Redacción

Cáncer de próstata localizado: cuándo es candidato a cirugía robótica

El cáncer de próstata localizado se diagnostica gracias al PSA (Antígeno Prostático Específico). El especialista en urología, Manel Castells, explica en este punto qué dos tipos de tratamientos existen para tratar este cáncer que son la cirugía laparoscópica y por otro la cirugía robótica. El especialista cuenta qué beneficiosaporta la cirugía robótica y qué complicaciones ayuda a evitar.