Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

¿Cuánto sabes de lo que ha ocurrido en los últimos siete días? Para descubrirlo, hemos preparado una encuesta con diez preguntas sobre los principales temas de actualidad. Desde política y economía hasta sociedad, cultura y deportes, este test te permitirá repasar lo más destacado de la semana mientras compruebas tu nivel de información.

<noiframe><ul><li>¿En qué provincia catala se produjo el domingo 7 de septiembre un grave accidente de autobús en el que 53 personas han resultado heridas?</li><li>¿Qué medidas ha anunciado el Gobierno de España en relación al conflicto de Israel?</li><li>¿Qué cargo político ostentaba Sébastien Lecornu antes de ser nombrado primer ministro de Francia?</li><li>¿De qué marca ha sido imagen Rosalía en una campaña en la que aparece en ropa interior?</li><li>¿Dónde se encontraba el activista Charlie Kirk cuando fue asesinado de un disparo?</li><li>¿Qué actriz española ha hecho público su embarazo con una foto en Instagram y la siguiente frase: "Esto no es IA"?</li><li>¿A cuántas horas se plateaba reducir la jornada laboral en el proyecto de ley tumbado en el Congreso?</li><li>¿Qué famosa presentadora ha defendido la tauromaquia en La Revuelta?</li><li>¿Qué está produciendo contrantiempos que obligan a reforzar la seguirdad en La Vuelta?</li><li>¿Qué ministro español ha sorprendido por su dominio del japonés?</li></ul></noiframe>