Sanidad rechaza la demanda de los médicos de un estatuto propio para desconvocar la huelga del 3 de octubre: "Inaceptable"

Desencuentro total entre los sindicatos médicos y el Ministerio de Sanidad que rechaza retirar el borrador del Estatuto Marco y negociar uno exclusivo para médicos, como exige el comité de huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) para desconvocar el paro previsto para este próximo viernes, 3 de octubre. Este mismo miércoles, personal de la sanidad pública de toda España, y de todas las categorías profesionales, se manifestará frente al Ministerio para reclamar a Mónica García, que no cierre la negociación con los sindicatos y busque un acuerdo que permita aprobar un nuevo texto que mejore sus condiciones de trabajo.

El departamento que dirige Mónica García ha mantenido este martes un encuentro con el comité de huelga de CESM y SMA. Sanidad ha avanzado tras la reunión, realizada en el marco del proceso de negociación para la actualización del Estatuto Marco, que los sindicatos convocantes han mantenido la exigencia de retirar el borrador elaborado tras más de tres años de trabajo técnico y diálogo con loas organizaciones y las comunidades autónomas un nuevo texto negociado en exclusiva con el colectivo.

La propuesta de los sindicatos, apunta el Ministerio, incluye, entre otros aspectos, que la realización de guardias y la atención a la urgencia pasen a tener carácter voluntario, "lo que dejaría la atención a la urgencia y la continuidad asistencial del sistema nacional de salud en una situación de incertidumbre y arbitrariedad". Sanidad considera esta propuesta "inaceptable, ya que supondría romper el marco común que garantiza la cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) y abrir una vía de segregación para un solo colectivo, en perjuicio del resto de profesionales sanitarios y de la propia organización del sistema".

Mejoras específicas

Señala, además, que el borrador actual ya incorpora "mejoras dirigidas específicamente al colectivo". Entre estas medidas, cita un capítulo específico dedicado a los facultativos y se introducen "numerosos cambios para mejorar las condiciones de los médicos". Por un lado, se busca acabar con la temporalidad estableciendo que las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) se convoquen cada dos años y se resuelvan en el mismo plazo. También se facilita la movilidad geográfica con concursos abiertos y permanentes cada año, de forma que el personal fijo pueda cambiar de centro de trabajo más fácilmente, indica el Ministerio.

En lo referente a la jornada, se fija un máximo de 48 horas semanales, incluidas las guardias, que no podrán superar las 17 horas. Además, continúa, se elimina la deuda horaria por guardias y se contemplan exenciones por motivos de salud, edad o cuidado de familiares. Para hacer guardias extra o más horas será necesario el consentimiento del profesional. Además, se reconoce al personal sanitario como autoridad pública frente a agresiones. El texto afecta a más de 700.000 profesionales que trabajan en el SNS. "No es admisible que una sola categoría profesional condicione una reforma que debe ser equilibrada, modernizadora y fruto del consenso", sentencia.

Años de trabajo

El Ministerio considera, además, que aceptar la propuesta de CESM y SMA supondría "desechar tres años de trabajo técnico y político, con el consiguiente bloqueo de una reforma necesaria para todo el sistema. Esto implicaría perder la oportunidad de aprobar un nuevo Estatuto Marco adaptado a los retos actuales, con el riesgo de que la próxima generación de profesionales del SNS continúe bajo una normativa desfasada e insuficiente".

Asimismo, recuerda que cualquier colectivo que desee contar con un marco jurídico específico puede utilizar los cauces previstos en la legislación vigente, como la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). "No es legítimo condicionar la negociación a demandas sectoriales que no representan al conjunto del personal estatutario", insiste Sanidad.

El proceso de actualización del Estatuto Marco, finaliza el Ministerio, sigue abierto a la participación activa de todas las organizaciones sindicales. El próximo jueves está prevista la celebración del Foro Marco para el Diálogo Social, órgano consultivo donde participan el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas y los sindicatos. Finalizada esta fase técnica, el texto continuará su tramitación formal, incluyendo consulta pública, informes interministeriales y debate parlamentario.

