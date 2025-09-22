Polémicas declaraciones
Trump planea relacionar el uso de paracetamol con el autismo, contradiciendo décadas de estudios médicos
Según el 'Washington Post', las autoridades sanitarias desaconsejarán a las mujeres embarazadas tomar paracetamol en las primeras etapas de la gestación y recomendarán un fármaco llamado leucovorina como tratamiento
Los expertos denuncian las declaraciones de Trump y recuerdan que hay "décadas de estudios" que descartan la relación entre este fármaco y el desarrollo
Valentina Raffio
Donald Trump afirma que los científicos estadounidenses están a punto de anunciar "uno de los hallazgos médicos más importantes en la historia del país" que, según él, explica el origen del autismo y hasta plantea una posible cura. Según el anuncio, realizado durante el funeral de Charlie Kirk, la noticia se dará a conocer este lunes, aunque no se ha especificado ni cuándo ni cómo. El 'Washington Post' adelanta que se trata del descubrimiento del presunto vínculo entre el consumo de paracetamol y autismo, algo que lleva décadas siendo refutado en estudios científicos.
Fuentes cercanas a la administración estadounidense afirman que, tras este hallazgo, las autoridades sanitarias desaconsejarán a las mujeres embarazadas tomar paracetamol en las primeras etapas de la gestación y que, además, se recomendará un fármaco llamado leucovorina como tratamiento contra el autismo. Estas declaraciones han enfurecido a la comunidad científica internacional, que reprocha a Trump lanzar anuncios de este calado sin pruebas que lo respalden y, sobre todo, dando alas a especulaciones sobre algo tan sensible como el embarazo y las enfermedades del neurodesarrollo.
Las polémicas declaraciones de Trump han suscitado una oleada de respuestas de científicos de todo el mundo. Y todos, al unísono, recuerdan que por el momento no hay evidencia científica clara que respalde este tipo de afirmaciones. Según explica Angélica Ronald, de Psicología y Genética en la Universidad de Surrey, "tenemos décadas de investigación sólida de distintos países que muestran que el paracetamol no causa autismo". En este sentido, la especialista afirma que hay incluso estudios con gemelos fraternos que demuestran que si uno tiene autismo, el otro normalmente no. "Si el paracetamol fuera la causa, ambos deberían verse afectados", argumenta la experta en declaraciones al Science Media Center (SMC).
Suscríbete para seguir leyendo
- Una empresa de desokupas acude a una vivienda del Casco Antiguo de Badajoz para desalojar a dos inquilinos ilegales
- Sorprenden al piloto de un dron cerca del Aeropuerto de Badajoz realizando tratamientos de cultivos
- Mónica Pagliere, la vecina de Las Moreras (Badajoz) que acondiciona sus calles: 'Me cansé de esperar que limpiaran
- Los jóvenes de la Vera Cruz transforman la calle San Juan de Badajoz para la procesión del XV aniversario de la Consolación
- Un fallo en la cabina de calidad del aire de Badajoz dispara lecturas de contaminación extremas
- Educación convoca 86 plazas docentes para cubrir de forma urgente en Extremadura
- La Alcazaba se convertirá en un gran zoco durante Almossassa 2025
- Pasión por los clásicos: 120 coches llenan la Plaza Alta de Badajoz