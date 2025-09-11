Curriculos poco ágiles, mal clima en las aulas y pobreza infantil lastran el aprendizaje de matemáticas en España y Francia

Las evaluaciones internacionales revelan que los escolares de España y Francia suspenden en matemáticas. Los alumnos españoles de 4º de primaria obtienen 30 puntos menos que la media de la OCDE y los franceses, los menos competentes, 50 puntos menos. En secundaria, el nivel mejora, pero ese atasco educativo en primaria está anquilosado. Un nuevo estudio de Esade asegura que revertir la situación es muy complicado por varios motivos. Entre ellos, la pobreza infantil, el uso incorrecto de las pantallas, el mal clima de aprendizaje en las aulas y el hecho de estudiar en una lengua que no es la materna.

Un 32% de alumnos españoles estudia en una lengua que no habla en casa, lejos de la media de la OCDE (19,5%)

En España, históricamente, el alumnado de primaria se caracteriza por su apego al colegio. “A los chavales les gusta ir a clase porque se sienten atendidos y cuidados, pero el nivel académico es más bajo que en otros países de nuestro entorno”, explica Lucas Cortazar, director del área de educación del centro de Políticas Económicas de Esade (EsadeEcPol). El experto añade que el salto a secundaria, donde los estudiantes no desarrollan tanto apego por el centro, se hace duro. Es una etapa educativa en la que se apuesta claramente por una enseñanza académica y el nivel escolar se recupera. Eso sí, a costa de abandono escolar y una excesiva repetición de curso. De hecho, el último informe educativo de la OCDE, publicado este pasado miércoles, constata que el porcentaje de los estudiantes que repiten algún curso en ESO ha bajado al 7%, pero sigue triplicando la media europea.

Desde 2015, las puntuaciones en primaria de matemáticas y ciencias han ido bajando tanto en España como en Francia mientras que en Reino Unido han subido

Firmado por el responsable de EsadeEcPol y el economista francés experto en evaluaciones internacionales Paul Cahu, el estudio utiliza los datos de TIMSS, el informe que mide conocimientos, destrezas y competencias en matemáticas y ciencias y en el que participan unos 59 países. En la última edición, Catalunya fue la comunidad con peores resultados de toda España, situándose en el furgón de cola junto a Baleares y Canarias.

Desde 2015, las puntuaciones en primaria de matemáticas y ciencias han ido bajando tanto en España como en Francia. Mientras, en otro país de nuestro entorno, Reino Unido, las notas han mejorado considerablemente. Ser poco competente en matemáticas no solo es un problema del presente sino del futuro. Y conlleva, además, un importante impacto económico. Teniendo en cuenta los retornos económicos de la educación, especialmente de las matemáticas, y la probabilidad de lograr un mejor empleo con mayores ingresos, un alumno francés ganará unos 50.000 euros menos a lo largo de toda su carrera profesional que un alumno típico de la OCDE, según el análisis de Esade.

El porcentaje de niños y niñas que van con hambre a la escuela ha aumentado en los últimos años un 50% en España y un 55% en Francia

Titulado ‘Calidad del aprendizaje de matemáticas y ciencias en primaria en España y Francia’, el informe intenta explicar por qué es tan complicado cambiar el actual panorama escolar y tiene en cuenta que el aprendizaje escolar depende en gran medida del entorno económico, social, lingüístico y cultural del alumnado. Los autores destacan que el porcentaje de niños y niñas que van con hambre a la escuela ha aumentado en los últimos años un 50% en España y un 55% en Francia. “Los escolares de 4º de primaria llegan con más hambre a la escuela en 2023 en comparación con 2019. Es llamativo. Tenemos un problema de pobreza infantil”, destaca Gortazar.

El estudio plantea modificar el enfoque histórico de exceso de contenidos por un aprendizaje más profundo de las competencias básicas

El mal uso de la tecnología también tiene un impacto en el aprendizaje. Los escolares son dueños de un móvil, pero en casa no disponen de una mesa propia para estudiar ni de un ordenador con conexión. “Este cambio de un puesto de trabajo fijo a un entorno móvil puede estar teniendo repercusiones notables en su aprendizaje. Representa una pérdida de 2 puntos en España y de 3 puntos en Francia en TIMSS-2023 con respecto a 2019”, puntualiza el estudio.

Los currículos "poco ágiles" y el mal clima de aprendizaje en las aulas, con alumnos disruptivos, y problemas de ruido y molestias que retrasan el comienzo de las clases son otros factores que explica la caída de nivel. El 80% de las clases en las que la mayoría de los alumnos manifiesta llegar con hambre se caracterizan por un ambiente ruidoso que dificulta su aprendizaje, frente al 40% de las clases en las que ninguno de los estudiantes declara esta situación.

Idioma

Además de todos estos factores, la tormenta perfecta se termina de desencadenar por el choque que supone aprender asignaturas en una lengua que no es la de casa. "Esto se debe posiblemente a una combinación de población migrante que no habla la lengua de enseñanza, la creciente prevalencia de lenguas cooficiales como lenguas principales de enseñanza desde los primeros años en contextos de habla mayoritaria española (sobre todo con catalán y euskera) o el uso del inglés como lengua de instrucción desde primaria en varias autonomías, como Madrid", explican los investigadores. En España, el 32,1% de los alumnos de primaria nunca o solo a veces hablan en casa la lengua de enseñanza, un porcentaje alejado de la media de la OCDE (19,5%).

El estudio insta a aumentar los programas de apoyo lingüístico, incluidas las aulas de acogida

En las escuelas catalanas, uno de cada cuatro niños es de origen migrante, porcentaje que se ha doblado en los últimos 20 años y que según todas las previsiones demográficas irá a más. Ante esta realidad, el informe de Esade reclama aumentar los programas de apoyo lingüístico, incluidas las aulas de acogida. Se trata de una medida que los expertos vienen reclamando desde hace tiempo en Catalunya, especialmente tras el desastre del último PISA. Este curso ha empezado en Catalunya con 200 nuevas aulas de acogida que elevan la cifra total a 1.363 en todo el territorio.

Mejorar el aprendizaje de los alumnos y alumnas pasa, según los investigadores de Esade, por tomar decisiones políticas y educativas. Por ejemplo, incluir programas de desayuno gratuito para abordar el empobrecimiento social de los alumnos en los últimos años. También modificar el enfoque histórico de exceso de contenidos por un aprendizaje más profundo de las competencias básicas, incluidas las matemáticas. Facilitar formación práctica a docentes para hacer frente a contextos sociales diversos y complejos y aumentar la inversión en apoyo específico y programas de refuerzo en primaria para garantizar que ningún niño se quede atrás son otras iniciativas que contribuirían a cambiar las cosas en la escuela.

Suscríbete para seguir leyendo