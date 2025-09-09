Así es el linfoma, el cáncer más desconocido: "Resulta difícil de entender una enfermedad que no se ve"

El linfoma es un tipo de cáncer de la sangre, de los más frecuentes, pero sigue siendo una enfermedad muy desconocida. Cada año se diagnostican en España unos 7.000 casos de esta patología compleja de la que existen muchos tipos. "Cuando te enfrentas al diagnóstico, todo son dudas. No lo sitúas como un tumor sólido, como por ejemplo un cáncer de mama, que visualmente sabes dónde lo puedes tener. A los pacientes nos resulta muy difícil entender una enfermedad que no se ve", señala Begoña Barragán, presidenta de la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL).

Barragán ha sido una de las participantes en la presentación del 'Estudio de percepción social sobre linfomas en España: Entendiendo el linfoma, visibilizando vidas', realizado por IPSOS e impulsado por Lilly dentro de la iniciativa 'Linformados', puesta en marcha en colaboración con AEAL y con el aval de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y del Grupo Español de Linfomas y Trasplante Autólogo de Médula Ósea (GELTAMO).

Los linfomas son un tipo de enfermedades neoplásicas (tumorales) que afectan a los linfocitos, células que forman parte de nuestro sistema inmune y que en España representarán este año el 71% del total de neoplasias hematológicas. Existen linfomas frecuentes, pero también menos frecuentes, como el linfoma de células del manto.

Entre los principales resultados de la encuesta promovida por Lilly que avalan ese desconocimiento de la enfermedad están que un 82% de los españoles tiene un conocimiento "escaso o nulo" sobre los linfomas y un 55%, es decir, más de la mitad de la sociedad, no sabe que existen linfomas menos frecuentes definidos como enfermedad rara.

Una enfermedad compleja

La campaña 'Linformados', que se presentó en el madrileño Hospital Gregorio Marañón, busca, precisamente, dar a conocer la realidad de "una enfermedad compleja, porque hay más de cien tipos de linfoma diferentes, con pacientes diferentes y distintos síntomas", según Mariana Bastos-Oreiro, coordinadora de la unidad de terapias avanzadas del servicio de Hematología del centro.

Las nuevas terapias, basadas en inmunoterapia y terapia celular, han supuesto un cambio "brutal" en el abordaje de los pacientes, lo que ha supuesto, a su vez, una notable mejora en la supervivencia. Queda por avanzar en algunos tipos y el principal problema siguen siendo los pacientes que recaen o los refractarios, que no responden a ningún tratamiento.

En el acto de presentación de la campaña -que recorrerá en las próximas semanas distintos hospitales de Galicia, País Vasco, Catalunya, Castilla y León y Andalucía- han estado presentes, entre otros, también Ramón García Sanz, jefe de servicio de Hematología y Hemoterapia del Marañón; Begoña Barragán, presidenta de AEA o Teresa Millán, directora de Asuntos Corporativos de Lilly España.

Aparición de bultos

"El linfoma es un cáncer hematológico que suele manifestarse con la aparición de bultos en el cuello, axilas o ingles, acompañados en muchos casos de síntomas como fiebre persistente, pérdida de peso o fatiga. El impacto en los pacientes tras el primer diagnóstico suele ser profundo, marcado, principalmente, por el miedo que provoca la palabra 'cáncer'. Los sanitarios nos enfrentamos a un gran reto: tratar de obtener una remisión de la enfermedad con poca toxicidad. Además, en particular, algunos linfomas, como el linfoma de células del manto, representan un desafío añadido y es que, aunque inicialmente puede parecer menos agresivo, su evolución es más compleja", ha destacado.

Los linfomas se agrupan en dos tipos: linfomas más frecuentes, que son los linfomas B y el linfoma de Hodgkin

Según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, los linfomas se agrupan en dos tipos: los más frecuentes, que son los linfomas B y el linfoma de Hodgkin, que representan aproximadamente el 79 % y el 9 % de los casos, respectivamente y los linfomas menos frecuentes, que son de células T y células NK, con una incidencia estimada del 7 %. Aunque la mayoría de los linfomas de células B son frecuentes, existen subtipos poco comunes, como el de células del manto, que se considera un tipo de linfoma B raro debido a su menor incidencia y comportamiento clínico particular.

El estudio realizado en el marco de la iniciativa 'Linformados' revela que solo un 36% de la población conoce los síntomas asociados a los linfomas. El aumento del tamaño de los ganglios linfáticos (74%) es el signo más identificado por los encuestados como posible indicio de un cáncer linfático, seguido de la pérdida de peso sin explicación (58%), la fatiga y pérdida de apetito (58%) y la fiebre recurrente (43%).

