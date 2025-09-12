Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ponte a prueba

Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

Pon a prueba tus conocimientos sobre la actualidad informativa de la última semana

Participa en el test de actualidad semanal y descubre si estás informado.

Participa en el test de actualidad semanal y descubre si estás informado.

Redacción

Madrid

¿Cuánto sabes de lo que ha ocurrido en los últimos siete días? Para descubrirlo, hemos preparado una encuesta con diez preguntas sobre los principales temas de actualidad. Desde política y economía hasta sociedad, cultura y deportes, este test te permitirá repasar lo más destacado de la semana mientras compruebas tu nivel de información.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una vecina de Badajoz denuncia una estafa tras dar sus datos en una oferta falsa de empleo
  2. El mejor corte de jamón se decide en Badajoz: la Plaza Alta celebra el IX Concurso 'Capital Ibérica
  3. Estos son las tres tiendas que abrirán la semana que viene en El Faro
  4. Juzgan a 13 personas por contrabando de tabaco y blanqueo de capitales en Badajoz
  5. Conductores a 100 km/h en travesías con velocidad limitada a 30 km/h: los datos de los radares pedagógicos en la provincia de Badajoz
  6. El acusado de consultar 384 veces datos clínicos de familiares en Badajoz: 'Lo hice porque me lo pedían
  7. Las obras de la ampliación de El Nevero de Badajoz junto a Cuartón Cortijo ya están en marcha
  8. Un ciclista de 40 años, atropellado en Badajoz

Los concesionarios extremeños piden que se agilicen las ayudas al vehículo eléctrico: hasta 9.000 euros por coche

Los concesionarios extremeños piden que se agilicen las ayudas al vehículo eléctrico: hasta 9.000 euros por coche

Fotogalería | Segundo día de clase en Extremadura sin transporte escolar

Fotogalería | Segundo día de clase en Extremadura sin transporte escolar

Unos 5.000 alumnos extremeños vuelven a quedarse sin transporte escolar en el segundo día de curso

Unos 5.000 alumnos extremeños vuelven a quedarse sin transporte escolar en el segundo día de curso

Vídeo | Quejas por la falta de transporte escolar a comienzo del curso en Extremadura

Vídeo | Quejas por la falta de transporte escolar a comienzo del curso en Extremadura

Bolaños defiende garantizar el final de La Vuelta y el derecho a la protesta

Bolaños defiende garantizar el final de La Vuelta y el derecho a la protesta

Mérida licita la segunda fase de la mejora de la red general de agua en los barrios de San Juan y María Auxiliadora

Mérida licita la segunda fase de la mejora de la red general de agua en los barrios de San Juan y María Auxiliadora

D´Rule Teatro financia 2 representaciones en Monesterio

D´Rule Teatro financia 2 representaciones en Monesterio

Huelga indefinida entre los alumnos y concentraciones diarias de las familias contra la enseñanza telemática

Huelga indefinida entre los alumnos y concentraciones diarias de las familias contra la enseñanza telemática
Tracking Pixel Contents