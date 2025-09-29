El oso, tras los pasos del lobo: colectivos agrarios culpan a la especie de provocar daños en ganado, colmenas y huertas

Sin haber resuelto los daños que el lobo genera en la cabaña ganadera asturiana, que ha llevado al límite a los profesionales del sector primario en los últimos años, las organizaciones agrarias preparan ahora un nuevo frente común contra otro “enemigo”: el oso. La especie está considerada “en peligro de extinción” y desde 1990 forma parte del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias. Un estatus que, quizás, toque revisar cuando se haga el nuevo censo (este año o el próximo a más tardar), ya que es un hecho -y nadie lo pone en duda- que el estado de la población de oso pardo cantábrico ha mejorado considerablemente en los últimos 30 años gracias a un trabajo colectivo (administraciones públicas, grupos ambientalistas, ganaderos) que ha servido para proteger su hábitat, arrinconar el furtivismo y afianzar la aceptación social de la especie.

Censo

El último contador cifró en 370 ejemplares los que componen la población en la totalidad de la Cordillera Cantábrica, según las cifras que maneja la Consejería de Medio Rural: 250 en la parte occidental y 120, en la oriental. Del total, Asturias aglutinaría el 35%, más de 130 ejemplares. Somiedo, Cangas del Narcea y Proaza son los que más plantígrados tienen por su territorio.

Pero esta mejoría de la población osera que todo el mundo celebra tiene también su parte negativa: la presión de la especie sobre las personas y los animales domésticos. De unos años para acá son constantes las quejas, alertas y denuncias -además van al alza- de ganaderos que hablan de ataques de osos a sus reses, o de su presencia cada vez más cerca de los pueblos en busca de comida (colmenares, frutales, huertas). Sin olvidar que cada vez resulta más fácil ver un oso, algo que hace 20 años se consideraba un lujo o extravagancia. El turismo de avistamiento de fauna salvaje es una actividad creciente en la región. Y también aumentan las ocasiones en que la gente se encuentra (y graba con sus móviles) por sorpresa con osos por las carreteras que atraviesan parajes naturales.

Borja Fernández. / Mario Canteli

Todos los ingredientes están en la olla para cocinar la receta perfecta de un nuevo problema en el campo asturiano. Este martes tendrá su “oficialización” con la comparecencia de más de una docena de asociaciones agroganaderas para denunciar “la situación límite” que los profesionales sufren por los consabidos ataques del lobo, pero también del oso, la primera vez que aparece mencionado de forma tan contundente y clara.

Este frente común está liderado por Unión Rural Asturiana (Ura), liderada por Borja Fernández y muy activa en los últimos años (se estrena en el recién elegido Consejo Agrario del Principado), y cuenta entre sus integrantes con Coag, Promiel y prácticamente todas las asociaciones de razas autóctonas del Principado como Aseamo, Cabra Bermeya, Oveya Xalda, Gochu Asturcelta, Asturcón, Hispano Bretón, Criadores en Ecológico, Ascol y Parda de la Montaña.

Lobo

En cuanto al lobo, Borja Fernández advierte de que “son múltiples” las denuncias hechas desde distintas asociaciones antes y después de la salida del lobo del Lespre (listado de protección). “La realidad es que nada o casi nada ha cambiado desde la puesta en marcha del plan de gestión”, asegura. Pero también avisa del oso y su “avance implacable” por el territorio asturiano. “Hay ataques día sí y día también, incluso en zonas por las que nunca había pasado”.

Este nuevo frente ganadero quiere que la Consejería de Medio Rural mueva ficha. “Reclamamos actuaciones inmediatas y consensuadas, vamos todos juntos para presionar para que haya cambios en el menor tiempo posible”, concluye Fernández.

