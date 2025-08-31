Francisco Castaño, educador: "En verano compramos la paz y cedemos con nuestros hijos, pero llega septiembre y tenemos un problemón"

Profesor de secundaria, orientador familiar y autor de ‘Educar con disciplina positiva’ (Plataforma), Francisco Castaño reconoce que septiembre es un mes muy complicado en los hogares por la vuelta al cole. Recomienda retomar de manera progresiva la rutina y explica que muchos de los problemas de comportamiento de niños, niñas y adolescentes tienen un motivo: “Educamos en Disney y la vida es Walking dead”. Evitamos a toda costa que nuestros hijos sufran y aplicamos mal la famosa disciplina positiva.

-Los nervios por la vuelta al cole son normales, pero la vuelta a la rutina es una bomba de relojería en muchas familias. ¿Cuándo hay que pedir ayuda profesional?

-Septiembre es una revolución. Si tienes su problema serio con tu hijo, cuesta pedir ayuda. Especialmente si es pequeño porque es reconocer que no puedes con él. En la mayoría de los casos, son problemas conductuales. No es que los padres lo estén haciendo mal sino que del modo que actúan no está dando los resultados que quieren. El mal comportamiento genera mucha tensión, los padres tienen derecho a vivir y aflojan en verano con horarios, comidas, pantallas. En verano cedemos y compramos la paz. Llega septiembre y tenemos que volver a fijar las rutinas, los chavales se niegan y se genera el problemón.

-¿Qué podemos hacer? ¿Fijar más límites en verano?

-El problema no viene del verano, está instalado en la casa. Un problema de comportamiento viene definido porque no somos capaces de hacer cumplir los límites y pasamos mucho tiempo enfadados con ellos. En consulta, una madre me dijo que quería disfrutar de sus hijos porque siempre estaba enredada en conflictos. Todos queremos que sea llevadero y dejar de pelear, pero no hacemos nada y pensamos: bueno, ya crecerá y madurará.

-Error.

-Inmenso. Si hay un problema de comportamiento, el niño crece y el problema con él. Y no es lo mismo una rabieta con 5 años que con 15. Siempre se pide ayuda a última hora, pero debería ser al revés. Cuando menos acentuado esté el problema, más fácil de solucionar será.

-Hay padres tan dialogantes que preguntan a sus hijos si prefieren ir a un campamento en verano o quedarse en casa.

-Lo explico en el libro, efectivamente. Es un caso real. El padre argumentó que no quería restar autonomía a sus hijos, unos mellizos de 5 años. Los chavales escogieron quedarse en casa y la madre, que teletrabaja, acabó desbordada y con la autoridad perdida.

-¿Por qué compramos la felicidad?

-En el caso de esa familia, para que los niños fueran autónomos. Educar es enseñar a tomar decisiones, de acuerdo. Nuestros hijos van a tener que tomar las decisiones que les toquen por edad. Un niño de 5 años no decide si va al campamento o a qué cole va.

-Habla de la importancia del vínculo emocional con los hijos, pero no es lo mismo un chaval fácil que un chaval difícil.

-Educar no es fácil. Y todavía es más difícil si tú no comprendes. Es imprescindible que comprendas a tus hijos, que no es lo mismo que permitir. Tienes que comprender cómo es tu hijo y aceptar la situación. ¿Te vas a enfadar? Claro, eres un ser humano.

-“La vida no es justa y si piensas que tu profe es duro espera a tener jefe”, es una de las once reglas de vida de Bill Gates que siempre les comenta a las familias que acuden a su consulta. ¿Cómo podemos inculcar estos valores a los chavales?

-Para educar no hay que decir, hay que hacer. Yo le puedo decir mil veces a mi hijo que la vida no es justa, pero lo aprenderá cuando vea una injusticia. El problema es que intentamos que sean felices, que no sufran, que no se enfaden, que no estén tristes. Si se muere mi mascota, me voy a poner triste; es una respuesta de mi cerebro, no lo hago voluntariamente. Pero cuando se muere el perro, decimos a nuestro hijo: “No te preocupes, mañana te compro otro”. Es el inconveniente de la disciplina positiva mal enfocada.

-¿Se nos ha ido un poco la mano con la disciplina positiva?

-No la estamos aplicando bien. Se trata de educar con respeto, no gritar, generar vínculo emocional, pero todo esto no está reñido con fijar límites. No es lo mismo educar con firmeza que con dureza. Si tú decides que tu hijo esté a las 22.00 horas en casa o que se bañe antes de cenar, lo tiene que hacer. Ellos no quieren y empezamos a negociar y terminan manejando la situación. La mayoría de problemas no son por la ausencia de límites sino porque no sabemos cómo hacer que los cumplan. Los padres no somos comerciales, no les tenemos que vender a nuestros hijos una norma o un límite. Un límite es decir que “no” a algo que quieren hacer. Y ha de ser firme. Se lo tengo que decir y acompañarlo de un motivo.

-¿Alguna receta?

-Paciencia, cariño y constancia. Las cosas se pueden reconducir y jamás hay que tirar la toalla con un hijo. La adolescencia es divertida, pero depende de lo que hagas entre los 6 y los 12 años será más o menos divertida.

