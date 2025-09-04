El alumnado que usa internet para hacer los deberes en casa va un curso por delante en matemáticas y comprensión lectora

En secundaria, el uso de internet, tanto en el centro educativo como fuera, tiene una influencia negativa en el rendimiento académico entre el alumnado de secundaria. Sin embargo, hay una excepción. Los estudiantes de ESO que utilizan la red en casa exclusivamente para hacer deberes u otras tareas académicas todos o casi todos los días gozan de mayor rédito escolar en matemáticas y comprensión lectora, las grandes asignaturas pendientes del sistema educativo. Además, tienen un 72% menos de posibilidades de repetir curso. Así lo establece un estudio publicado esta mañana por el centro de investigación económica y social Funcas.

La investigación concluye que no es el acceso a la tecnología lo que mejora el aprendizaje sino su utilización pedagógica, estructurada y regulada

El informe concluye que navegar por la red (no redes sociales) con fines puramente informativos o leer publicaciones digitales se vincula con un rendimiento académico superior. Enviar regularmente correos electrónicos mantiene una correlación positiva con las competencias académicas. Sin embargo, el uso recreativo intensivo de la red, por ejemplo, jugar a videojuegos 'online' o compartir contenidos no académicos, presenta una relación negativa con el aprendizaje y el rendimiento escolar.

Fuera del instituto

Lejos de alcanzar un consenso, las investigaciones realizadas hasta ahora sugieren que el efecto del uso de las tecnologías de la comunicación sobre el rendimiento académico puede ser positivo, negativo o incluso no significativo. El estudio de Funcas, realizado por los profesores de la Universidad de Málaga Óscar David Marcenaro y Luis Alejandro López, arroja una luz distinta.

Los resultados muestran que utilizar internet fuera del centro educativo para hacer las tareas de clase, todos o casi todos los días, se asocia con un aumento de 0,5 desviaciones estándar en matemáticas y comprensión lectora, lo que equivale prácticamente a un curso académico. Para la investigación, los autores han tenido en cuenta los datos españoles de las ediciones de 2015, 2018 y 2022 de la evaluación internacional PISA, que examina a los chicos y chicas de 15 años (4º de ESO).

"Una mayor dotación de ordenadores no mejora los resultados cuando no va acompañada de políticas claras y normas explícitas de uso"

Normas de uso

Los autores aseguran que, sin embargo, el uso frecuente de dispositivos digitales dentro del aula tiene en general efectos negativos, con la excepción de procesadores de texto. “Una mayor dotación de ordenadores no mejora los resultados cuando no va acompañada de políticas claras: la ratio de ordenadores por alumno presenta una correlación negativa con las competencias. En cambio, las comunidades con alta dotación y normas explícitas de uso -como Madrid, Navarra o el País Vasco- muestran un patrón más favorable”, destacan los docentes de la Universidad de Málaga, que añaden que comunidades como Castilla-La Mancha, Murcia o Valencia se clasifican entre las de mayor valor en cuanto a la dotación de recursos digitales y menor valor del índice de “normas” sobre el uso de esos recursos. En estas tres autonomías, los investigadores han detectado una baja proporción de profesorado que cuenta con un programa específico para promover la colaboración docente en el uso de dispositivos digitales, que es el factor que mayor peso positivo tiene sobre el índice de “normas”.

La investigación concluye que no es el acceso a la tecnología lo que mejora el aprendizaje sino su utilización pedagógica, estructurada y regulada. “Frente al entusiasmo tecnológico, el rendimiento mejora cuando hay un proyecto pedagógico claro”, concluyen. “La disponibilidad de recursos digitales ‘per se’ no garantiza mayor rendimiento, puesto que su uso puede ser más un elemento de distracción que de adquisición de competencias”, añaden.

