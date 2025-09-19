Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Demuestra tu memoria informativa sobre las últimas noticias.
Redacción
En los últimos días han ocurrido hechos que han marcado la actualidad. ¿Cuánto recuerdas de ellos? Participa en nuestro test de actualidad, pon a prueba tus conocimientos y comprueba si estás realmente al día.
- «No están cerrando apartamentos turísticos en Badajoz, están cerrando pisos ilegales»
- Un fallo en la cabina de calidad del aire de Badajoz dispara lecturas de contaminación extremas
- Vecinos de Francisco Vera en Badajoz, esperanzados ante un posible acceso de emergencias
- Una empresa de desokupas acude a una vivienda del Casco Antiguo de Badajoz para desalojar a dos inquilinos ilegales
- Educación convoca 86 plazas docentes para cubrir de forma urgente en Extremadura
- Condenado a 13 años de cárcel un trabajador del SES en Badajoz por consultar 384 veces datos clínicos de familiares
- Restituyen en su puesto a un guardia civil de Badajoz suspendido de empleo y sueldo
- Las obras de mejora de la avenida Saavedra Martínez de Badajoz finalizan a falta de unos remates tras cinco meses de trabajo