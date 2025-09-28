Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Precipitaciones

Suspenden las clases este lunes en las zonas afectadas por la dana de Valencia ante la alerta roja por lluvias

Se cierran parques, jardines y cementerios y se suspende la actividad deportiva al aire libre

Las lluvias podrían ser de intensidad fuerte este próximo lunes en el litoral sur de Valencia

Las lluvias podrían ser de intensidad fuerte este próximo lunes en el litoral sur de Valencia / Rober Solsona/EP

Redacción, agencias

Valencia

El Ayuntamiento de Valencia ha activado el protocolo previsto para la alerta roja por lluvias en toda la provincia de Valencia activada por el Centro de Coordinación de Emergencias para mañana lunes 29 de septiembre.

Por su parte, en Torrent, Picassent y Albal también se han suspendido clases.

Por ello, en el municipio de Valencia han suspendido la actividad lectiva en los centros escolares de pedanías sur afectadas por la dana de octubre de 2024 y zonas inundables de la ciudad.

La Comunidad Valenciana y Cataluña han subido a nivel rojo (extremo) la alerta por lluvias en las próximas horas, hasta ahora naranja (riesgo importante), ante la previsión de precipitaciones muy fuertes, de hasta 180 litros por metro cuadrado que podrían alcanzarse en solo tres o cuatro horas, según las últimas previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El riesgo será este domingo extremo a partir de las 20 horas en el litoral sur y el prelitoral sur de Tarragona, y en el litoral norte de Castellón, por precipitaciones acumuladas de 180 litros por metro cuadrado en doce horas y que podrían acumularse incluso en solo 3 o 4 horas.

Este lunes estará también en nivel rojo durante toda la jornada la Comunidad Valenciana, por lluvias de hasta 180 litros por metro cuadrado en doce horas en el litoral de la provincia de Valencia.

Asimismo seguirá en ese nivel de riesgo extremo el litoral sur y prelitoral sur de Tarragona y el litoral norte de Castellón por acumulaciones de 120 litros por metro cuadrado en doce horas y que podrían alcanzarse en solo tres o cuatro horas.

