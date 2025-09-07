Los medios aéreos vuelven al fuego zamorano de Castromil, en nivel 1

Los medios aéreos se han incorporado de nuevo al operativo contra el incendio forestal de Castromil, entre Zamora y Ourense, que se encuentra en nivel 1 de gravedad potencial pero sin riesgo para el pueblo, tras una evolución favorable, mientras que el fuego de Garcibuey, en Salamanca, está controlado desde última hora de la noche del sábado.

En Castromil, un fuego que se declaró por la mañana del sábado tras pasar desde Portugal, que apunta a intencionado y en el que la velocidad del viento y la proximidad de las llamas obligaron a confinar el pueblo, trabajan en estos momentos 24 medios, de los cuales, dos son aéreos.

El operativo, que ha sumado más de 50 medios desde que se iniciaron las llamas, cuenta con 7 agentes medioambientales y técnicos; además de 11 medios terrestres -entre cuadrillas terrestres, helitransportadas, autobombas y bulldozer- y el apoyo de otro tipo de medios.

La buena evolución de las labores de extinción permitió que el incendio quedara sin llama, prácticamente perimetrado y pendiente de reproducciones al caer la noche, por lo que se rebajó el nivel de gravedad que se había elevado a 2, y se desconfinó Castromil durante la pasada noche.

Del mismo modo, el incendio de Garcibuey en Salamanca, que se declaró a la una de la tarde y que en pocos minutos se había elevado a nivel 1 por su cercanía a la carretera y su afección a una zona arbolada, quedó sin llama por la noche y se bajó a nivel 0 de peligrosidad, dándose por controlado a las 23:10.

En estos momentos, en Castilla y León hay, además, cinco incendios activos, pero sin riesgos: son los de Fasgar e Igüeña, declarados en plena oleada de fuegos (8 y 19 de agosto); el de El Espino, en León, que se inició el viernes de manera intencionada; y los de Torre de Babia (León), iniciado ayer intencionadamente; y Fuentidueña (Segovia), de esta madrugada.

Controlados están seis de los fuegos declarados ayer, una jornada especialmente intensa para los medios de extinción con más de una docena de nuevos incendios en casi todas las provincias, y los de Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Cipérez, Barniedo de la Reina, Porto, La Baña, La Uña, Caín de Valdeón y Candelario.