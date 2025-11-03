Redacción

Movember: cáncer de próstata, testículos y salud mental

Movember es un término que deriva de la contracción de las palabras en inglés Moustache (bigote) y November (noviembre) y da nombre a una campaña anual que tiene lugar durante todo el mes de noviembre, durante el cual los hombres se dejan crecer el bigote. La iniciativa tiene su origen en Australia en el año 2003, cuando un grupo de jóvenes de Melbourne conocidos como los 30 originales tuvieron la idea de dejar crecer sus bigotes para apoyar a un amigo con cáncer de próstata. Desde el año 2004, la Fundación Movember comenzó a recaudar fondos para destinarlos a la lucha contra el cáncer de próstata en Australia. Más información