmigrantes siguen ahí. Y siguen ahí las razones que les impulsaron a arriesgar su vida para entrar en España, en Europa, no han desaparecido las razones que les convencieron de que en sus países de origen no tenían futuro ni posibilidades de vivir. Hemos encontrado un culpable, varios realmente, pues tanto se culpa al gobierno marroquí como al español, pero no hemos resuelto nada. No vale con encontrar un culpable.

Porque esto es algo que debe preocuparnos. Nuestra ansia por culpar aunque no tengamos pruebas, basándonos únicamente en nuestros prejuicios, a los que elevamos indebidamente a la categoría de «sentido común». En cualquier sistema judicial, que es el método que todas las sociedades tienen para dirimir responsabilidades y, sí, culpas, se exige que se presenten pruebas, bien de la inocencia del acusado, bien de su culpa, según el caso y normativa de cada sistema. Dije «cualquier sistema judicial», pues se presente la acusación ante un magistrado, ante un jurado popular, ante los pares, ante un rey absoluto o ante la Inquisición, se exige presentar pruebas. Sin pruebas no hay acusación que valga. Y además, la obsesión por la culpa es un retroceso a formas de pensamiento muy, pero que muy, antiguas y periclitadas que entendían que bastaba con encontrar al culpable de algo, lo que fuere, extirparlo, apartarlo, quemarlo en la plaza pública, y el problema se habría resuelto, se habría restablecido el orden, la coherencia social, el equilibrio entre el bien y el mal. Al desaparecer el mal encarnado en la culpa del culpable, el sosiego y el bien volverían a reinar sobre la comunidad. No funciona así, eliminar al culpable jamás ha resuelto un problema. El emocionalismo que nos invade, el desprestigio del pensamiento crítico y de la razón, el desprecio al conocimiento propio y ajeno que está caracterizando una parte importante del discurso social presente, nos está llevando hacia atrás, a convertirnos en una horda de linchadores vociferantes premodernos, a abandonar todas las razones y mecanismos que sí garantizan la cohesión y la paz social, mecanismos que ha costado siglos y sangre elaborar.

No sé muy bien cómo se resolverá lo de Ceuta, pero sí sé que simplemente culpar a Marruecos y exigir una «vuelta a la normalidad» que nadie sabe definir muy bien no va a resolver nada. A lo que añado, criminalizar a emigrantes, a países vecinos, a otras religiones, a gente diferente, a personas desvalidas de una forma u otra no es más que erigirse uno mismo en una mala imitación de un ser supremo que ninguno de nosotros tiene derecho a ser. Para aclarar esto último: quien así hace es un supremacista, llamemos a las cosas por su nombre.