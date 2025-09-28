Temporal
La lluvia siembra el caos en Zaragoza: más de 100 avisos a los bomberos, cortes en el tranvía y rescates a personas atrapadas en sus coches
A. T. / L. C. / A. L.
Las fuertes lluvias que han caído esta tarde en Zaragoza han obligado a los Bomberos de la capital aragonesa a intervenir en más de 30 servicios y han provocado un corte en el tranvía, que se mantiene a esta hora, así como inundaciones en diversos puntos de la ciudad. Entre las intervenciones más graves, destacan los rescates de varias personas de sus coches.
En lo que respecta al servicio del tranvía, la afección ha empezado a las 17.30. En torno a las 21.15 horas, el servicio ha recuperado la normalidad.
En general, los servicios más relevantes han sido algunos rescates en vehículos en puntos inundados, en los que han tenido que ayudar a salir a sus ocupantes, pero ninguno de ellos ha sido crítico.
En el barrio de Valdespartera, por ejemplo, según los datos recabados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se han contabilizado más de 46,4 litros. Además de la lluvia, en la margen izquierda de la capital aragonesa, de hecho, también ha descargado granizo. En puntos como el Actur, Juslibol y Parque Goya ha caído piedra durante unos minutos, lo ha dejado un manto blanco en lugares como el campo del Actur Pablo Iglesias.
- La Policía Nacional investiga la muerte de una joven de 29 años en el incendio de un piso en Badajoz
- La nueva rotonda en el puente Real ya cuenta con la aprobación definitiva del Ayuntamiento de Badajoz
- Dos detenidos por la muerte de la joven hallada en un piso incendiado en Badajoz
- El chip ha sido clave: identificado el dueño del caballo que provocó un accidente mortal en la carretera de Olivenza (Badajoz)
- La Lotería Nacional reparte suerte en Badajoz con el primer premio del sorteo del sábado
- El juez decreta el secreto de las actuaciones en el caso de la joven hallada muerta en el incendio de un piso en Badajoz
- Investigan como una muerte violenta el caso de la joven de 29 años fallecida en Badajoz
- El pleno de Badajoz reprueba a Ricardo Cabezas al conocerse que irá a juicio por el caso David Sánchez