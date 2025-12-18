Termoablación por microondas: una alternativa mínimamente invasiva para tratar tumores mamarios con más del 95% de éxito

El Hospital Quirónsalud Clideba de Badajoz ha incorporado recientemente una técnica que está cambiando la forma de abordar determinados tumores de mama: la termoablación por microondas, un procedimiento mínimamente invasivo que destruye las células malignas mediante la aplicación controlada de calor. Aunque puede ser usada para tratar patologías hepáticas, tiroideas o renales, es en el campo de la patología mamaria donde está adquiriendo una especial relevancia, con resultados favorables en el 96% de los casos.

Así lo asegura el doctor Anselmo Macayo, radiólogo intervencionista en el hospital pacense, que explica que esta técnica lleva aplicándose en Quirónsalud Clideba desde hace algunos meses, “con un alto grado de satisfacción por parte de las pacientes”.

Cómo funciona

El procedimiento consiste en aplicar calor directamente sobre el tumor para destruirlo. Para ello, el especialista introduce una pequeña antena en la zona de la lesión, previamente anestesiada de forma local. El avance se controla en todo momento mediante ecografía, lo que permite una precisión milimétrica.

Una vez situada en el punto exacto, la antena emite microondas que generan un campo térmico alrededor del tejido tumoral, provocando la destrucción de las células malignas mediante su ablación.

“Hacemos desaparecer el tumor únicamente calentándolo, viendo en todo momento lo que hacemos gracias al control ecográfico”, resume el Dr. Macayo. La potencia y la duración de la energía aplicada se ajustan de manera personalizada según el tamaño y características de cada tumor.

Ventajas y tipo de pacientes

Las mayores ventajas de esta técnica son que apenas presenta dolor, riesgos o efectos secundarios, y que se hace de forma ambulatoria, por lo que el paciente tan solo tiene que estar en el hospital unas pocas horas. “El único signo visible tras el procedimiento suele ser un pequeño hematoma, que desaparece progresivamente”, detalla el especialista.

La termoablación por microondas está indicada en casos concretos, especialmente en aquellos pacientes en los que una intervención quirúrgica supondría un riesgo elevado. “Es la opción ideal para personas de edad avanzada, con otras patologías añadidas o que no pueden someterse a anestesia general”, comenta el doctor Anselmo Macayo.

Con la incorporación de esta técnica, el Hospital Quirónsalud Clideba avanza en su apuesta por una medicina personalizada, orientada a ofrecer alternativas seguras que reduzcan los riesgos asociados sin renunciar a los mejores resultados clínicos.