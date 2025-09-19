Más de 2.500 alumnos de Santa Cruz se quedan en casa por las altas temperaturas

Las altas temperaturas que están afectando a la isla de Tenerife ha provocado que siete centros educativos hayan solicitado permiso a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para aplicar medidas que favorezcan la seguridad de sus alumnos.

Una petición que ha sido aceptada y por la que los alumnos tendrán clases online este viernes.

De hecho, Tenerife, al igual que las otras islas occidentales y norte de Gran Canaria, estará este viernes en aviso amarillo por calor y calima; y en aviso naranja el resto del archipiélago. Así, se espera que las temperaturas puedan alcanzar los 37ºC en algunos puntos.

Aviso del Chapatal

El IES El Chapatal es uno de los que ha decidido pasar este viernes a la modalidad online y así lo ha informado a la comunidad educativa: "Estimada comunidad educativa. Hemos recibido en el IES El Chapatal una resolución de la Dirección Territorial de Educación de Santa Cruz de Tenerife autorizándonos a pasar al escenario no presencial (online) durante toda la jornada de mañana, viernes 19 de septiembre de 2025. Es por ello que nuestro centro se encontrará cerrado. Sin embargo, el alumnado deberá estar pendiente de las indicaciones y las distintas plataformas onilne habilitadas por el profesorado para participar de forma activa en las actividades y clases planteadas en todas las programaciones didácticas de cada materia para este tipo de escenarios".

Centros que pasan a modalidad online

Además de este centro, otros cuatro, todos ellos ubicados en Santa Cruz de Tenerife, han decidido adoptar la misma medida. Estos son: IES Andrés Bello, El Chapatal, Benito Pérez Armas, Teobaldo Power, Las Veredillas, el centro de Formación Profesional César Manrique y la Escuela de Arte Fernando Estévez.

En total, serían poco más de 2.000 alumnos los que este viernes tendrán las clases online.

Esta medida se ha podido aplicar gracias al Protocolo de actuación en el ámbito educativo ante situaciones de altas temperaturas diseñado por personal de la propia Consejería de Educación, con apoyo de los departamentos regionales de Sanidad y Seguridad y Emergencias, adaptando a la realidad de las islas ejemplos similares existentes en otros territorios.

Cuatro niveles

El protocolo que deben activar los centros educativos establece la existencia de cuatro niveles, 0, 1, 2 y 3, que implican respectivamente ausencia de riesgo, riesgo bajo, medio y alto, y medidas de intervención ante los mismos, pudiendo aplicarse en cada nivel superior las medidas previstas en uno inferior.

El nivel cero (verde) implica temperaturas por debajo de 33 grados en la provincia de Las Palmas y 34 en la de Santa Cruz de Tenerife. Ante la ausencia de riesgos, no se prevén medidas específicas para esta situación, considerada como de normalidad.

El nivel 1 (riesgo bajo o amarillo) se activará cuando exista aviso amarillo y supondrá la difusión de información general y recomendaciones a la comunidad educativa y la aplicación de medidas ordinarias, debiendo autorizarlas el equipo directivo del centro.

El nivel 2 (riesgo medio o naranja) equivale al aviso naranja y se traducirá una vez más, en la difusión de información y recomendaciones, pero también en medidas extraordinarias, con especial atención al estudiantado de riesgo o vulnerable (alumnado de Educación Infantil o alumnado general con enfermedades crónicas o discapacidad).

El nivel 3 (riesgo alto o rojo) se aplica cuando haya declarada una alerta por temperaturas máximas por parte de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias. Para llevarla a cabo, los centros deberán tener previsto el cambio de la modalidad presencial a la no presencial de forma rápida y eficaz, contemplándose en sus programaciones.

Medidas

Entre las medidas que habitualmente recomienda Sanidad para estos casos están: permanecer en lugares frescos, a la sombra o climatizados y usar espacios exteriores sólo por causas de fuerza mayor y teniendo en cuenta los riesgos por niveles altos de radiación ultravioleta (UV); reducir actividad física y deporte al aire libre en las horas más calurosas; beber con frecuencia, aunque no se sienta sed, con independencia de la actividad física realizada y evitando bebidas con cafeína, energéticas o azucaradas o ingerir comidas ligeras para reponer sales perdidas por el sudor.

Además, prestar atención a personas vulnerables; usar ropa ligera, holgada y transpirable; consultar a profesionales sanitarios ante determinados síntomas que requieran actuación especializada inmediata; mantener persianas bajadas y abrir ventanas solo en las horas menos calurosas; refrescar el ambiente con los sistemas de ventilación existentes; ampliar el número de descansos para facilitar la hidratación y, si fuera necesario, modificar espacios donde se imparten clases para un mayor bienestar de las personas.

En el nivel 2, además, se podría aplicar la salida anticipada y opcional del alumnado del centro y la modificación del horario escolar y/o de actividades curriculares.

En el nivel 3, en el que se encuentran estos centros, se podrá aplicar la enseñanza no presencial.