Estas 5 señales indican que es hora de acudir a un especialista en salud mental

Las cifras son alarmantes. 1 de cada 4 personas tiene o tendrá algún problema de salud mental a lo largo de su vida. La ansiedad y la depresión son los más comunes.

Según el informe de Fundamed, “casi 3 millones de personas tienen un diagnóstico de depresión en España". Mientras que la ansiedad, que ataca en mayor proporción a las mujeres, afecta a 12 millones y medio de españoles.

Entre el 2,5 y el 3% de la población adulta tiene un trastorno mental grave, como trastorno bipolar, esquizofrenia o psicosis. Esto supone más de un millón de personas.

Cada vez hay más personas decididas a buscar ayuda, aunque todavía no se ha eliminado del todo el estigma que supone recibir apoyo profesional para reforzar el bienestar psicológico.

Este viernes, 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental.

Prueba de ello es que, tal y como muestra el estudio ‘Cigna 360 Well-being Survey’, solo el 19% de los españoles acude a un especialista en la materia para aprender a gestionar sus emociones.

En su lugar, 3 de cada 10 encuestados prefieren optar por opciones saludables como hacer deporte, llevar una dieta equilibrada o rutinas para mejorar el descanso. Estos datos reflejan que la población española es proactiva a la hora de buscar soluciones a sus problemas de salud mental.

Y es que este pilar es considerado por el 81% de los encuestados como el más importante para el bienestar integral, según el mismo informe.

España suspende en la protección de la salud mental de las personas trabajadoras: un 37% declara sufrir estrés, depresión o ansiedad causados por el trabajo. / Archivo

Las mujeres, más dispuestas a consultar con un especialista

Según la Encuesta Europea de Salud en España, por sexos, se aprecian diferencias entre hombres y mujeres a la hora de cuidar su salud mental. Las mujeres son las que más se decantan por gestionar sus emociones a través de iniciativas saludables como practicar ejercicio.

Un 34% frente al 25% de los hombres. También hablan más con sus amigos y familiares sobre sus problemas (25% frente al 22% en el caso de los varones) y acuden más a terapia (20% las mujeres en comparación con un 18% los hombres).

"La vida de la población en general se ha visto sometida a muchas presiones que, si no se controlan, pueden tener graves consecuencias para su bienestar integral", destaca María Sánchez, e-Health Medical Manager de Cigna España.

"No hay que olvidar que los trastornos que producen una inestabilidad emocional continuada afectan directamente a nuestra forma de pensar, actuar y percibir todo lo que nos rodea, además de determinar la forma en que nos relacionamos".

Señales de alerta

Con el objetivo de ayudar a prevenir o abordar cuanto antes y de la mejor manera cualquier alteración en el bienestar mental, los especialistas en salud mental de Cigna identifica cinco señales fundamentales que indican la necesidad de pedir ayuda profesional:

Tener una actitud negativa y una obsesión por detalles sin importancia. Una forma de proceder excesivamente crítica produce tensión, agitación emocional y un estrés relevante. No hay que olvidar que los pensamientos negativos afectan a nuestro funcionamiento emocional. Y cuando la crítica se convierte en un hábito, puede conducir a graves disfunciones emocionales. Ciertamente, puede convertirse en un factor importante de trastornos como la depresión o la ansiedad. Comenzar a comer en exceso o perder el apetito. Los trastornos alimentarios son, también, un síntoma de enfermedad mental. Hay quienes convierten la comida en un refugio y un consuelo y empiezan a comer sin control, sin importarles el deterioro de su cuerpo y de su salud. Por el contrario, hay quienes dejan de comer porque tienen una imagen distorsionada de sí mismos que les hace pensar que tienen sobrepeso. Así es como comienzan los problemas relacionados con la distorsión de la realidad. Perder el interés por las actividades que se solían disfrutar. Nuestro nivel de motivación puede variar en cada momento. Perder la ilusión por las cosas con las que antes se disfrutaba puede desencadenar en una carencia de interés por pensar en el futuro. Esta sensación de apatía y desgana puede dificultar la realización de las actividades diarias, propiciar un sentimiento de indiferencia y sin interés por hacer casi nada. Esta actitud de desgana es una señal que indica necesidad de acudir a un profesional. Evitar socializar o relacionarse con los demás. Cualquier persona ha podido experimentar miedo o ansiedad al juntarse con otras personas. Pero quienes sufren fobia social viven este temor en exceso y de forma persistente. Cuando este miedo interfiere en las actividades diarias, es decir, en las relaciones con otras personas y en su rendimiento laboral, será necesario acudir a un psicólogo o psiquiatra. Dificultades de concentración. Hay múltiples factores que pueden contribuir a desviar la atención y dificultar el rendimiento en las tareas diarias. No obstante, la ansiedad, sentirse deprimido o triste, o los trastornos del estado de ánimo pueden obstaculizar la gestión de los pensamientos. Aunque cierta falta de concentración en momentos puntuales entra dentro de la normalidad, si los episodios son duraderos, trabajar con un profesional es la mejor manera de identificar y abordar los posibles problemas subyacentes, como la depresión, el estrés o la ansiedad, que dificultan la concentración incluso en tareas sencillas.

Ante cualquiera de estos síntomas, es importante diferenciar entre una mala salud mental y una enfermedad mental.

Y los únicos que pueden hacerlo son los profesionales especialistas en psicología o psiquiatría. Una persona puede experimentar muchas emociones negativas y no ser diagnosticada con una patología mental.

Sin embargo, para evitar cualquiera de los escenarios es crucial poner en marcha medidas de prevención que ayuden a estar atento a las señales y a cómo los cambios del día a día afectan al bienestar emocional individual.