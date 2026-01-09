Si corres la San Silvestre, sigue estos consejos de los fisioterapeutas para evitar lesiones y el temido flato

La San Silvestre es una de las carreras más populares de España. En Nochevieja, miles de corredores se echan a las calles para participar en una de las últimas competiciones del año que tiene un recorrido de 10 kilómetros. Y la San Silvestre Vallecana es una de las que más atletas internaciones congrega y más multitudinaria, con más de 40.000 runners.

Ya sea en esta carrera, que se celebra en la mayoría de las ciudades españolas a lo largo del 31 de diciembre, o en cualquier otra competición, es fundamental seguir una serie de pautas básicas.

Más de 3.000 niños disfrutan de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Mini 2023. / PRENSA SAN SILVESTRE VALLECANA

Así, se evitarán lesiones, se afrontará la carrera con éxito y la recuperación nos permitirá disfrutar de Fin de Año sin ninguna molestia.

Cómo correr la San Silvestre sin tropiezos

Desde el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha, recuerdan diez consejos para que “posibles lesiones musculares” no estropeen las fiestas a los corredores y puedan disfrutar antes, durante y después de la carrera.