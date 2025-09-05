El fiscal general contesta a Vox: "Es difícil negar la violencia machista tras casi tres millones de denuncias"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha indicado este viernes que "la realidad y la crudeza de las cifras y de los hechos acalla las falacias", en referencia a las jornadas organizadas por Vox el jueves en el Congreso, en las que se puso en duda la violencia de género y se cargó contra la ley aprobada en 2024. Según García Ortiz, se han presentado casi tres millones de denuncias desde la entrada en vigor de la norma, por lo que es "difícil negar" este tipo de violencia estructural, como hace el partido de ultraderecha.

En su discurso de apertura del año judicial, el fiscal general ha indicado además que de las 2.840.838 denuncias desde 2004, "el porcentaje de denuncias falsas es ínfimo", del 0,0082% entre 2009 y 2024, pese a que las denuncias falsas es uno de los principales argumentos usados por Vox para negar la violencia de género.

Asimismo, García Ortiz ha indicado que la Memoria de la Fiscalía relativa al 2024 "plasma realidades en ocasiones negadas o minusvaloradas por quienes anteponen otras conveniencias al interés público" y por quienes "olvidan que hay víctimas detrás de las cifras de delitos".

Las cifras

De hecho, la memoria recoge que el año pasado se produjeron 50 feminicidios en el ámbito de la pareja o la expareja, uno menos que en 2023. En el 28% de los casos, había denuncia previa por maltrato y en ocho casos (el 16%) los agresores eran persistentes, es decir, habían maltratado previamente a otras víctimas.

La mayoría de las víctimas eran españolas (el 62%), al igual que los feminicidas (70%). Otro dato que desmonta las tesis de Vox de que la mayoría de las agresiones las cometen extranjeros. Además, tres de cada cuatro feminicidios se perpetraron en el domicilio, lo que pone de manifiesto, según la fiscalía, que "no es un lugar seguro para las víctimas dado que el maltratador aprovecha estos espacios en los que le resulta más fácil ejecutarla ante la ausencia de terceros que puedan acudir en defensa de la mujer".

Violencia vicaria

Como consecuencia de estos crímenes, 27 niños quedaron huérfanos, hijos de 18 víctimas. Además, nueve menores de edad fueron asesinados en crímenes vicarios, cuatro de ellos junto a sus madres. Se trata del número más alto de la serie histórica, lo que ha motivado que se incluyan medidas específicas en el Pacto de Estado rubricado por todos los partidos excepto Vox, que han motivado que Igualdad ultime una ley que penalice, por primera vez, la violencia vicaria.

A estos crímenes hay que sumar, según el registro fiscal, otros cinco 'feminicidios ampliados', cuyas víctimas fueron un hijo mayor de edad, dos madres de la mujer víctima, un padre y un conocido. Asimismo, se registraron 71 agresiones graves por violencia de género, 48 de los cuales fueron intentos de feminicidio. En cuanto a las denuncias, se interpusieron casi 200.000 (en concreto 199.094), una cifra similar a la registrada en 2023.

Ley trans

Por otro lado, la fiscalía muestra en su memoria anual su "preocupación" por cómo algunos maltratadores cambian de sexo en el Registro Civil "con la clara intención de burlar la ley y de perjudicar a las mujeres víctimas". La ley trans permite el cambio de sexo sin ningún requisito y dedica un precepto a establecer que las consecuencias judiciales por haber cometido violencia de género no deberían cambiar con la modificación de sexo registral del acusado.

Por eso, el Ministerio de Igualdad alega que son pocos los casos en los que los maltratadores intentan aprovechar la ley trans y que esta circunstancia no debería cambiar la respuesta judicial, si el delito se produjo antes del cambio de sexo.