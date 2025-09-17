Investigación
Detenida una mujer por apuñalar a su pareja en una vivienda de Almería
El aviso lo ha dado sobre las 18:30 horas la hija del matrimonio al número de emergencias
EFE
La Policía Nacional ha detenido este miércoles a una mujer acusada de apuñalar a su pareja en una vivienda de la calle Remo, en el barrio de Pescadería de Almería capital, han informado a EFE fuentes policiales.
Según la Comisaría de Almería y el 112 de Andalucía, el aviso lo ha dado sobre las 18:30 horas la hija del matrimonio, que alertó al teléfono único de emergencias de que su madre había atacado a su padre con un cuchillo.
Los agentes de la Policía Nacional, de la Policía Local y sanitarios del 061 desplazados encontraron al varón con una herida de arma blanca en el costado y abundante sangrado, por lo que fue trasladado al Hospital Universitario Torrecárdenas, donde permanece pendiente de diagnóstico.
La mujer sufrió un ataque de ansiedad y también tuvo que ser asistida médicamente antes de quedar detenida como presunta autora de la agresión. El arma utilizada fue un cuchillo jamonero.
Fuentes policiales han precisado que ambos, nacidos en la década de 1960, cuentan con antecedentes y que ya se habían registrado episodios previos de malos tratos entre ellos.
La Policía Nacional mantiene abiertas las diligencias antes de la puesta a disposición judicial de la mujer.
- Estos son las tres tiendas que abrirán la semana que viene en El Faro
- «No están cerrando apartamentos turísticos en Badajoz, están cerrando pisos ilegales»
- Padres afectados por la falta de transporte escolar en Badajoz: 'No puedo dejar sola en casa toda la mañana a una niña de 12 años
- Muere una mujer de 79 años al atragantarse con un pinchito en la feria de Guadiana (Badajoz)
- Aparatoso vuelco de un coche en una rotonda de Badajoz
- Método Barre: el nuevo deporte de moda entre las mujeres de Badajoz
- La cesión a la Junta de los 50 pisos de la Guardia Civil en Badajoz ya se está ultimando
- Visita histórica de la patrona de Badajoz a la iglesia de San Agustín