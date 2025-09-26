Test
¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Diez preguntas para comprobar si estás al día de las noticias más destacadas de la semana
La actualidad no se detiene y cada semana deja titulares que marcan la conversación pública. Hemos preparado un cuestionario con diez preguntas para que pongas a prueba tus conocimientos sobre lo que ha pasado en los últimos siete días. Una forma sencilla y divertida de repasar los temas más importantes y descubrir si eres de los que no se pierden nada.
- Muere un joven de Badajoz al chocar su vehículo con un caballo
- La Policía Nacional investiga la muerte de una joven de 29 años en el incendio de un piso en Badajoz
- La feria de Elvas se llena de público de Badajoz: la loza más cara, pero mejores ventas
- El chip ha sido clave: identificado el dueño del caballo que provocó un accidente mortal en la carretera de Olivenza (Badajoz)
- Condenan al SES a pagar 351.000 euros por la muerte de un bebé durante el parto en Badajoz
- Mayores de Badajoz realizarán un viaje en autobús este jueves para evocar el pasado
- La nueva rotonda en el puente Real ya cuenta con la aprobación definitiva del Ayuntamiento de Badajoz
- El pleno de Badajoz reprueba a Ricardo Cabezas al conocerse que irá a juicio por el caso David Sánchez