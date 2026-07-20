Secciones

Es noticia
AlquileresDeportesAgendaPrespuesto PP y VOXDespedida a Gene García
instagram
Cinco señales de alerta en el desarrollo infantil que no debes ignorar

Cinco señales de alerta en el desarrollo infantil que no debes ignorar

Redacción

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cinco señales de alerta en el desarrollo infantil que no debes ignorar

Redacción

RRSS WhatsAppCopiar URL

Los pediatras acompañan a muchas familias en su día a día y les ayudan a resolver algunas dudas sobre el desarrollo de sus pequeños. El contacto visual, el lenguaje, la adquisición de habilidades motoras, la pérdida de las ya adquiridas y el juego, son cinco signos fundamentales que deben alertar a los padres de que puede existir un problema en el desarrollo y es importante detectarlos a tiempo, explica la pediatra Marta Balart.

TEMAS

Tracking Pixel Contents