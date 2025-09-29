Apoyo a Palestina
Richard Gere en el X aniversario de Open Arms: "Netanyahu tiene que irse"
El evento se ha celebrado en la Llotja de Mar de Barcelona y ha congregado a numerosos artistas y políticos
Redacción
El actor Richard Gere ha participado este lunes en Barcelona en una cena benéfica por el décimo aniversario de la ONG Open Arms, donde ha mostrado su apoyo a Palestina y ha apostado por que dimita el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu: "Tiene que irse".
Lo ha declarado a los medios antes de participar en la cena, que se ha celebrado en la Llotja de Mar de Barcelona y ha congregado a numerosos artistas y políticos, además del ministro de Cultura, Ernest Urtasun.
"Los españoles deberían estar muy orgullosos de esta organización. Y, de verdad, siéntanse orgullosos como españoles de que un grupo extraordinario de personas esté haciendo la obra de Dios para ayudar a los necesitados", ha dicho Gere sobre la ONG junto a su fundador, Òscar Camps.
- Dos detenidos por la muerte de la joven hallada en un piso incendiado en Badajoz
- Declaran improcedente el despido de un trabajador que, de baja, participó en una prueba deportiva
- La nueva rotonda en el puente Real ya cuenta con la aprobación definitiva del Ayuntamiento de Badajoz
- La Lotería Nacional reparte suerte en Badajoz con el primer premio del sorteo del sábado
- Uno de los detenidos por la muerte de la joven pacense vivía en el piso de enfrente
- El juez decreta el secreto de las actuaciones en el caso de la joven hallada muerta en el incendio de un piso en Badajoz
- Muere la menor atropellada en Olivenza en el accidente con fuga
- Investigan como una muerte violenta el caso de la joven de 29 años fallecida en Badajoz