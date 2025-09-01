Tras su llegada a la Academia de San Javier, en Murcia, la princesa Leonor se ha puesto el mono de piloto y ha acudido al hangar para conocer de primera mano el avión de entrenamiento con el que aprenderá a volar, el Pilatus PC-21. La heredera al trono estado acompañada por Alberto Guzmán, jefe de instructores del Ala 792, que le ha dado las primeras explicaciones. Leonor se ha subido al avión, con el que aprenderá a volar en formación, combate aéreo simulado, navegación instrumental avanzada y operaciones tácticas.