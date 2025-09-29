23 municipios suspenden clases en Castellón y dejan en casa a más de 84.000 alumnos

El episodio de lluvias que afecta hoy a Castellón ha provocado que hasta 19 municipios hayan decidido suspender la actividad lectiva, con lo que 78.333 alumnos se han quedado hoy sin ir a clase.

Son datos de la Conselleria de Educación, que cifra en 536.851 los alumnos afectados por esta circunstancia en toda la Comunitat, de un total de 239 municipios

En Castellón, las localidades que han suspendido clases son:

Alcalà de Xivert

Almassora

Benicarló

Benicàssim

Burriana

Borriol

Castellò de la Plana

CRA Serra d'Espadà-Millars (Argelita-Fanzara)

La Llosa

Moncofa

Montanejos

Orpesa

Peñíscola

Sant Jordi

Sant Mateu

Santa Magdalena de Pulpis

Segorbe

Torreblanca

Traiguera

Vila-real

La Vilavella

Vinaròs

Xilxes

Está por ver si esta suspensión continuará durante la jornada del martes, sobre todo atendiendo a la previsión meteorológica en el norte de la provincia.